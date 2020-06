W diagnostyce przesiewowej raka jelita grubego kluczowa jest jakość badania

Najnowsze wyniki analiz Centrum Profilaktyki Nowotworów i Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej z NIO-PIB wskazują, że zalecany obecnie 10-letni interwał pomiędzy kolejnymi kolonoskopiami wykonywanymi w ramach badań przesiewowych jest bezpieczny. Co więcej, przerwa między kolejnymi badaniami może ulec znacznemu wydłużeniu. Do tego jednak muszą być spełnione dwa niezbędne warunki: wykonywana u pacjenta kolonoskopia powinna być najwyższej jakości i powinien ją realizować doświadczony endoskopista.

Specjaliści przyznają, że nie wszystkie kolonoskopie, wykonywane u pacjentów z grup ryzyka, spełniają kryteria. To problem nie tylko polski — na całym świecie onkolodzy zwracają uwagę na konieczność monitorowania jakości badań przesiewowych i podejmowania działań na rzecz jej poprawy. Dlatego też badacze z NIO-PIB zdecydowali się przeanalizować bazę danych ponad 165 tys. pacjentów, którzy w ostatnich latach korzystali z badań przesiewowych.

Co wykazała analiza danych pacjentów, u których wykonano przesiewową kolonoskopię

Wyniki analiz, rzucające nowe światło na problem jakości badań przesiewowych w raku jelita grubego, opublikowane zostały pod koniec maja w prestiżowym „Annals of Internal Medicine”.

Na podstawie przeanalizowanych danych 165 887 pacjentów stwierdzono, że w trakcie nieco ponad 17 lat obserwacji częstość występowania raka jelita grubego i śmiertelność z jego powodu były odpowiednio o 72 i 81 proc. niższe niż w ogólnej populacji. Przy czym kolonoskopia wysokiej jakości dawała szansę na dwukrotnie niższą częstość występowania raka jelita grubego, ponieważ zbiorczy standaryzowany współczynnik zapadalności w tej grupie (SIR) wynosił 0,16 (CI, 0,13 do 0,20). Natomiast śmiertelność, mierzona znormalizowanym wskaźnikiem śmiertelności (SMR), wyniosła 0,10 (CI, 0,06 do 0,14). W tym samym czasie w grupie pacjentów poddanych badaniu niskiej jakości SIR wynosił 0,32 (CI, 0,29 do 0,35), a SMR był ponaddwukrotnie wyższy — 0,22 (CI, 0,18 do 0,25).

W wieloczynnikowej analizie współczynniki ryzyka wystąpienia raka jelita grubego po kolonoskopii wysokiej jakości w porównaniu do niskiej jakości wynosiły: 0,55 (CI, 0,35 do 0,86) w pierwszych pięciu latach po wykonaniu badania, 0,54 (CI, 0,38 do 0,77) w kolejnych 5 latach i 0,46 (CI, 0,25 do 0,86) w okresie od 10 lat do 17,4 roku od momentu pierwszej kolonoskopii. Różnica ujawnia się dopiero w przypadku przeprowadzenia wysokiej jakości kolonoskopii, bowiem zbiorczy standaryzowany współczynnik zapadalności SIR i SMR przez 10,1 do 17,4 roku obserwacji nie różniły się w porównaniu z wcześniejszymi okresami obserwacji.

Kolonoskopia wysokiej jakości - korzyści dla pacjentów i systemu

Wyniki analiz przeprowadzonych przez polskich badaczy potwierdzają, że obecnie zalecany 10-letni interwał pomiędzy kolonoskopią jako badaniem przesiewowym jest bezpieczny i może zostać znacznie wydłużony. Obowiązujące niemal na całym świecie wytyczne wyraźnie wskazują, aby u osób bez istotnych czynników ryzyka kolonoskopia przesiewowa, w której nie stwierdzono nieprawidłowości, była powtarzana co 10 lat. Eksperci wskazali ten przedział czasowy na podstawie szacunkowego czasu rozwoju raka jelita grubego ze zmiany przednowotworowej, a także opierając się na wynikach badań określających możliwość wykrycia takiej zmiany dzięki kolonoskopii. Dotychczasowy brak danych z długotrwałych obserwacji powodował, że określenie optymalnego odstępu pomiędzy badaniami było problematyczne.

