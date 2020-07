Termometr dystresu NCCN - narzędzie umożliwiające ocenę dyskomfortu psychicznego u pacjentów onkologicznych

Organizacja National Comprehensive Cancer Network opracowała termometr dystresu - narzędzie, które ułatwia podejmowanie rozmów i reagowanie, w ramach rutynowej opieki medycznej, na dyskomfort odczuwany przez pacjentów onkologicznych. Zostało ono przetłumaczone na 46 języków i udostępnione za darmo.

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) - stowarzyszenie czołowych centrów leczenia nowotworów w Stanach Zjednoczonych - opracowała termometr dystresu. Jest to narzędzie, które służy do oceny dystresu psychologicznego doświadczanego przez pacjentów onkologicznych, czyli - jak definiuje NCCN - nieprzyjemnych doświadczeń natury psychicznej, fizycznej, społecznej lub duchowej, które mogą rzutować na sposób myślenia, odczuwania i funkcjonowania człowieka. U pacjentów onkologicznych mogą one zmniejszać zdolność do radzenia sobie z chorobą, jej objawami i leczeniem.

National Comprehensive Cancer Network przekonuje, że narzędzia takie jak termometr dystresu NCCN pomagają przywrócić równowagę i ułatwiają podejmowanie rozmów bez zbędnego dyskomfortu, który sprawia, że część pacjentów unika poruszania tematów psychologicznych czy bardzo osobistych.

Termometr dystresu NCCN - jak działa

Pierwszą wersję termometru dystresu NCCN opracowała w 1997 r. pionierka w dziedzinie psychoonkologii, lek. med. Jimmie C. Holland. Nieżyjąca już doktor Holland była również założycielką i przewodniczącą Panelu NCCN Guidelines, poświęconego zarządzaniu dystresem, a także założycielką i prezeską Amerykańskiego Stowarzyszenia Onkologii Psychospołecznej. Jej celem było włączenie rozmów na temat odczuwanego stresu w plan rutynowych wizyt lekarskich pacjentów onkologicznych na rzecz poprawy ich stanu psychospołecznego i fizycznego.

Przy tworzeniu najnowszej wersji narzędzia jego twórcy wzięli pod uwagę fakt, że leczenie onkologiczne stanowi dla wszystkich pacjentów źródło stresu. Wyjaśnili, że nieskomplikowany wykres umożliwia pacjentom przekazanie lekarzowi w prosty sposób, na ile radzą sobie z chorobą.

"Uznaliśmy, że wynik na poziomie co najmniej czterech stanowi podstawę do dalszej ewaluacji, a w razie konieczności do podjęcia interwencji. Termometr obejmuje wykaz konkretnych problemów, co ułatwia dostawcom usług medycznych określenie, czy źródłem stresu odczuwanego przez pacjenta są problemy praktyczne, problemy rodzinne, problemy natury emocjonalnej, kwestie duchowe/religijne, problemy fizyczne, czy połączenie wszystkich wymienionych" - dodał Carlson.

Stres u pacjenta onkologicznego

"Zarządzanie odczuwanym przez pacjenta stresem emocjonalnym i bólem fizycznym stanowi nieodłączny element procesu leczenia" - powiedziała dr Sonali Johnson, kierownik ds. wiedzy, wsparcia i polityki w obrębie Unii Międzynarodowej Kontroli Raka. To największa na świecie organizacja międzynarodowa na rzecz walki z rakiem, która jest m.in. organizatorem Światowego Dnia Walki z Rakiem.

"Pacjenci onkologiczni są szczególnie narażeni na lęk i depresję, a także na stres w pracy i w domu. Wszystko to może rzutować zarówno na proces zdrowienia, jak i jakość życia. Termometr dystresu NCCN stanowi cenne narzędzie dla pacjentów i personelu medycznego, ułatwiające przeciwdziałaniu psychologicznym skutkom choroby" - podkreśliła dr Johnson.

Termometr dystresu w różnych wersjach językowych

Termometr dystresu NCCN został udostępniony w różnych wersjach językowych. W bieżącym roku opublikowano ponad 100 nowych tłumaczeń, w tym tłumaczenia wytycznych klinicznych i wersji skierowanych do pacjentów.

Jest on dostępny na stronie nccn.org/global/international_adaptations.aspx#distress. Ostatnio zaktualizowane wytyczne dla pacjentów poświęcone źródłom odczuwanego stresu, pod nazwą NCCN Guidelines for Patients®: Distress, są również dostępne na stronie nccn.org/patients.