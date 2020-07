W II turze wyborów pierwszeństwo m.in. dla seniorów i ciężarnych

Wprowadzamy pierwszeństwo dla określonych grup wyborców w II turze głosowań, by było ono dla nich jak najmniej uciążliwe w sytuacji pewnych obostrzeń związanych z epidemią - odniósł się do rozwiązań zawartych w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia wiceszef resortu Janusz Cieszyński.

W projekcie nowelizacji rozporządzenia ministerstwa zdrowia w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym skierowanym 2 lipca do konsultacji publicznych zaproponowano, by w lokalu wyborczym w celu ograniczenia ryzyka zakażenia zapewniona była obsługa w pierwszej kolejności osób powyżej 60. roku życia, kobiet w ciąży, osób z dzieckiem do lat 3 i osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

Zobacz więcej Podczas drugiej tury wyborów, tak jak w pierwszej, przy wejściu do lokali wyborczych w widocznym miejscu zostaną umieszczone płyny do dezynfekcji rąk. Zalecane jest, aby wyborcy z nich korzystali. Jeśli wyborca nie zamierza z nich korzystać, rekomenduje się, aby zaopatrzył się w rękawiczki jednorazowe. iStock

Komentując to udogodnienie wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński w czasie konferencji prasowej 3 lipca podkreślił, że ma ono skrócić czas oczekiwania na oddanie głosu w lokalu wyborczym tym osobom, dla których byłoby to uciążliwe, biorąc pod uwagę kolejki, jakie mogą pojawić się ze względu na obowiązywanie pewnych obostrzeń sanitarnych w związku z epidemią COVID-19.

Dodał, że pomimo tego, że w wielu sytuacjach i tak kobiety w ciąży, seniorzy czy osoby z dziećmi na rękach w czasie pierwszego głosowania byli przepuszczani w kolejce, to jednak należy tę kwestię jednoznacznie uregulować przepisami, by nie było żadnych wątpliwości.

W kontekście wyborów wiceminister powiedział, że resort rozdysponował przed II turą kolejne środki ochrony osobistej m.in. maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji. Zapotrzebowanie było jednak mniejsze niż przed I turą. "Cieszy fakt, że to zapotrzebowanie jest mniejsze niż przed I turą. Widać, że to, co dostarczyliśmy na potrzeby I tury, było z pewnym zapasem, który teraz będzie wykorzystany, a dopiero później zostaną wykorzystane nowe dostawy" - dodał.

