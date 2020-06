Rozpoczęły się badania w kierunku obecności koronawirusa SARS-CoV-2 osób wyjeżdżających do sanatoriów. "2 tys. osób otrzymało już informację, że muszą się udać na badanie do punktu drive-thru, jeżeli chcą jechać do sanatorium" - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Podczas briefingu prasowego, który odbył się 5 maja 2020 r., rzecznik resortu zdrowia poinformował, że w drugim tygodniu czerwca rozpoczną się badania osób wyjeżdżających do sanatoriów.

Testy na koronawirusa SARS-CoV-2 dla wyjeżdżających do sanatoriów

Wojciech Andrusiewicz przekazał, że 2 tys. osób otrzymało już informację o tym, że muszą się udać na badanie do punktu drive-thru, jeżeli chcą jechać do sanatorium.

"Oczywiście, przymusu wyjazdu do sanatorium nie ma. Każdy, kto jednak ma ten termin od 15 czerwca, dostał już informację" - zaznaczył rzecznik Ministerstwa Zdrowia i podał, że do końca czerwca do uzdrowisk zapisanych jest ok. 18 tys. osób.

"To jest 18 tys. skierowań z Narodowego Funduszu Zdrowia. Każda z osób, która będzie chciała wyjechać do sanatorium, będzie miała obowiązek na sześć dni przed wyjazdem przebadać się w drive-thru. Wynik negatywny będzie oznaczał, że taka osoba może udać się do sanatorium" - powiedział Wojciech Andrusiewicz.

