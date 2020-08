Ustawa o Funduszu Medycznym – dyskusja sejmowej podkomisji nad zgłoszonymi poprawkami

5 sierpnia posłowie ponownie dyskutowali o wzbudzającym spore kontrowersje prezydenckim projekcie ustawy o Funduszu Medycznym.

23 czerwca Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o Funduszu Medycznym. 20 lipca zajęła się nim sejmowa Komisja Zdrowia. Na 5 sierpnia zwołano nadzwyczajną podkomisję, na której ponownie rozpatrywano projekt – już z uwagami strony społecznej. Obradom przewodniczył Tomasz Latos.

„Zadaniem Funduszu Medycznego ma być finansowanie: świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom poniżej 18. roku życia, modernizacji i przebudowy szpitali, dostępu do technologii lekowych w ramach RDTL. Ponadto fundusz ma odpowiadać za finansowanie dwóch nowych kategorii technologii lekowych: o wysokiej wartości klinicznej oraz wysokim poziomie innowacyjności” – pisał „Puls Medycyny”.

Opozycja: nadal wiele niewiadomych

W imieniu opozycji na posiedzeniu wystąpiła Krystyna Skowrońska, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Zwróciła ona uwagę, że mimo rozpatrzenia projektu na pierwszym czytaniu w drugiej połowie lipca, jego zapisy nadal wzbudzają zasadnicze wątpliwości. Jak wskazała Krystyna Skowrońska, dotyczą one głównie źródeł finansowania Funduszu Medycznego w formie dotacji z budżetu państwa, przy jednoczesnym zachowaniu formy funduszu celowego, co odbiera parlamentowi możliwość kontroli nad przepływem pieniędzy. Dodała także, że nigdzie w projekcie nie ma zapisu, który gwarantowałby konkretne, dodatkowe środki pieniężne z budżetu – a więc powołanie Funduszu jest rozwiązaniem iluzorycznym, bo nie będzie się wiązało dla ochrony zdrowia z poprawą finansową lub jakościową. Wyraziła również obawę, że kasa Funduszu zostanie zasilona kosztem pieniędzy, którymi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia, a więc mniej trafi ich na realizację świadczeń.

W dyskusję z Krystyną Skowrońską wszedł przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Latos. Zarzucił jej celowe przeinaczanie faktów. Przewodniczący zwrócił uwagę, że dodatkowe środki na Fundusz Medyczny mogą być ujęte w budżecie państwa dopiero wtedy, gdy ustawa zostanie przyjęta – wówczas będzie miała miejsce stosowna korekta. Zagwarantował również, że z NFZ nie pójdzie na Fundusz nawet złotówka. W tym kontekście opozycja zarzuca jednak autorom projektu, że w ustawie nie ma zapisanego dolnego progu finansowania Funduszu, a jego powołanie może skutkować obniżeniem dotacji budżetowej dla NFZ.

Strona rządowa: Ilość poprawek zgłoszonych do projektu to oznaka otwartości na dialog

Wnioskodawców ponownie reprezentował minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta, a ze strony Ministerstwa Zdrowia wiceminister Sławomir Gadomski i Maciej Miłkowski. Paweł Mucha podkreślił, że strona rządząca dołożyła wszelkich starań, by wszystkie poprawki zgłoszone w konsultacjach społecznych zostały w projekcie uwzględnione. Ponadto zapewnił, że dodatkowe finansowanie dla Funduszu Medycznego zostanie ujęte w budżecie państwa po przyjęciu dyskutowanego projektu ustawy.

„Przyjęcie ponad 30 poprawek do projektu świadczy o naszej otwartości na dialog ze stroną społeczną, szczególnie jeśli chodzi o kwestie dotyczące procesu refundacji nowych terapii” – dodał Sławomir Gadomski.

Opozycja pytała także o zasadność wyodrębnienia z czterech subfunduszy tych strategicznych i w jaki sposób odbije się to na późniejszym podziale środków.

„Subfundusz infrastruktury strategicznej to co do zasady duże, kompleksowe inwestycje w nowe podmioty lub istotne elementy już istniejących placówek. Subfundusz modernizacji szpitali to mniejsze wartościowo i zakresowo wsparcie o charakterze punktowym w zależności od potrzeb szpitali” – wyjaśnił Sławomir Gadomski.

Dodał również, że podział ten będzie determinował sposób wyboru oraz rodzaj projektów otrzymujących wsparcie w ramach któregoś z subfunduszy. W tym miejscu posłanka KO Krystyna Skowrońska wskazała, że niejasny jest sposób określania inwestycji strategicznych, które mogłyby otrzymać pieniądze ze stosownego subfunduszu, co sprawia, że decyzja ministra zdrowia może mieć uznaniowy charakter.

Czym w myśl wprowadzonej do projektu poprawki jest zatem „podmiot strategiczny”?

„To podmiot leczniczy zakwalifikowany do systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego świadczeń opieki zdrowotnej na następujących poziomach: onkologicznym, pediatrycznym, pulmonologicznym i ogólnopolskim oraz uczelnia medyczna” – wskazał Tomasz Latos.

Mniej pieniędzy na refundację?

Bardzo wiele kontrowersji wzbudzały zapisy ustawy o Funduszu Medycznym, które odnoszą się do pieniędzy przeznaczonych na refundację leków.

„Ustawa określa limit wydatków na leki o wysokiej jakości klinicznej i innowacyjnej. Jak rozumiemy intencją nie jest to, aby te wydatki były uwzględniane w całkowitym budżecie na refundację. Konieczne jest więc doprecyzowanie, że środki na finansowanie technologii lekowych o wysokiej jakości klinicznej i wysokim poziomie innowacyjności nie będą pochodziły z całkowitego budżetu na refundację. W ostatnim czasie pojawiło się rozporządzenia ministra finansów, które do tego budżetu przesuwa program leków 75 plus i program darmowych leków dla kobiet w ciąży” - wskazała Marta Winiarska, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Jaka była odpowiedź resortu?

„Są dwa plany finansowe: Funduszu Medycznego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, każdy ma swój określony budżet. W Planie Funduszu Medycznego są określone środki na trzy zakresy leków, ale nie zostały one ujęte w planie NFZ. Zostaną przekazane celem realizacji do Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ ta instytucja zajmuje się od strony technicznej finansowaniem leków w ramach umów ze świadczeniodawcami i RDTL. Nie będzie więc tych środków przeznaczonych dla Funduszu Medycznego ujętych w całkowitym budżecie na refundację” – zapewnił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.