Testy na koronawirusa: zmiany dla komercyjnych laboratoriów diagnostycznych

Resort zdrowia opublikował komunikat dla laboratoriów wykonujących komercyjnie testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2. Będą one zobligowane do wprowadzania informacji o zakażonych osobach do systemu EWP.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się komunikat dla laboratoriów wykonujących komercyjnie testy na w diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2.

Zobacz więcej iStock

Wynika z niego, że od 5 listopada 2020 r. każde medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 będzie zobowiązane do wprowadzenia do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi zdrowia (systemu EWP):

informacji o osobie zakażonej,

informacji o pozytywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków innych niż środki publiczne.

Wynik testu na koronawirusa SARS-CoV-2 w systemie EWP

Ministerstwo Zdrowia argumentuje, że dzięki umieszczeniu pozytywnego wyniku testu w systemie EWP klienci laboratoriów zyskają znaczące ułatwienia w okresie objęcia obowiązkową izolacją domową, w tym uzyskają wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy bez potrzeby uzyskania eZLA (ich pracodawca otrzyma z ZUS wszystkie niezbędne dane).

PRZECZYTAJ TAKŻE: Lekarz nie wystawia pacjentowi w izolacji domowej druku ZUS ZLA

"W związku z powyższym przypominamy o konieczności utworzenia przez laboratoria, wykonujące ww. testy komercyjnie, konta w systemie EWP" - czytamy w komunikacie MZ.

Wnioski o założenie konta w tym systemie, w formacie zgodnym z załącznikiem, należy przesyłać na adres ewp@mz.gov.pl.

Źródło: MZ

PRZECZYTAJ TAKŻE: Testy antygenowe będą wykorzystywane do stwierdzania zakażenia koronawirusem obok testów PCR

Diagności sprzeciwiają się samodzielnemu pobieraniu przez pacjentów wymazu do badań na koronawirusa

Alina Niewiadomska, prezes KRDL: Co zrobić, aby zwiększyć liczbę testów w kierunku SARS-CoV-2?