Trudne różnicowanie alergii wziewnej i infekcji dróg oddechowych

Objawy alergii wziewnej i infekcji dróg oddechowych są bardzo podobne, co utrudnia rozpoznanie choroby pacjenta. „W różnicowaniu, czego objawem są kaszel i duszność, kluczowy jest dokładny wywiad lekarski. Ważną, ale nierozstrzygającą wskazówką jest obecność lub brak gorączki” — mówi dr hab. n. med. Tadeusz M. Zielonka.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Szacunki mówią, że z alergią wziewną i astmą atopową boryka się ok. 3,5 mln osób w Polsce. „Skala problemu może być znacznie większa. Jak duża, nie sposób dokładnie powiedzieć, ponieważ mamy bardzo mało danych epidemiologicznych, w przeciwieństwie do wielu krajów Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych, gdzie taka wiedza jest gromadzona w celu budowania efektywnych systemów opieki zdrowotnej” — mówi dr hab. n. med. Tadeusz M. Zielonka, specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zobacz więcej Szacunki mówią, że z alergią wziewną i astmą atopową boryka się ok. 3,5 mln osób w Polsce. iStock

Krakowski smog w oskrzelach dzieci

O sprecyzowanie, jak dużym problemem są alergia i astma wśród dzieci, pokusili się badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pod kątem występowania obu tych chorób przebadano wszystkie dzieci z dwóch roczników: uczniów klas 3. i 4. szkół podstawowych w Krakowie.

„W sumie badanie objęło populację ponad 80 tys. dzieci. Zbadano odsetek dzieci z alergią, potwierdzoną w testach skórnych. Przeprowadzono także kwestionariusz dotyczący astmy. Okazało się, że u ponad 50 proc. dzieci stwierdzono alergię lub astmę. Co ciekawe, krakowskie badanie pod kierunkiem prof. Ewy Czarnobilskiej przeprowadzono, by zweryfikować wyniki badania sprzed kilku lat, wykonanego przez prof. Wiesława Jędrychowskiego. Wówczas odsetek dzieci z tymi dwoma schorzeniami wyniósł 38 proc. Spodziewano się weryfikacji w dół, tymczasem odnotowano bardzo istotny wzrost odsetka zachorowań. Dla porównania dodam, iż powszechnie uważa się, że w tej grupie wiekowej astma dotyczy 9-11 proc. dzieci” — mówi dr hab. Tadeusz M. Zielonka, który uważa, że problem będzie narastał, m.in. na skutek wszechobecnego smogu.

„Widzimy wyraźną korelację wzrostu zapadalności na choroby alergiczne i astmę na skutek ekspozycji na pyły zawieszone w powietrzu. Coraz więcej wiemy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na rozwój astmy. Jeśli nie zmniejszymy zanieczyszczenia powietrza, to musimy się liczyć z dalszym wzrostem zachorowań na schorzenia układu oddechowego: astmę, POChP, zakażenia układu oddechowego i raka płuca” — podkreśla specjalista.

Trudne różnicowanie alergii i infekcji

W efekcie do lekarzy POZ coraz częściej trafiają pacjenci z objawami obturacji dróg oddechowych, przewlekłym kaszlem i dusznościami. Różnicowanie, czy przyczyną dolegliwości są choroby alergiczne (przed nami sezon pylenia drzew), ekspozycja na smog, czy może infekcja, ma w takich sytuacjach kluczowe znaczenie, bo warunkuje postępowanie terapeutyczne i wpływa na powodzenie leczenia.

„Postępowanie przyczynowe w tych trzech sytuacjach klinicznych będzie bardzo zróżnicowane, choć objawy niewiele się różnią. Infekcje wyróżniać będzie w zasadzie gorączka, aczkolwiek nie zawsze obecna u osób w podeszłym wieku. Jestem zdziwiony tym, jak wciąż lekką ręką wypisywane są antybiotyki w przypadku kaszlu i duszności u dziecka, przy bezgorączkowym przebiegu choroby. Co więcej, wystąpienie w takiej sytuacji gorączki też nie powinno od razu prowadzić do antybiotykoterapii, ponieważ za większość infekcji dróg oddechowych w sezonie grzewczym odpowiadają wirusy” — podkreśla dr hab. Tadeusz M. Zielonka.

Niejednoznaczna ocena odkrztuszanej wydzieliny

W przypadku pacjentów dorosłych, gdy kaszel i duszność się nasilają, w różnicowaniu pomocna może być ocena odkrztuszanej wydzieliny. Jeżeli jest bezbarwna, biała lub szara, to nadkażenie bakteryjne jest mniej prawdopodobne niż wtedy, gdy plwocina staje się zielona czy zielonożółta. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko jedna ze wskazówek, która może okazać się myląca. Dlatego konieczna jest kompleksowa ocena chorych.

