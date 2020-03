Uniwersytet Medyczny w Poznaniu pomaga w walce z COVID-19

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uruchomił laboratorium diagnostyczne w kierunku oznaczeń wirusa SARS-CoV-2. Od dziś laboratorium to wspomaga poznański sanepid w wykonywaniu oznaczeń.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

„To jest olbrzymie przedsięwzięcie i wysiłek wielu osób. Zaledwie w trzy dni zorganizowaliśmy laboratorium medyczne bazując na sprzęcie zebranym z jednostek naukowych. Nasze Uniwersyteckie Centrum Aparaturowe spełnia standardy pracy w klasie BSL-2, a więc możemy wykonywać bezpiecznie takie oznaczenia” – mówi prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski, rektor UM w Poznaniu.

Zobacz więcej Pracownia została wyposażona sprzętem pochodzącym z jednostek uczelnianych

Uniwersytet podpisał umowę z Wielkopolską Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, skąd kierowane będą próbki do badań. Przy odpowiedniej dostępności do zestawów laboratoryjnych, możliwe będzie zwiększenie liczby badań i wsparcie poznańskich szpitali włączonych do walki z COVID-19.

„Szacujemy, że przez miesiąc będziemy mogli wykonać docelowo ok. 4 tys. oznaczeń” – ocenia dr hab. n. med. Krzysztof Książek, prof. UM w Poznaniu, szef Uczelnianego Centrum Aparaturowego. - Posiadamy sprzęt, zarówno do przeprowadzenia izolacji materiału genetycznego, jak i badania PCR. Udało nam się tak zorganizować nasze centrum, że spełniamy wszelkie wytyczne PZH-NIZP”.

Jednym z inicjatorów powstania laboratorium jest prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kotwicka, dziekan wydziału nauk o zdrowiu. „Najbardziej cieszy mnie, że udało się zebrać zespół ponad 30 diagnostów laboratoryjnych, analityków medycznych, biotechnologów, genetyków, farmaceutów którzy podjęli się tego zadania” – zaznacza prof. Kotwicka. W większości to pracownicy poznańskiego uniwersytetu medycznego, ale zgłaszają się też naukowcy i praktycy z innych uczelni, placówek naukowych i laboratoriów.

To nie jedyna pomoc, jaką zaoferował Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w walce z pandemią. Ponad 200 wolontariuszy pracuje w poznańskich szpitalach i sanepidzie.

„To nasz obowiązek. Jestem naprawdę pełen uznania dla społeczności akademickiej i studentów – wolontariuszy. Jesteśmy w pełnej gotowości, robimy badania, wspomagamy szpitale. Nasi wykładowcy, lekarze, są na pierwszej linii frontu. Ale nie odpuszczamy też dydaktyki. Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej, z wykorzystaniem posiadanych przez nas systemów do e-learningu, telekonferencji i przekazywanych materiałów. Uczelnia zachowując spokój i rozwagę, jest w pełnej mobilizacji” – podsumowuje rektor prof. Andrzej Tykarski.