UE przeznaczy 242 mln euro na walkę z COVID-19

Fundusze wyasygnowane przez Unię Europejską mają wesprzeć starania państw wspólnoty w walce z koronawirusem wywołującym COVID-2019 Aż 100 mln euro trafić ma na badania związane z diagnostyką, leczeniem, a także na działania profilaktyczne związane z zakażeniami koronawirusem.

Stella Kyriakides, unijna komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, zadeklarowała, że UE wesprze Włochy w walce z szerzonym się na jej terenie zagrożeniem epidemiologicznym.Jeszcze w tym tygodniu do Włoch ma zostać wysłana misja ekspercka, w skład której wejdą przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. "W związku z szybko zmieniającą się sytuacją jesteśmy gotowi zwiększyć naszą pomoc"- zadeklarowała Kyriakides.

Podczas konferencji prasowej (24 lutego) przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała również nowy pakiet pomocowy UE, którego wartość ma wynieść 232 mln euro. Z puli tej 114 mln euro ma trafić do WHO, które opracuje globalny plan reagowania na zagrożenie wirusem 2019-nCoV. Kolejne 100 mln euro przeznaczone zostanie na prace naukowo-badawcze zmierzające do opracowania testów diagnostycznych, leków, a także oceny działań związanych z profilaktyką zakażeń koronawirusem z Wuhan.Kolejne 15 mln euro trafi natomiast do afrykańskiego Instytutu Pasteura w Senegalu, którego zadaniem będzie szybka diagnostyka oraz nadzór epidemiologiczny w Afryce. Ostatnim zadaniem finansowanym z nowego programu będzie unijny mechanizm ochrony ludności, na który przeznaczone zostanie 3 mln euro. W ramach tej kwoty sfinansowane zostaną loty obywateli UE z chińskiego Wuhan.