Warszawski "Staszic" udzieli korepetycji online dzieciom pracowników medycznych

Klinika Matmy to projekt, w którym uczniowie szkół średnich, studenci i nauczyciele udzielają bezpłatnych korepetycji online dla dzieci pracowników medycznych. Jego koordynatorami są uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie. Projekt honorowym patronatem objęła Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Pracownicy medyczni, którzy szukają korepetytorów dla swoich dzieci oraz wolontariusze chcący zaangażować się w projekt, mogą przesyłać swoje zgłoszenia tutaj.

Klinika Matmy to platforma internetowa, która umożliwia zdalną edukacją z kilu przedmiotów: matematyki, fizyki, informatyki, chemii i przedmiotów humanistycznych. Twórcy podkreślają, że korepetycje są bezpłatne.

"Szukamy chętnych uczniów szkół średnich, studentów i nauczycieli, którzy w ramach wolontariatu chcieliby pomóc dzieciom Pracowników Systemu Opieki Zdrowotnej, którzy każdego dnia z narażeniem własnego zdrowia idą do miejsc pracy, byśmy byli zdrowi. Pomoc polegałaby na udzielaniu korepetycji online z matematyki, fizyki, informatyki lub innych przedmiotów. Będziemy Was kontaktować z osobami, które zgłosiły się jako zainteresowane uzyskaniem pomocy" - deklarują twórcy projektu

Zapotrzebowanie z pewnością jest bardzo duże. W projekt zaangażował się również samorząd pielęgniarski.

"Projekt Klinika Matmy to wspaniała inicjatywa, która zrodziła się z potrzeby chwili, gdy cały świat walczy z pandemią COVID-19. Pielęgniarki, położne, lekarze i inni pracownicy medyczni nie mogą poświęcić swoim dzieciom tyle czasu, ile by chcieli, ponieważ każdego dnia na długich dyżurach walczą o zdrowie i życie Polaków. Inicjatywa Akademii Ivy Poland to duże wsparcie dla uczniów, dla których obecna sytuacja jest bardzo stresująca – tym bardziej zasługuje na nasze uznanie" – podkreśla prezes NRPiP Zofia Małas.

