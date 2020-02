To już ostatni dzwonek, by w tym roku aplikować do Klubu 30 PTK

Klub 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, zrzeszający młodych i ambitnych specjalistów w dziedzinie chorób serca, zmienił kryteria przyjęć nowych członków. Aby dołączyć do sekcji, należy mieć mniej niż 35 lat oraz wartość wskaźnika impact factor co najmniej 5, uzyskaną poprzez publikację oryginalnych artykułów jako pierwszy autor. Warto się pospieszyć, bo aplikacje będą przyjmowane tylko do końca lutego.

„Obecnie do Klubu 30 należy 227 osób: 139 członków z głosem doradczym (osoby po 40. roku życia) oraz 88 członków aktywnych, dysponujących czynnym i biernym prawem wyborczym” — wylicza lek. Karolina Kupczyńska, członek zarządu i sekretarz Klubu 30 PTK.

W ostatnim czasie jego członkowie podjęli decyzję o zmianie kryteriów naboru. Aby przystąpić do sekcji, kandydat powinien mieć poniżej 35 lat w chwili złożenia wniosku oraz wskaźnik impact factor co najmniej 5.0 (uzyskany poprzez opublikowanie jednego lub dwóch oryginalnych artykułów jako pierwszy autor).

„Do Klubu 30 zapraszamy wszystkich lekarzy zajmujących się kardiologią, którzy mogą pochwalić się wartościowym dorobkiem naukowym i osiągnięciami na arenie międzynarodowej” — mówi dr hab. n. med. prof. nadzw. FESC Miłosz Jaguszewski, przewodniczący Klubu 30 PTK.

Klub 30 PTK integruje młodych kardiologów

Ideą i nadrzędnym celem Klubu 30 PTK jest integracja środowiska młodych kardiologów. „Integracja ta przebiega w trakcie tradycyjnych Wiosennych Spotkań Klubu 30 oraz corocznych kongresów Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To okazja do wymiany doświadczeń klinicznych oraz podejmowania i zacieśniania współpracy naukowej, ale także do spędzenia czasu w miłym towarzystwie” — mówi dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka, przewodnicząca elekt Klubu 30 PTK.

Klubowicze i Klubowiczki z różnych ośrodków z całej Polski od lat podejmują także wspólne inicjatywy naukowe i dydaktyczne. Od 2018 r. odbywa się to również poprzez platformę internetową, która umożliwia odnajdywanie w gronie klubowiczów osób o podobnych zainteresowaniach naukowych i klinicznych, a także tworzenie zespołów wieloośrodkowych do wspólnego prowadzenia badań klinicznych lub wspólnego przygotowywania wniosków o granty naukowe.

„Obecnie w ramach Platformy Współpracy Naukowej Klubu 30 prowadzonych jest 7 wieloośrodkowych projektów badawczych. Pojawiają się także pierwsze wspólne publikacje oryginalne i poglądowe klubowiczów z różnych ośrodków. Ich liczba z pewnością wzrośnie po zakończeniu pierwszych toczących się na Platformie badań. Ponadto członkowie klubu od kilku lat mają możliwość korzystania z grantów wyjazdowych do wybranych, wiodących placówek kardiologicznych poza granicami kraju. Wcześniej były to ośrodki w Polsce, a od 2 lat — dzięki nowej inicjatywie zarządu Klubu 30 o nazwie Specialized Research Fellowship (SRF), także w całej Europie” — dodaje dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka.

Warto wiedzieć, że aplikować o SRF mogą nie tylko klubowicze, ale wszyscy członkowie PTK poniżej 36. roku życia. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej: www.klub30.ptkardio.pl.

Członkowie Klubu 30 aktywni na konferencjach i w publikacjach

Klub 30 PTK jest także organizatorem licznych warsztatów praktycznych z zakresu m.in. nowoczesnej diagnostyki obrazowej czy elektroterapii serca. „Rok 2020 upłynie pod znakiem ambitnych przedsięwzięć. Przed nami m.in.: organizowanie sesji naukowych podczas międzynarodowych konferencji PTK czy konferencji poszczególnych sekcji towarzystwa, a także tematycznych warsztatów praktycznych. Planujemy m.in. warsztaty z tomografii komputerowej naczyń wieńcowych z udziałem ekspertów z najlepszych międzynarodowych ośrodków czy warsztaty z programowania stymulatorów” — zapowiada dr hab. Miłosz Jaguszewski.

