Tomasz Latos: ustawa o Funduszu Medycznym zostanie przyjęta jednogłośnie

"Ostatecznie udało się wypracować dokument, który wszyscy posłowie poparli, rozumiejąc potrzebę zwiększenia finansowania w ochronie zdrowia i uruchomienia dodatkowych środków" – powiedział Tomasz Latos, rekomendując Sejmowi przyjęcie ustawy o Funduszu Medycznym.

Prezentując posłom projekt ustawy dodał, że uwzględnia on uwagi strony społecznej, dotyczące m.in. dodatkowych środków na leczenie chorób rzadkich, onkologię, a także inwestycji i zakupu sprzętu medycznego.

Wskazał, że "przewidziane środki są duże, wynoszą do 2 mld zł, a w kolejnych latach do 4 mld zł".

Elżbietą Gelert(KO) zapewniła, że jej klub popiera każde zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia. Podkreśliła jednak, że obawy budzą duże koszty obsługi Funduszu Medycznego, które mają wynieść 1 proc., a więc ok. 40 mln zł. Krystyna Skowrońska (KO) prosiła, aby poprzeć poprawkę dotyczącą brzmienia art. 39. projektu, który ustanawia maksymalne limity finansowania z budżetu państwa Funduszu Medycznego na poziomie 4 mld zł poprzez zmianę sformułowania "maksymalne limity" na "minimalne limity".

Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta podkreślił, że "Fundusz Medyczny jest oczekiwany przez środowisko polskich pacjentów" i jest realną odpowiedzią na zgłaszane potrzeby, zwłaszcza jeśli chodzi o walkę z chorobami rzadkimi, o leczenie onkologiczne w oparciu o nowe technologie.

W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono poprawki do projektu ustawy Sejm ponownie skierował projekt ustawy o Funduszu Medycznym do Komisji Zdrowia. Projekt ustawy złożył pod koniec czerwca do Sejmu prezydent Andrzeja Duda. Powołanie funduszu zapowiedział w marcu. Fundusz Medyczny to państwowy fundusz celowy. Jego utworzenie ma wspierać działania, które mają poprawić zdrowie i jakość życia Polaków poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz profilaktyki, jak najwcześniejsze wykrywanie oraz leczenie chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich.

Ponadto fundusz ma zapewnić pacjentom dostęp do wysokiej jakości świadczeń (w tym innowacyjnych terapii lekowych) oraz świadczeń specjalistycznych dla osób poniżej 18 lat oraz udzielanych poza granicami kraju. Na te zadania w tym roku przeznaczono 2 mld zł, w kolejnych – do 2029 r. po 4 mld zł rocznie. O przeznaczaniu środków na poszczególne zadania ma decydować minister zdrowia. Pochodzą one m.in. z opłat, dotacji budżetu państwa (z części, której dysponentem jest właściwy minister zdrowia), z odsetek od gromadzonych środków, dobrowolnych wpłat, darowizn i zapisów.

