UM we Wrocławiu uruchomi studia podyplomowe z zakresu niekomercyjnych badań klinicznych

Radosław Sierpiński, p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych, podpisał 10 stycznia list intencyjny z prof. Piotrem Ponikowskim, p.o. rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dotyczy on współpracy w zakresie realizacji projektu Akademia Badań Klinicznych.

Celem podpisanego dokumentu jest m.in. wspólne przygotowanie unikatowego programu studiów podyplomowych z zakresu niekomercyjnych badań klinicznych, który będzie realizowany na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Prace koordynować będzie autorka zwycięskiego wniosku, dr Antonina Dziedzic-Danel.

Zobacz więcej Podpisanie listu intencyjnego między ABM a UM we Wrocławiu Fot. Tomasz Walów

Projekt Akademia Badań Klinicznych, realizowany w ramach programu POWER (zadanie nr 2), skierowany jest do pracowników podmiotów leczniczych i organów założycielskich. Studia podyplomowe z zakresu niekomercyjnych badań klinicznych będą miały dwie edycje. Planowane są dwie edycje studiów. Pierwsza edycja rozpocznie się w październiku 2020 roku. Co ważne, będą to studia nieodpłatne dla uczestników - koszty pokryje ABM z programu POWER. Łącznie z tej propozycji może skorzystać 140 osób: lekarzy, koordynatorów, personelu pomocniczego, ekonomistów, statystyków, prawników tworzących zespoły badawcze.

"Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz doświadczonych pracowników Agencji Badań Medycznych. Tematyka studiów obejmie szeroki zakres tematów związanych z niekomercyjnymi badaniami klinicznymi" - poinformowała Monika Szwugier, specjalista ds. komunikacji ABM.

Jak dodała, podjęte działania mają na celu zwiększenie wiedzy i kompetencji z zakresu planowania, przeprowadzania i monitorowania niekomercyjnych badań klinicznych, co w dalszej perspektywie wpłynie na wzrost realizowanych badań klinicznych w naszym kraju. "Przeprowadzona w ostatnich latach analiza stanu badań klinicznych w Polsce (raport PwC 2015) wykazała znaczące niewykorzystanie potencjału Polski w zakresie realizacji niekomercyjnych badań klinicznych" - przypomniała Monika Szwugier.

W zgodnej opinii ABM i UM we Wrocławiu zdobyta podczas studiów podyplomowych wiedza ma szansę wpłynąć na zwiększenie liczby prowadzonych badań klinicznych w Polsce.

"Dzięki możliwości realizacji studiów uczestnicy projektu zdobędą wiedzę, która pozwoli na podejmowanie decyzji dotyczących inicjowania, przeprowadzenia i procedowania projektów naukowych, co przełoży się na poszukiwanie nowych rozwiązań diagnostyczno-terapeutycznych oraz może skutkować zmianami w zakresie refundacji świadczeń zdrowotnych. Podjęte działania edukacyjne to w konsekwencji także szansa na poprawę jakości i rzetelności prowadzonych badań oraz podniesienie wiedzy wśród pacjentów na temat nowych metod leczenia, jakimi są badania kliniczne" - zapewniają sygnatariusze listu intencyjnego.