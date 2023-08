Ustawa o niektórych zawodach medycznych jednak wraca do Sejmu. Piecha: wkrótce będą potrzebne jej kolejne nowelizacje

Opiekunowie medyczni, technicy stomatologiczni i optometryści mogą odetchnąć z ulgą. Ustawa, która reguluje m.in. te zawody, wraca do Sejmu. 17 sierpnia posłowie mają głosować nad poprawkami do dokumentu zgłoszonymi przez Senat, potem regulacja powinna trafić do podpisu prezydenta.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Ustawa wprowadza przepisy dotyczące 16 zawodów medycznych dotychczas nieuregulowanych ustawowo, w tym opiekunów medycznych. iStock

Los ustawy o niektórych zawodach medycznych ważył się do ostatniej chwili. Jeszcze w środę (16 sierpnia) rano, pierwszego z dwóch dni ostatniego posiedzenia Sejmu tej kadencji, nie wiadomo było, czy parlament będzie ją procedował. W porządku obrad ten punkt się w końcu pojawił. Wiadomo, że głosowanie regulacji powinno odbyć się 17 sierpnia.

To z pewnością uspokoiło oczekujących na przyjęcie dokumentu przedstawicieli 16 profesji medycznych, do których odnoszą się jego zapisy. Gdyby parlamentarzyści nie zdążyli się zająć ustawą, to trafiłaby ona do kosza. Co do zasady, ustawy nieuchwalone w danej kadencji nie są procedowane przez nowy Sejm.

Przypomnijmy. Ustawa wprowadza przepisy dotyczące 16 zawodów medycznych dotychczas nieuregulowanych ustawowo. Są to:

asystentka stomatologiczna,

elektroradiolog,

higienistka stomatologiczna,

instruktor terapii uzależnień,

opiekun medyczny,

optometrysta,

ortoptystka,

podiatra,

profilaktyk,

protetyk słuchu,

technik dentystyczny,

technik farmaceutyczny,

technik masażysta,

technik ortopeda,

technik sterylizacji medycznej,

terapeuta zajęciowy.

W połowie lipca br. ustawę przyjął Senat, a Sejm miał ją przegłosować jeszcze w tym samym miesiącu. Niespodziewanie decyzją marszałek Elżbiety Witek ten punkt został zdjęty z porządku obrad. I do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy trafi do Sejmu tej kadencji.

Wcześniej przeciwko ustawie protestowali m.in. logopedzi i część dietetyków. Logopedzi zostali ostatecznie pominięci w dokumencie, a ustawa ma objąć jedynie dietetyków udzielających porad w ramach umów z NFZ.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Polski Związek Zawodowy Dietetyków za wykreśleniem dietetyków z ustawy o niektórych zawodach medycznych

Prawo w medycynie Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego ZAPISZ MNIE

× Prawo w medycynie Wysyłany raz w miesiącu Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego Chcę otrzymywać newsletter * Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki Bonnier Healthcare Polska informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących: produktów i usług partnerów spółki ZAPISZ MNIE Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

Co dalej z ustawą o niektórych zawodach medycznych?

O to, z jakich powodów wstrzymano procedowanie nad ustawą i jaki ją czeka los, “Puls Medycyny” zapytał posła Bolesława Piechę (PiS), wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia.

– To bardzo trudna ustawa, osobiście przyznaję, że nie jestem jej zwolennikiem - mówi nam poseł. Jak wyjaśnia, postęp technologiczny idzie w takim tempie, że obok klasycznych zawodów medycznych, jak lekarz i pielęgniarka, pojawiają się co chwila nowe profesje. - Co więcej, w ramach tych nowych grup mamy też coraz więcej kolejnych specjalizacji, które chcą zaistnieć w ramach osobnego zawodu, osobnej regulacji i izby. Pogodzenie tych wszystkich aspiracji jedną ustawą jest dużym wyzwaniem. Szczególnie przy widocznych podziałach wewnątrz samych nowych profesji - tłumaczy poseł.

Dodaje: - Rzeczą oczywistą jest dążenie tych środowisk do pewnej autonomii. Tworząc nowe potrzebne specjalizacje, musimy jednak pamiętać, że one będą pączkowały i w ramach jednego dokumentu trudno jest dobrze odpowiedzieć na wszystkie aspiracje kolejnych specjalistów. Moim zdaniem, do pewnego uregulowania tych grup wystarczyłyby odpowiednie rozporządzenia.

Jak ocenia wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, w tym momencie ustawa może być tylko wstępem do uporządkowania tego obszaru, a przy licznych podziałach widocznych wewnątrz samych reprezentantów poszczególnych środowisk wiadomo, że będą potrzebne jej kolejne nowelizacje.

Poseł przypomina, że ustawa o zawodzie psychologa istnieje od kilkunastu lat i jest martwa. Powód? Właśnie ze względu na wewnętrzne tarcie m.in. psychoterapeutów i psychologów.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Opiekunowie medyczni czekają na ustawę – uregulowanie zawodu pod znakiem zapytania