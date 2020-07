W czasie pandemii koronawirusa nie zapominajmy o onkologii!

W obliczu trwającej pandemii przycichła na chwilę dyskusja wokół jednego z najbardziej palących wyzwań naszego systemu, czyli narastającego tsunami chorób nowotworowych. Tymczasem te choroby także stanowią ogromne obciążenie dla systemów ochrony na całym świecie. Tylko w 2018 r. globalnie z powodu schorzeń onkologicznych zmarło 9,6 miliona osób. Prognoza ekspertów na następne dwie dekady nie jest optymistyczna. Szacują oni, że liczba nowych zachorowań zwiększy się o około 70 procent.

Spersonalizowana opieka nad pacjentem

Filarami idealnie funkcjonującego systemu jest profilaktyka, czyli zapobieganie rozwojowi nowotworów, a także badania screeningowe, pozwalające na zidentyfikowanie chorych we wczesnym, bezobjawowym stadium raka. Czas w onkologii odgrywa olbrzymią rolę – istotna jest nie tylko wczesna diagnoza choroby, ale także szybka interwencja medyczna, której podstawą jest wiarygodna i precyzyjna diagnostyka.

W Polsce sama organizacja udzielania świadczeń w obszarze onkologii już od momentu podejrzenia choroby nowotworowej wymaga szczególnej uwagi. Dzisiejszy system cechuje duża fragmentaryzacja. W konsekwencji pacjent może mieć poczucie zagubienia i odczuwać potrzebę wsparcia kogoś, kto „poprowadziłby go za rękę” przez całą procedurę diagnostyczno-terapeutyczną. Odpowiedzią na to ma być wdrożenie w onkologii opieki koordynowanej i personalizowanej. Na przebieg schorzenia onkologicznego u danego pacjenta wpływa mnóstwo różnorodnych czynników, proces leczenia musi więc być skrojony pod indywidualne potrzeby chorego. Szybka, precyzyjna, bezpieczna i skuteczna – taka powinna być diagnostyka i terapia. To właśnie ma zapewnić pacjentom Krajowa Sieć Onkologiczna, będąca fundamentem Narodowej Strategii Onkologicznej. Jednym z kluczowych elementów KSO jest koordynator leczenia, czyli pracownik medyczny, który skoordynuje całość procesu leczenia i poprowadzi pacjenta przez system.

Informatyka skoordynuje onkologię

Poza procedurami i regulacjami, narzędzi do mobilizowania nas w stronę koordynacji oraz personalizacji postępowania diagnostycznego i terapeutycznego dostarcza także technologia. Chory w ramach modelowego procesu leczenia powinien znaleźć się w zasięgu wiarygodnej i szybko prowadzonej diagnostyki obrazowej, patomorfologicznej i genetycznej. Rozwiązania telemedyczne i informatyczne dają możliwość zebrania tego szerokiego spektrum danych medycznych o pacjencie w jednym miejscu, na jednym ekranie i przekazania go koordynatorowi leczenia, który zdecyduje o dalszym sposobie postępowania. Systemem integracji danych klinicznych, który jest przykładem takiego skutecznego narzędzia dla onkologii, jest Philips IntellispacePrecision Medicine Platform, gdzie ścieżki terapeutyczne zostały opracowane przez Instytut Onkologii Dana Faber w Bostonie, USA. Platforma ta może wpłynąć nie tylko na polepszenie jakości leczenia, ale także przyczynić się do redukcji związanych z nim kosztów. Na podstawie zebranych danych o pacjencie oraz przy dostępie do dużych zbiorów danych porównawczych i wspomagających, lekarz prowadzący podejmuje decyzje kliniczne, proponuje plan leczenia czy kontynuację ścieżki diagnostycznej.

Dane migrujące za pacjentem

Ważnym elementem wspierającym koordynację procesu leczenia są migrujące za pacjentem dane dot. stanu jego zdrowia przed i w trakcie choroby oraz rozwiązania służące zaawansowanej analityce, pozwalającej z tych danych wyciągać odpowiednie wnioski. Aby przepływ informacji był niezaburzony i stały, konieczne jest zapewnienie, aby systemy generujące dane „rozmawiały” ze sobą, czyli żeby środowisko było otwarte i interoperacyjne. Przykładem takiego wielkoskalowego projektu, który umożliwia bezproblemową komunikację pomiędzy sieciami szpitali, jest projekt FORCARE Philips, wdrożony m.in. w kanadyjskim regionie Ontario. Dzięki tej platformie udało się skutecznie zintegrować systemy różnych dostawców, funkcjonujące w ponad 140 szpitalach i zagwarantować możliwość sprawnego przepływu danych medycznych dla 14-milionowej populacji ww. regionu.

Decyzje kliniczne wspomagane nowymi technologiami

Sprawnie działające systemy szpitalne, oparte na Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), to kolejne ważne ogniwo w tworzeniu niezbędnych zasobów informacji. Pozwalają one na szybki i bezpieczny dostęp do różnych danych, w tym m.in. do listy pacjentów, informacji o przyjęciu do placówki, możliwościach umówienia badań w czasie rzeczywistym oraz otrzymania wyników badań laboratoryjnych i obrazowych, zastosowanego leczenia, przyjmowanych leków oraz środków żywieniowych. Tego typu funkcjonalności zawiera system Philips TASY, dedykowany szpitalom. Wyposażony w System Wspomagania Decyzji Klinicznych (Clinical Decision Support System – CDSS) pomaga dokonywać lekarzowi trafnych wyborów, m.in. poprzez porównywanie bieżących parametrów pacjentów z rozległym repozytorium dostępnych decyzji klinicznych.

Zapewnienie sprawnej wymiany danych medycznych pomiędzy różnymi systemami i rozwiązaniami jest podstawą do dostarczenia realnej wartości danych gromadzonych przez różnych użytkowników opieki zdrowotnej, pozwala także zbudować silny fundament dla wdrożenia wysokiej jakości standardów leczenia. Natomiast wprowadzenie modelu opieki koordynowanej, aktywnie wspieranej nowymi i dobrze skonfigurowanymi z podejściem procesowym technologiami, wydaje się stanowić odpowiedź na wyzwanie, jakim jest chęć poprawy statystyk onkologicznych. Taka koncepcja ma szansę zwiększyć jakość i skuteczność leczenia przy jednoczesnym ograniczeniu niepotrzebnie ponoszonych kosztów, a co najważniejsze - przedłużyć nam życie.