16 marca w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie odbędzie się V Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej pod honorowym patronatem Ministerstwa Zdrowia. Tegoroczna, jubileuszowa edycja Forum przebiegać będzie pod hasłem „Innowacyjność, personalizacja i współodpowiedzialność jako podstawy nowoczesnej medycyny”.

Tegoroczna edycja Forum przebiegać będzie pod hasłem: „Innowacyjność, personalizacja i współodpowiedzialność jako podstawy nowoczesnej medycyny”. W programie V Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej przewidziano pięć sesji głównych, poprzedzonych sesją wystąpień inauguracyjnych. Wśród najważniejszych tematów poruszanych podczas Wydarzenia znajdą się kwestie praktycznych aspektów wdrażania systemu opartego na wartościach (value based healthcare), roli innowacji w medycynie personalizowanej, ewolucji modelu finansowania świadczeń, w tym badań patomorfologicznych i genetycznych oraz problemu współodpowiedzialności lekarza i pacjenta w procesie leczniczym. W gronie ekspertów tegorocznego Forum (keynote speakers) swój udział zapowiedziały i potwierdziły znane międzynarodowe autorytety: m.in. prof. Fred Van Eenennaam, PhD, VBHC Prize, Founder of the Value-Based Health Care Center Europe (VBHCE), prof. Niels Wilking, MD, PhD, Karolinska Institut, Pieter Stepaniak, PhD, Health Operations Management Consultant, Catharina Eindhoven Hospital, Bernard Vrijens, PhD, Aardex Board Member of European Society for Patient Adherence oraz prof. Mark Lawler, PhD, Centre for Cancer Research and Cell Biology (CCRCB), Queen’s University Belfast.

„Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to interdyscyplinarna, wielowymiarowa przestrzeń, w której krzyżują się punkty widzenia oraz racje pacjentów, lekarzy, przedstawicieli instytucji rządowych i administracji publicznej. W praktyce to inspirujące wykłady, panele dyskusyjne oraz debaty z udziałem wybitnych polskich i międzynarodowych ekspertów, poświęcone aspektom medycznym, ekonomicznym czy technologicznym, które stanowią niepowtarzalną okazję do dyskusji nad rozwojem medycyny personalizowanej w Polsce” - wskazuje dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego V Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej.

„Kolejny raz do udziału w Międzynarodowym Forum Medycyny Personalizowanej zaproszenia przyjęli najwyższej klasy eksperci z Polski i zagranicy. Cieszę się, bo jest to potwierdzeniem, że ranga Forum z roku na rok wzrasta, wpisując je na stałe do kalendarza kluczowych wydarzeń kierowanych do najważniejszych interesariuszy rynku medycznego” – dodaje dr n. med. Beata Jagielska.

„Zastosowanie koncepcji medycyny personalizowanej stało się szansą na przełamanie stagnacji w leczeniu wielu chorób, a także impulsem do rozwoju nowatorskiego przemysłu farmaceutycznego i szerokiego wykorzystania biotechnologii” - podkreśla dr hab. nauk o zdrowiu Adam Fronczak, Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodniczący Naukowej Rady Programowej V Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej i dodaje, że „zdaniem ekspertów nowoczesna medycyna rozwijać się będzie wokół trzech filarów: innowacyjności leczenia, zindywidualizowanego podejścia do pacjenta oraz współodpowiedzialności wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia za efekty terapeutyczne”.

W trakcie V Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej nastąpi prezentacja książki Michaela Portera, pomysłodawcy koncepcji medycyny opartej na wartościach. Upublicznione zostanie pierwsze polskie wydanie „Redefining Health Care” – publikacji, która nakreśla podstawowe przyczyny problemów w systemach opieki zdrowotnej oraz ustanawia ramy dla redefinicji koncepcji efektywnej opieki nad pacjentem w odniesieniu do poziomu skuteczności klinicznej i efektywności kosztowej, przy zapewnieniu wysokiej jakości świadczeń medycznych.

V Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej organizuje Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie wspólnie z Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO. Partnerami wydarzenia są: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Patologów oraz Polska Unia Onkologii.

Więcej informacji o Forum, wraz z ramowym programem oraz linkiem do bezpłatnej rejestracji, jest dostępnych na stronie www.mfmp.pl.