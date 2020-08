Terapię personalizowaną warunkuje dostęp do nowoczesnych leków

Zaproszenie do debaty, zorganizowanej w ramach 9. edycji konferencji „Polityka lekowa”, przyjęli:

Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia,

podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, d r n. med. Beata Jagielska, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej - Stowarzyszenia,

prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej - Stowarzyszenia, dr hab.n. med. Barbara Radecka, ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej z Odcinkiem Dziennym Opolskiego Centrum Onkologii,

ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej z Odcinkiem Dziennym Opolskiego Centrum Onkologii, prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki, kierownik Katedry Onkologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

System ukierunkowany na pacjenta

Dynamiczny rozwój nowego podejścia terapeutycznego, jakim jest medycyna personalizowana, to efekt ogromnego postępu badań nad genetyką człowieka, jaki dokonał się w ostatnich latach. Dotyczy on zarówno technik diagnostycznych, jak i różnych metod terapii precyzyjnej: ukierunkowanych molekularnie oraz immunoterapii. Medycyna personalizowana znajduje zastosowanie przede wszystkim w onkologii, ale także w kardiologii, reumatologii i neurologii.

Pojęcia medycyna precyzyjna i personalizowana są często używane zamiennie. Dr Beata Jagielska wyjaśnia, że dziś terminy te nie są ekwiwalentne. „Jeszcze kilka lat temu Narodowy Instytut Raka w Stanach Zjednoczonych uznawał obie definicje za równoznaczne. Dziś na świecie uważa się, że medycyna personalizowana to nie tylko diagnostyka i terapia. Postrzega się ją szerzej — jako system ukierunkowany na pacjenta. Medycyna personalizowana to dziedzina, w której od kilku lat, także w Polsce, zaczynamy się specjalizować” — zaznacza dr Jagielska.

Zdaniem wiceministra Macieja Miłkowskiego, to postępowanie terapeutyczne jest w Polsce coraz szerzej stosowane w różnych działach medycyny. Szczególnie jest to widoczne w onkologii — w leczeniu chorych na raka płuca oraz nowotwory hematologiczne. Terapia jest tu dobierana do indywidualnych potrzeb pacjentów, zidentyfikowanych na podstawie wyników badań molekularnych.

Tylko 20 proc. chorych na raka płuca jest leczonych radykalnie

Według raportu Krajowego Rejestru Nowotworów, rak płuca jest w Polsce rozpoznawany u ok. 24 tys. osób rocznie, umiera z jego powodu ok. 23 tys. Częściej chorują mężczyźni, ok. 1/3 wszystkich rozpoznań raka płuca dotyczy kobiet, jednak częstość jego występowania u nich szybko się zwiększa. U kilku tysięcy pacjentów nowotwór jest rozpoznawany w stadium rozsiewu, gdy chory nie kwalifikuje się do leczenia radykalnego.

„Rak płuca to choroba, która rozwija się w sposób bardzo dramatyczny. Niejednokrotnie leczymy chorych, u których zaawansowanie procesu nowotworowego uniemożliwia postępowanie radykalne. Tylko w niecałych 20 proc. jesteśmy w stanie zaproponować chorym leczenie torakochirurgiczne, dające szansę całkowitego wyleczenia. W Polsce rocznie operuje się ponad 15 proc. chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z intencją leczenia radykalnego” — wyjaśnia prof. Rodryg Ramlau.

Od kilku lat obserwuje się bardzo intensywny rozwój metod leczenia chorych na raka płuca. Opracowywane terapie nie tylko skutecznie wydłużają im życie, ale także poprawiają jego komfort. Już teraz coraz częściej mówi się o raku płuca jak o chorobie przewlekłej.

Nieoceniona rola precyzyjnej diagnostyki

W Polsce wachlarz terapii dla chorych na raka płuca wciąż jest poszerzany, ale nie wszystkie leki, stosowane w tym zakresie w Europie, są także dostępne w naszym kraju. W ocenie prof. Ramlaua, proces nowotworowy jest możliwy do opanowania dzięki spersonalizowanej medycynie oraz zastosowaniu bardzo nowoczesnych cząsteczek.

„Początek tych działań miał miejsce 4-5 lat temu, gdy potwierdzono skuteczność leków ukierunkowanych molekularnie. Ich stosowanie uzależnione jest od występowania określonych zaburzeń genetycznych, określonych aberracji w komórkach nowotworowych. Terapie molekularne dedykowane są jednak dla stosunkowo niewielkiej grupy chorych. Dziś wiemy, że zaburzenia, które umożliwiają nowoczesne leczenie biologiczne, występują u ok. 10-15 proc. wszystkich chorych poddawanych analizie” — wyjaśnia prof. Ramlau.

