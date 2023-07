Wahania poziomu cholesterolu i trójglicerydów są związane ze zwiększonym ryzykiem demencji [BADANIE]

Starsi ludzie, którzy mają zmienny poziom cholesterolu i trójglicerydów, mogą być bardziej narażeni na rozwój choroby Alzheimera i innych demencji w porównaniu do osób, u których nie dochodzi do takich fluktuacji - wynika z najnowszych badań opublikowanych w internetowym wydaniu „Neurology”, czasopiśmie Amerykańskiej Akademii Neurologii. Mimo, że badanie wykazało taki związek, to nie dowiodło, że wahania poziomu wymienionych lipidów same w sobie są przyczyną chorób otępiennych.

