Trzy potwierdzone przypadki COVID-19 w Czechach

Czeskie Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że u trójki pacjentów przebywających w szpitala w Pradze oraz w Uściu nad Łabą potwierdzono zakażenie koronawirusem.

Dwójka pacjentów w praskim szpitalu "Na Bulovce" oraz jeden w placówce "Masaryk" w Uściu nad Łabą - to trzy pierwsze, potwierdzone przypadki koronawirusa na terenie Czech.

Foto: Wikipedia Mohylek

Jak informuje czeski resort zdrowia - wszyscy chorzy przebywali niedawno we Włoszech. Dwójka z pacjentów to Czesi, natomiast trzeci chory to student z USA, który przebywał w Pradze turystycznie. Służby sanitarne zbierają obecnie informację o wszystkich osobach mogących mieć kontakt z zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2. Jednocześnie zapewniają, że przebieg choroby u pacjentów jest łagodny.

Przypadki zostaną potwierdzone w Berlinie

W komunikacie prasowym czeski resort zdrowia podkreślił, że pierwsze trzy przypadki zakażenia zostały potwierdzone w badaniach w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, a dodatkowo próbki zostały skierowane do kolejnej analizy w berlińskim laboratorium.

Czeski minister zdrowia- Adam Vojtech- zapewnił, że wszystkie procedury bezpieczeństwa zadziałały, a służby sanitarne podejmują wszelkie działania mające na celu zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa.

„Chciałbym ponownie poprosić wszystkich obywateli, aby rozważyli podróż do obszarów dotkniętych chorobą i, o ile nie jest to absolutnie konieczne, nie podróżować do tych regionów"- wskazał Vojtech.