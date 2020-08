Udział w tegorocznym kongresie PTK jest bezpłatny

Organizatorzy XXIV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego szacują, że weźmie w nim udział nawet 20 tys. lekarzy. Z powodu pandemii COVID-19 spotkanie będzie w pełni wirtualne. Od 16 do 19 września strona kongres2020.ptkardio.pl zamieni się w portal telewizyjny z pięcioma równoległymi oknami transmisji. Ponad 250 polskich ekspertów wygłosi wykłady, których główną osią będzie motyw przewodni: „Żyć lepiej i dłużej dzięki kardiologii”.

Każdy, kto choć raz wziął udział w tradycyjnym Kongresie PTK, wie, jak ogromne i wielowymiarowe jest to wydarzenie. Największe kongresy gromadziły nawet po 6 tys. uczestników, a napięty program rozłożony był na kilkanaście równolegle użytkowanych sal wykładowych.

„Dzięki formule, która pozwala uczestnikom na udział w sesjach online z dowolnego miejsca, spodziewamy się rejestracji nawet 20 tys. lekarzy. Część sesji będzie skierowana nie tylko do kardiologów, ale także do lekarzy innych specjalności: diabetologów, neurologów, internistów, lekarzy rodzinnych. Będą to sesje poświęcone częstym chorobom, jak: nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, cukrzyca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca” — zapowiada prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski, przewodniczący komitetu organizacyjnego XXIV Międzynarodowego Kongresu PTK.

Wydarzenie będzie podzielone na dwa etapy. Od 16 do 19 września na stronie kongres2020.ptkardio.pl znajdzie się pięć równoległych okien transmisji. Wykłady wygłosi ponad 250 wybitnych polskich ekspertów. Transmisje będą prowadzone ze specjalnie na tę okazję wybudowanych studiów nagraniowych w Krakowie. Drugi etap kongresu stanowić będą transmisje sesji asocjacji i poszczególnych sekcji PTK — w formie webinariów rozplanowanych na kolejne tygodnie.

„Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wybranych sesjach transmitowanych na żywo. Co więcej, nagrania będą udostępnione także po kongresie, dzięki czemu każdy lekarz z powodzeniem będzie mógł wrócić do interesującego go wykładu lub obejrzeć ten, którego nie zdążył posłuchać wcześniej” — dodaje prof. Piotr Jankowski.

Warto jednak oglądać kongres na żywo, gdyż uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań ekspertom. Jest także bonus: organizatorzy zdecydowali się zwolnić z podstawowej opłaty rejestracyjnej wszystkich lekarzy, a uczestnictwo w kongresie PTK będzie honorowane punktami edukacyjnymi.

Program kongresu jest już dostępny na stronie internetowej wydarzenia.

