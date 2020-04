W Demokratycznej Republice Konga trwa epidemia SARS-CoV-2. Dodatkowo powraca ebola

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że w Demokratycznej Republice Konga, gdzie wprowadzono stan wyjątkowy w związku z pandemią koronawirusa, odnotowano także nowe śmiertelne przypadki eboli.

Ze względu na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 pod koniec marca 2020 r. prezydent Demokratycznej Republiki Konga ogłosił stan wyjątkowy i zamknął stolicę kraju - Kinszasę. Do tej pory (dane z 16 kwietnia) w DRK odnotowano 254 potwierdzone przypadku zakażenia koronawirusem, z czego 22 śmiertelne. Na początku kwietnia Światowa Organizacja Zdrowia zaalarmowała także o nowych śmiertelnych przypadkach spowodowanych ebolą w tym kraju.

Ebola w Demokratycznej Republice Konga

Epidemia eboli została potwierdzona w Demokratycznej Republice Konga 1 sierpnia 2018 roku. W marcu 2020 r. władze tego kraju poinformowały, że wygrały z nią walkę. Ostatnia osoba, u której wynik badania w kierunku EVD dał dwukrotnie wynik ujemny, została wypisana ze szpitala 3 marca br.1

Jednak w kwietniu br. zgłoszono 3 nowe potwierdzone przypadki zakażenia EVD, w tym 2 śmiertelne.1 W mieście Beni w prowincji North Kivu zmarł 26-letni mężczyzna oraz 11-miesięczna dziewczynka. Obaj zakażeni byli hospitalizowani w tej samej placówce medycznej i wcześniej odwiedzili zakłady opieki zdrowotnej.

Z raportu WHO wynika,1 że na dzień 12 kwietnia 2020 r. zgłoszono ogółem 3457 przypadków zakażenia EVD (w tym 3312 przypadków potwierdzonych i 145 prawdopodobnych). Z tego powodu marło 2277 osób (ogólny wskaźnik śmiertelności wynosi 66 proc.).

56 proc. przypadków zakażenia dotyczyło kobiet, 28 proc. dzieci poniżej 18. roku życia, a 5 proc. pracowników ochrony zdrowia.1

Odra w Demokratycznej Republice Konga

W listopadzie 2019 roku, na miesiąc przed początkiem epidemii koronawirusa w Demokratycznej Republice Konga, Światowa Organizacja Zdrowia opisywała rozprzestrzenianie się odry w tym kraju jako największą i najszybciej rozwijającą się epidemię na świecie. 7 stycznia 2020 r. WHO w swoim raporcie2 zaalarmowała, że epidemia odry w tym kraju przyczyniła się do śmierci ponad 6 tys. osób.

Trudna walka z chorobami w DRK

Walkę z chorobami utrudniają w Kongo konflikty czy ataki na ośrodki zdrowia i służby medyczne. W listopadzie ubiegłego roku WHO i UNICEF poinformowały, że wycofują z tego kraju część walczącego z ebolą personelu ze względu na ataki dżihadystycznego ugandyjskiego ugrupowania Sojusz Sił Demokratycznych (ADF) oraz miejscowej ludności. Poza tym miejscowa ludność nie ufa pracownikom ochrony zdrowia i nie szuka ich pomocy, co stwarza ryzyko rozprzestrzenienia się choroby na sąsiadów i krewnych.