„Wyniki naszej pracy wskazują, że kolonoskopia wysokiej jakości, czyli wykonana przez doświadczonego endoskopistę (którego jakość pracy można zmierzyć odpowiednim wskaźnikiem) u osoby z odpowiednio oczyszczonym jelitem może zmniejszyć liczbę koniecznych badań przesiewowych u jednego pacjenta. Obniży to wydatki na profilaktykę i pozwoli objąć nią więcej osób. Jest to również dobra wiadomość dla pacjentów, którzy niechętnie poddawali się temu badaniu” — podkreśla główna autorka badania dr Nastazja Dagny Pilonis.

Zmiana modelu finansowania obniży standardy badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego?

Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego jest w Polsce realizowany od 2000 r. Jego finansowanie było dotychczas zagwarantowane z puli resortu zdrowia, a merytoryczny nadzór nad realizacją sprawował i nadal sprawuje Narodowy Instytut Onkologii — Państwowy Instytut Badawczy. Eksperci nie kryją jednak obaw w związku z planowanym od końca 2021 r. włączeniem programu do świadczeń finansowanych przez NFZ.

Jak twierdzą onkolodzy, taka decyzja może znacznie utrudnić Narodowemu Instytutowi Onkologii nadzór nad realizacją programu. Zdaniem klinicystów, NFZ nie dysponuje mechanizmami kontroli merytorycznej, a przejęcie finansowania będzie związane przede wszystkim z kontrolą prac administracyjnych. Do tej pory specjaliści z Narodowego Instytutu Onkologii monitorowali jakość tych badań oraz szkolili i certyfikowali lekarzy, którzy mogli wykonywać kolonoskopię. Zmiana sposobu finansowania programu — ich zdaniem — grozi obniżeniem standardów tych badań.

„Przed ewentualną zmianą finansowania chcielibyśmy mieć pewność, że dotychczasowa dbałość i wysiłki o zachowanie wysokiej jakości kolonoskopii nie zostaną zmarnowane, bo — jak wykazała nasza publikacja — jest to kluczowy aspekt efektywności skryningu”— podkreślają polscy badacze.

Efekt koronawirusa: Mniej badań i kontaktów z onkologami

Według amerykańskiego raportu IQVIA Institute for Human Data Science (baza danych obejmuje ponad 200 mln osób), w Stanach Zjednoczonych w pierwszych tygodniach kwietnia zlecono o 90 proc. mniej przesiewowej kolonoskopii w porównaniu do średniej z lutego. Podobne spadki odnotowano w odniesieniu do mammografii (87 proc. mniej zleceń), cytologii (83 proc. mniej), oznaczeń antygenu PSA (60 proc. mniej) i niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej (spadek o 39 proc.).

Z kolei kontakty chorych z onkologami zmniejszyły się o 20 proc., przy czym odsetek ten był zależny od typu nowotworu. W raporcie nie stwierdzono zmian w leczeniu chorych na nowotwory agresywne lub zaawansowane.

W Polsce diagnostyka raka jelita grubego była prowadzona, ale — jak zaznacza rzecznik NIO-PIB — przez dwa miesiące trwania pandemii badania były realizowane u pacjentów, u których istniały przesłanki kliniczne wskazujące na ryzyko choroby. Obecnie większość ośrodków wykonujących te badania przesiewowe powoli wraca do ich realizacji.

35 - tyle ośrodków w Polsce realizuje badania profilaktyczne w kierunku raka jelita grubego w systemie mieszanym; 114 prowadzi te badania w systemie oportunistycznym.