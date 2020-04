Waldemar Kraska: Chcemy, aby osoby pracujące w DPS-ach ograniczyły działalność do jednego miejsca pracy

Chcemy, aby osoby, które pracują w DPS-ach, ograniczyły swoją działalność do jednego miejsca pracy - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i dodał, że dla osób, które będą pracować w jednym domu pomocy społecznej, resort planuje rekompensaty finansowe.

Wiceszef resortu zdrowia pytany o sytuację w DPS-ach, podkreślił, że "wszystkie dane - nie tylko polskie, ale i krajów zachodnich - wskazują, że to właśnie pracownicy domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych niestety przywlekają zakażenie koronawirusem". "Chcemy, aby te osoby, które pracują i muszą pracować w tych DPS-ach, ograniczyły swoją działalność do jednego miejsca pracy" - podkreślił wiceminister.

Rekompensata dla pracowników DPS w związku z ograniczeniem przez nich działalności do jednego miejsca pracy

Waldemar Kraska dodał, że resort "chce im zrekompensować finansowo" to, że będą pracowali w jednym DPS-ie, bo wie, że "ludzie pracują w wielu miejscach nie dlatego, że chcą, tylko po prostu zmusza ich do tego sytuacja finansowa".

"W tej chwili, myślę, to trafi do krótkiej konsultacji społecznej, ale będzie to zachęta, abyśmy ten model przyjęli" - powiedział wiceminister zdrowia.

Kraska wyraził nadzieję, że "stworzenie takiego dodatkowego finansowania i wyrównania straconego uposażenia w innych zakładach pracy spowoduje, że będziemy mieli opanowaną sytuację w DPS-ach".

"To na pewno zdecydowanie ograniczy ilość zakażeń w DPS-ach, bo widzieliśmy, jakie duże to były ogniska, jaka to jest bardzo duża liczba osób" - zwrócił uwagę wiceminister zdrowia.