„Ropny charakter wydzieliny, która wiąże się z nagromadzeniem leukocytów w plwocinie, nie musi wcale wynikać z obecności bakterii. Zapalenie z nagromadzeniem neutrofilów może mieć miejsce bez udziału bakterii, np. w przypadku alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych (AZPP), które może wystąpić po ekspozycji na alergen” — zauważa pulmonolog.

Dlatego wszystkie objawy, które manifestuje chory, należy oceniać w szerszym kontekście. „Przy podejrzeniu infekcji niezwykle ważne jest, żeby chorego zobaczyć i zbadać ponownie. Jest wówczas szansa, by prawidłowo ocenić, czy mamy do czynienia z zakażeniem, czy z nieinfekcyjnym zaostrzeniem choroby przewlekłej, czy infekcja jest wirusowa i samoograniczająca się, czy bakteryjna i wymaga antybiotyku. Kontakt z chorym w pierwszej fazie choroby nie pozwala z całą pewnością rozstrzygnąć, z jakim procesem mamy do czynienia, i błędem może być zarówno zastosowanie, jak i niezastosowanie antybiotyku. Ponowna ocena pozwala uniknąć tych błędów. Zdaję sobie jednak sprawę, że przy braku kadr medycznych taki algorytm postępowania często jest trudny lub wręcz niemożliwy do zastosowania w naszym kraju” — przyznaje specjalista.

Badania laboratoryjne nie zawsze rozwieją wątpliwości, czy to infekcja, czy alergia

W różnicowaniu, czy mamy do czynienia z infekcją, czy z alergią, pomocne mogą być badania laboratoryjne. Jednak i w tym przypadku często trudno o jednoznaczne rozstrzygnięcie.

„Oczywiście, można się posiłkować tzw. markerami stanu zapalnego. Badanie CRP jest coraz szerzej dostępne w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, natomiast powszechne stosowanie tego markera także będzie sprzyjać nadużywaniu antybiotyków. Markery zapalne mogą wzrastać nie tylko w zakażeniach bakteryjnych, ale i wirusowych, co więcej, także w wielu przewlekłych chorobach nieinfekcyjnych. Dlatego jestem przeciwny podawaniu antybiotyków w jednostce chorobowej zwanej nieco żartobliwie CRP-ozą, czyli na podstawie stwierdzenia jedynie wzrostu stężenia CRP. Zanim podejmiemy decyzję, trzeba przeanalizować cały obraz choroby, uwzględniając bardzo dokładny wywiad lekarski, badanie fizykalne i wyniki badań dodatkowych, bo leczymy chorego, a nie wynik jakiegoś badania” — podkreśla dr hab. Tadeusz M. Zielonka.

Pulmonolog dodaje, że często kilka stanów klinicznych występuje jednocześnie, np. zaostrzenie choroby alergicznej może iść w parze z infekcją. „W takiej sytuacji bardzo ważne jest nie tylko leczenie samej infekcji, ale także zintensyfikowanie leczenia choroby przewlekłej, np. zwiększenie dawkowania leków przeciwastmatycznych. Bez tego, mimo sukcesu antybiotykoterapii i opanowania zakażenia, pogorszenie stanu chorego nadal się utrzymuje, a nawet pogłębia. To częsty błąd, który obserwuję. To tak, jakby w przypadku infekcji u pacjenta z nadciśnieniem nie reagować na skok ciśnienia czy nie zwiększyć dawki leków przy wzroście glikemii w przebiegu infekcji u chorego na cukrzycę” — zwraca uwagę dr hab. Tadeusz M. Zielonka.

Przydatna spirometria

Zdaniem specjalisty, zmorą polskiego systemu ochrony zdrowia jest także to, iż choroby przewlekłe układu oddechowego są rozpoznawane bardzo późno.

„Jeżeli u dorosłego pacjenta występują nawracające epizody przedłużającego się kaszlu i duszności, to należy go skierować na konsultację do alergologa lub pulmonologa. Tym bardziej jest to ważne, że badanie spirometryczne jest u nas mało rozpowszechnione. Tymczasem np. we Francji lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma w wyposażeniu kieszonkowy minispirometr, który pozwala w ciągu kilku sekund wykonać badanie określające wartość wskaźnika Tiffeneau, co pozwala rozpoznać obturację oskrzeli. Gdy jest on obniżony, lekarz kieruje pacjenta do pulmonologa, który zajmuje się dalszą diagnostyką. Model francuski jest bardzo skuteczny. Skryning, o którym mówię, nie jest kosztowny: minispirometr to stosunkowo niedrogie urządzenie, a samo badanie trwa krócej niż np. zmierzenie ciśnienia krwi” — podkreśla dr hab. Tadeusz M. Zielonka.