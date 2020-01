Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu wesprze WOŚP

Podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagra sztab przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Na wrocławskich ulicach będzie można spotkać wolontariuszy związanych z uczelnią. Studenci przygotowali także serię wydarzeń towarzyszących, m.in. zaproszą na warsztaty szycia chirurgicznego, a także zajęcia z medycyny sądowej.

W zeszłym roku żakom udało się zebrać 35 tys. zł i chcą pobić ten rekord. W tym roku działania na rzecz WOŚP rozpoczną się jeszcze przed finałem, bo w Internecie. Już teraz pieniądze można „wrzucać” do wirtualnej puszki sztabu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz wziąć udział w licytacjach w serwisie Allegro. Do zdobycia są m.in. specjalna edycja gry Monopoly z gmachem Uniwersytetu Medycznego na planszy oraz limitowana, niedostępna w sprzedaży wersja uczelnianej bluzy.

Nocne zwiedzanie Muzeum Anatomii

Wrocławscy studenci przygotowali także serię wydarzeń towarzyszących finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszają między innymi do Centrum Symulacji Medycznej, na warsztaty szycia chirurgicznego, a także na zajęcia z medycyny sądowej. Są jeszcze wolne miejsca na nocne zwiedzanie Muzeum Anatomii. Zebrane tam eksponaty będzie można oglądać popołudniami 9 oraz 10 stycznia.

Zapisy na wieczorne zwiedzanie Muzeum Anatomii odbywają się pod linkami:

1) 9 Stycznia 2020, 18:00-19:00 (Czwartek): https://evenea.pl/event/834639-7/

2) 10 Stycznia 2020, 16:00-17:00 (Piątek): https://evenea.pl/event/834639-8/

To nie lada gratka, bo Muzeum Anatomii na co dzień nie jest dostępne dla zwiedzających. Korzystają z niego przede wszystkim studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Bezpłatne porady

Studenci i pracownicy uczelni zaangażują się także w Białą Niedzielę. Jest to coroczna inicjatywa Orkiestry, w ramach której skorzystać można z bezpłatnych porad lekarzy. Tym razem badania prowadzone będą w salach Ratusza na wrocławskim Rynku (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/events/740475653129217/). Badania w ramach Białej Niedzieli są przewidywane także w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej oraz w Przylądku Nadziei.