Testy na COVID-19 dla pacjentów objętych opieką długoterminową i ze skierowaniem do DPS-ów [WYTYCZNE]

Nowa strategia walki z COVID-19 zawiera m.in. schemat postępowania w przypadku zlecania testu w kierunku COVID-19 pacjentom, którzy otrzymali skierowanie do placówek opieki długoterminowej (zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów), oraz osobom - samodzielnym i niesamodzielnym - ze skierowaniem do domów pomocy społecznej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Z przedstawionych przez resort zdrowia wytycznych wynika, że zlecenie na wykonanie testu na obecność koronawirusa osobom, które mają być objęte opieką długoterminową i ubiegającym się o pobyt w DPS-ach, wystawia powiatowa stacja sanepidu.

Zobacz więcej Jeśli pacjent ze skierowaniem do DPS-u jest niesamodzielny, jest upoważniony do zamówienia karetki wymazowej. iStock

Zlecenie badania w kierunku COVID-19 dla pacjentów przed przyjęciem do placówek opieki długoterminowej (ZOL, ZPO, hospicjum) - WYTYCZNE

Zgodnie z procedurą opublikowaną na stronie Ministerstwa Zdrowia, placówka opieki długoterminowej – zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy lub hospicjum (zarówno hospicjum samodzielne, jak i to zlokalizowane w strukturach szpitala) – informuje pacjenta, dla którego ma wolne miejsce, o wszczęciu procedury przyjęcia. Listę pacjentów, których zamierza przyjąć, przesyła do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Stacja wystawia zlecenie na wykonanie testu w systemie EWP wraz z sugerowanym terminem pobrania wymazu od pacjenta.

Zlecenie to od razu widzi koordynator wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Umawia on i wysyła karetkę wymazową do pacjenta. Test musi być zrobiony nie wcześniej niż na 6 dni przed terminem przyjęcia do placówki.

Karetka przekazuje wymaz do laboratorium, które ma podpisaną umowę z wojewódzkim oddziałem NFZ. Po otrzymaniu wyniku badania laboratorium umieszcza go w systemie EWP. Wynik widzi pracownik powiatowej stacji sanepidu i pacjent w Internetowym Koncie Pacjenta. Powiatowy sanepid kontaktuje się z placówką i informuje o wyniku badania.

Zlecenie badania w kierunku COVID-19 dla osób ze skierowaniem do DPS-u - WYTYCZNE

Procedura postępowania w przypadku osób ze skierowaniem do domu pomocy społecznej (DPS) jest podobna.

Pacjent ze skierowaniem do DPS-u kontaktuje się telefonicznie z powiatowym sanepidem, który wystawia mu zlecenie w systemie EWP na wykonanie testu w kierunku COVID-19.

Następnie pacjent samodzielnie (jeśli umożliwia mu to jego sytuacja zdrowotna), udaje się do punktu mobilnego, tzw. drive thru, w celu pobrania wymazu. Jeśli pacjent ze skierowaniem do DPS-u jest niesamodzielny, jest upoważniony do zamówienia karetki wymazowej, która przyjedzie do niego do domu i pobierze od niego wymaz.

Wymaz jest przekazywany do laboratorium, które ma podpisaną umowę z wojewódzkim oddziałem NFZ, i to ono wpisuje do EWP informację o wyniku testu. Pacjent ma do niego dostęp przez Internetowe Konto Pacjenta. Stacja powiatowa, po wpisaniu wyniku testu w systemie EWP, informuje o nim DPS. Jeśli wynik testu jest negatywny, osoba przyjmowana jest do placówki.

ZOBACZ TAKŻE: Zwolnienie z kwarantanny i izolacji domowej [NOWE ZASADY]

Nadchodzi starość – czy system jest na nią gotowy?

Jak epidemia odbija się na systemie opieki długoterminowej?