„Koordynujemy także wspólne publikacje poglądowe, konsensusy ekspertów oraz prace oryginalne na bazie wspomnianej już platformy naukowej. Owocem tego są pierwsze publikacje naukowe Klubu 30 na łamach „Kardiologii Polskiej” i „Cardiology Journal”, m.in. na temat hiperurykemii, stosowania doustnych antykoagulantów niebędących antagonistami witaminy K i ryzyka zakrzepowo-zatorowego u pacjentów z migotaniem przedsionków” — mówi dr hab. n. med. Justyna Domienik-Karłowicz, członek zarządu i skarbnik Klubu 30 PTK.

Jak co roku zostanie także przyznany roczny grant Klubu 30 dla młodego naukowca. Członkowie klubu pracują również nad nowymi inicjatywami.

Wydarzenia organizowane przez Klub 30

Jedną z nowych inicjatyw jest pierwsze w historii sympozjum naukowe „POST AHA” Klubu 30 i czasopisma „Cardiology Journal”. „Odbędzie się 29 lutego w Warszawie, serdecznie zapraszamy. W trakcie konferencji z udziałem kolegów z Klubu 30, wielu znakomitych polskich ekspertów oraz gości zagranicznych, zwrócimy uwagę na nowe trendy w diagnostyce i terapii pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi. Sesje przybliżą najciekawsze wyniki badań przedstawiane podczas konferencji American Heart Association w 2019 roku. Tematyka sympozjum obejmie ponadto implementację innowacyjnych technologii w kardiologii oraz poruszy kwestię nowoczesnego podejścia w szkoleniu kardiologów w Polsce. Porozmawiamy również z przedstawicielami CMKP i PTK o Europejskim Egzaminie Specjalizacyjnym (ESC) z kardiologii w Polsce” — wymienia tematy dr hab. Miłosz Jaguszewski.

Jako autorom programu wymiany międzynarodowej SRF, szczególnie zależy im na unifikacji programu specjalizacyjnego w Polsce. „By ambitni rezydenci mogli dużo odważniej decydować się na poszerzanie wiedzy w eksperckich ośrodkach zagranicznych i wracać pełni nadziei oraz chęci do dalszej pracy klinicznej i naukowej, nie martwiąc się o proces uzyskania specjalizacji w Polsce” — dodaje przewodniczący Klubu 30.

Z kolei w marcu Klub współorganizuje konferencję naukową AZ Scientific Summit, poświęconą nowościom w kardiologii w roku 2020. Dotyczyć one będą leczenia przewlekłego i ostrego zespołu wieńcowego oraz niewydolności serca. Przedstawione zostaną najnowsze i najważniejsze doniesienia naukowe na temat możliwości leczenia przeciwpłytkowego pacjentów po zawale z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. W skład rady naukowej AZ Scientific Summit wchodzą m.in. profesorowie: Adam Witkowski, prezes PTK, Andrzej Budaj, Jarosław Kaźmierczak, Jacek Kubica, Jacek Legutko, Przemysław Mitkowski, Piotr Ponikowski, Janina Stępińska. Gościem specjalnym będzie prof. Lars Wallentin.

„Podczas tego wydarzenia odbędzie się pierwsza edycja konkursu naukowego: „Per Aspera ad Astra — leczenie przeciwpłytkowe w ostrym i przewlekłym zespole wieńcowym” na najlepszą oryginalną pracę naukową lub najciekawszy przypadek kliniczny. Zapowiada się więc wysoce interesująca, interaktywna sesja, w której klinicyści zaprezentują swoje oryginalne prace i najciekawsze przypadki kliniczne z komentarzem ekspertów” — zachęca dr hab. Miłosz Jaguszewski, jeden z członków komitetu naukowego.

W kwietniu odbędzie się coroczne spotkanie Klubu 30, urozmaicone wydarzeniami z pogranicza medycyny i sztuki oraz rozmowami z zaproszonymi gośćmi z zagranicy. „Zależy nam, by tak wyjątkowe osobistości, jak chociażby prof. Adam Torbicki, dzieliły się z nami wiedzą, zainteresowaniami, ale i pasjami, sposobem na życie. W zeszłym roku uhonorował nas swoją obecnością prof. Michał Tendera, były prezes Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego” — zaznacza dr hab. Justyna Domienik-Karłowicz.