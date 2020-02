UE opracuje własny Cancer Plan

Europa musi wspólnie stanąć do walki z rakiem - wskazuje Stella Kyriakides, unijna komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Kierunki działania wyznaczyć ma europejska strategia walki z rakiem, której konsultacje symbolicznie rozpoczęto 4 lutego - w Światowym Dniu Walki z Rakiem.

W swoim wystąpieniu unijna komisarz ds. zdrowia podkreśliła, że obecne działania muszą być ukierunkowane na zmianę realiów pacjentów onkologicznych - zarówno tych zamieszkujących Europę, jak i chorych spoza UE. Opracowywany, europejski Cancer Plan ma integrować środowiska, a także ma stanowić impuls do dalszych zmian w systemie opieki.



"Moja podróż z rakiem rozpoczęła się w 1996 roku, kiedy po raz pierwszy zdiagnozowano u mnie raka piersi. (...) Moje doświadczenie z nowotworem otworzyło mi oczy na to, co powinniśmy zrobić i jak powinniśmy działać na rzecz poprawy świadomości, zwiększenia roli prewencji, a także przełamywania ciszy i stygmatyzacji, z jaką mają do czynienia pacjenci i ich rodziny" - wskazała Stella Kyriakides. Przyznała, że obecnie nie wszyscy pacjenci onkologiczni w UE mają dostęp do optymalnego leczenia czy wsparcia psychospołecznego. Nadal wyzwaniem dla wielu systemów ochrony zdrowia jest sprawowanie opieki nad pacjentami wyleczonymi, czy też zapewnienie tym najciężej chorym dostępu do placówek sprawujących opiekę paliatywną.



"Dla mnie ten plan jest niezwykle osobistym dokumentem. Musimy jednak pamiętać, że będzie on równie osobistym dla wszystkich spośród 3,5 mln pacjentów diagnozowanych w całej UE" - wskazała unijna komisarz. Dodała, że w europejskim Cancer Planie - każdy z obywateli powinien mieć swój szczególny udział - począwszy od lekarzy, pielęgniarek, przez pacjentów, naukowców, dzieci, rodziców, i wielu innych interesariuszy.

Europa onkologicznych kontrastów

Zdaniem Stelli Kyriakides pomimo wielu starań w Europie nadal widać ogromne nierówności pomiędzy państwami członkowskimi.



"Ostatnie badanie Eurostatu wykazało, że w jednym państwie członkowskim 82 proc. kobiet w wieku 50-69 lat otrzymało mammografię w ciągu ostatnich dwóch lat, podczas gdy w innym ten odsetek wyniósł zaledwie 0,2 proc. Jest to oszałamiająca i jednocześnie niedopuszczalna w 2020 roku różnica" - oceniła.

Opracowywany na poziomie UE Cancer Plan ma minimalizować te nierówności. Jednocześnie ma kompleksowo obejmować każdy z etapów choroby - począwszy od prewencji i diagnozy, po opiekę paliatywną oraz badania i innowacje w tym obszarze.

"Dziś znamy szacunki mówiące o tym, że czterem z dziesięciu przypadków nowotworów jesteśmy w stanie zapobiec. Dlatego też musimy zrobić zdecydowanie więcej w obszarze zapobiegania. Musimy skupić się na kontroli wyrobów tytoniowych, promocji aktywnego trybu życia i zdrowej diety, a także podkreślać potrzebę zwiększenia zasięgu szczepień" - wskazała unijna komisarz.

Łatwiejszy dostęp do terapii onkologicznych

Walka z nowotworami ma być również wspierana za pośrednictwem zachęt skierowanych w stronę branży farmaceutycznej. Już teraz UE pracuje nad nową, farmaceutyczną strategią, która ułatwi pacjentom dostęp do przystępnych cenowo, nowych terapii. Europa deklaruje również utworzenie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia - dzięki czemu ośrodki naukowo-badawcze będą mogły sprawniej wymieniać się swoimi doświadczeniami i wspierać nowe badania w obszarze onkologii i prewencji.

"Cancer Plan będzie powstawał w trakcie szeroko zakrojonych konsultacji z zainteresowanymi przedstawicielami strony społecznej oraz poszczególnymi państwami członkowskimi. Do końca roku chcielibyśmy, by plan powstał i zaczął działać" - podkreśliła Stella Kyriakides. Dodała, że liczy na to, że wszyscy zainteresowani będą mieli okazję uczestniczyć w napisaniu na nowo historii walki z rakiem.

"Możemy pozbyć się lęku i niepewności związanej z diagnozą raka - i zastąpić ją determinacją, godnością i nadzieją" - podsumowała.