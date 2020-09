Testy na koronawirusa dla wszystkich studentów medycyny

U wszystkich studentów medycyny w Polsce zostaną wykonane testy na koronawirusa. Szacuje się, że pobranych zostanie ok. 150 tys. wymazów. Badania w kierunku SARS-CoV-2 będą wykonane już w październiku za pomocą nowatorskiej, polskiej metody w ramach projektu badawczego.

Metoda grupowego testowania umożliwi szybką i skuteczną identyfikację studentów medycyny zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Powoli to na bezpiecznie uczestniczenie studentów w zajęciach klinicznych oraz zapewni bezpieczeństwo pacjentom. Metodę opracował Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem prof. Agnieszki Dobrzyń.

Zobacz więcej Grupowe testowanie studentów medycyny ma się rozpocząć już w październiku 2020 r. iStock

"Jest to nowatorska metoda. Chcemy skorzystać z osiągnięcia Instytutu" - powiedział minister Wojciech Murdzek podczas konferencji, która odbyła się 18 września 2020 r.

Testy obejmą wszystkich studentów medycyny w Polsce. Szacuje się, że pobranych zostanie ok. 150 tys. wymazów. Będzie to badanie populacyjne, co oznacza, że zostanie przeprowadzone wśród osób, u których nie występują objawy zakażenia koronawirusem.

Testy na koronawirusa dla studentów medycyny już w październiku

"Instytut opracował metodę testowania, która jest efektywna i oszczędza czas" – zaznaczył sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz.

W konferencji inaugurującej projekt grupowego testowania studentów medycyny na obecność koronawirusa wzięła również udział prof. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, kierownik projektu, oraz prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska, wiceprzewodnicząca Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych, prorektor ds. Collegium Medicum UMK.

Prof. Kędziora-Kornatowska zaznaczyła, że uczelnie medyczne przygotowują się do nowego roku akademickiego. Podkreśliła, że zajęcia kliniczne nie mogą odbywać się w trybie online, dlatego pozytywnie ocenia projekt grupowego testowania studentów medycyny.

"Inicjatywa grupowego testowania jest cenna i bardzo dobrze zaplanowana" – powiedziała prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska.

"Testowanie powszechne jest przed nami, zaczynamy od testowania studentów, którzy mają kontakt z pacjentami" – zaznaczyła prof. Agnieszka Dobrzyń.

Testowanie ma rozpocząć się już w październiku 2020 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło na projekt 4 235 000 zł. Do projektu wykorzystane zostaną polskie testy MediPAN, których produkcję sfinansowało również Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: gov.pl

