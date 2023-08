Tydzień w zdrowiu [14-20.08]

Na ostatnim przed wyborami posiedzeniu Sejmu sporo będzie się jeszcze działo w obszarze ochrony zdrowia. Na finiszu są prace m.in. nad nowelą ustawy refundacyjnej, zmianami w dostępie do darmowych leków, a także nad prezydencką propozycją szczególnej opieki geriatrycznej. A to jeszcze nie wszystko.

Posiedzenie Sejmu rozpocznie się w środę, 16 sierpnia i potrwa dwa dni. W porządku obrad znalazły się prace nad kilkoma ustawami zdrowotnymi. Fot. Adobe Stock

Posiedzenie Sejmu rozpocznie się w środę, 16 sierpnia i potrwa dwa dni. W porządku obrad znalazły się prace nad kilkoma ustawami zdrowotnymi, których nie udało się zakończyć na poprzednich posiedzeniach Parlamentu. Chodzi między innymi o dużą nowelizację ustawy refundacyjnej, którą Senat odesłał do Sejmu z dużymi zmianami. Między innymi dotyczącymi refundacji leków OTC. W Sejmie mowa też będzie o ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej, która rozszerza dostęp do listy bezpłatnych leków na seniorów 65 plus oraz dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia.

W porządku obrad Sejmu znalazł się też prezydencki projekt ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej. Projekt zakłada stworzenie specjalnych centrów zdrowia 75 plus. Na etapie prac senackich, do ustawy zgłoszono kilkadziesiąt poprawek. I wreszcie projekt prowadzony przez posła i ministra sportu Kamila Bortniczuka, dotyczący zakazu sprzedaży napojów energetycznych osobom poniżej 18 roku życia. Pomimo licznych perturbacji w Sejmie i Senacie, w okrojonym kształcie ustawa dotarła na koniec parlamentarnego procesu legislacyjnego.

Nie wiadomo natomiast jakie będą dalsze losy ustawy o niektórych zawodach medycznych. Na razie nie ma jej w porządku obrad najbliższego powiedzenia Sejmu, mimo że Senat już zakończył prace nad nią. Gdyby ustawa nie została uchwalona przed wyborami, oznaczać to będzie, że trafi do kosza, a prace nad ewentualnym uregulowaniem zawodów medycznych trzeba będzie rozpocząć na nowo.

16 sierpnia (środa), godz. 11.00

Wspólne posiedzenie komisji Zdrowia i Polityki Senioralnej

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej

16 sierpnia (środa), godz. 13:15

Posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

17 sierpnia 2023 (czwartek), godz. 13:30

Posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w IX kadencji Sejmu – przedstawia Przewodniczący Komisji.