Wskazuje, że bardzo istotnym elementem jest możliwość zdefiniowania „garnituru” zaburzeń genetycznych, który w sposób jednoznaczny kwalifikuje określoną grupę chorych do leczenia ukierunkowanego molekularnie. „Szacuje się, że u ok. 50 proc. chorych w momencie rozpoznania rak jest uogólnioną chorobą nowotworową, gdy możliwości leczenia radykalnego praktycznie nie istnieją. Dzięki nowoczesnym terapiom, ukierunkowanym molekularnie i lekom immunokompetentnym, jesteśmy w stanie zaproponować chorym bardzo efektywne leczenie. Różnica między tymi dwoma metodami leczenia polega na tym, że leczenie ukierunkowane molekularnie głównie dotyczy chorych z rozpoznanym rakiem o utkaniu gruczołowym. Immunoterapia natomiast jest leczeniem dedykowanym dla chorych, u których rozpoznajemy raka gruczołowego, jak i raka płaskonabłonkowego” — stwierdził prof. Ramlau.

Rok 2018 był w Polsce przełomowy w terapii raka płuca, ponieważ pacjenci otrzymali dostęp do leków immunokompetentnych. Ostatnie lata pokazują, że zainteresowanie lekarzy i chorych przesuwa się na stosowanie leczenia ukierunkowanego molekularnie oraz immunokompetentnego we wcześniejszych stadiach zaawansowania procesu nowotworowego. „Mamy niezbite dowody, przedstawione na tegorocznym kongresie ASCO (American Society of Clinical Oncology), że u części chorych, u których przeprowadzono radykalny zabieg torakochirurgiczny i stwierdzono występowanie określonych zaburzeń molekularnych, należy zaproponować jako uzupełniające leczenie ukierunkowane molekularnie w postaci chemioterapii radykalnej. Efektywność tego postępowania jest potwierdzona wieloma międzynarodowymi badaniami klinicznymi” — wyjaśnia profesor.

Pora na jednoczasową chemioradioterapię

Prof. Ramlau dodaje, iż istnieją także dowody, że w określonym momencie zaawansowania procesu nowotworowego możliwe jest zastosowanie innych niż dotychczasowe, skutecznych metod leczenia. Bardzo duży wpływ na powodzenie leczenia ma prawidłowo przeprowadzona diagnostyka, w tym właściwe określenie stadium zaawansowania procesu nowotworowego.

„W raku płuca wyróżniamy IV stadia zaawansowania. Stadium III to proces nowotworowy miejscowo zaawansowany, bez występowania przerzutów o charakterze odległym. Jest to natomiast taki stopień zaawansowania, który wielokrotnie uniemożliwia radykalne leczenie chirurgiczne. U tych chorych do niedawna stosowaliśmy leczenie w postaci połączenia chemioterapii z radioterapią. Problemem jest to, że stosowanie radioterapii nie zawsze odbywa się w sposób zgodny z najnowszymi informacjami dotyczącymi skuteczności tego leczenia — mówi onkolog.

Przypomina, że w Polsce u tych chorych najczęściej jest stosowana chemioradioterapia w formie sekwencyjnej — w pierwszej kolejności jest leczenie cytostatykami, a następnie napromienianie. „Na podstawie wieloośrodkowych badań klinicznych wiemy, że największą skuteczność leczenia w III stadium zaawansowania niedrobnokomórkowego raka płuca odnoszą chorzy, u których jesteśmy w stanie zastosować jednoczasową chemioradioterapię. Ostatnie lata pokazały, że istnieje także możliwość konsolidacji tego leczenia, polegającej na zastosowaniu jednego z leków immunokompetentnych u chorych, u których dochodzi do efektywnego leczenia jednoczasowego chemioradioterapią. W tej grupie pacjentów powinna być możliwość zastosowania immunoterapii jako leczenia uzupełniającego — podtrzymującego, które efektywnie, nawet dwukrotnie, wydłuża czas przeżycia całkowitego w tej jednostce chorobowej” — wyjaśnia profesor.

W Polsce jednoczasowa radiochemioterapia w raku płuca jest stosowana wyjątkowo rzadko. Odsetek chorych leczonych w ten sposób nie przekracza 10 proc. ogółu pacjentów cierpiących na niedrobnokomórkowego raka płuca w III stadium zaawansowania. W ocenie prof. Ramlaua, tak jest w wielu ośrodkach, funkcjonujących nawet w dużych aglomeracjach miejskich. Dlatego priorytetem jest dążenie do standardów europejskich, które potwierdzają zasadność leczenia jednoczasowego.

„Z analiz przeprowadzonych w krajach Unii Europejskiej wynika, że około 30 proc. chorych w III stadium zaawansowania niedrobnokomórkowego raka płuca wymaga leczenia jednoczasowego i je otrzymuje. W Polsce problem dostępu do terapii wynika przede wszystkim z liczby chorych na raka płuca. Sieć ośrodków onkologicznych działających na terenie kraju jest wciąż niewystarczająca i nie jest w stanie zabezpieczyć wyzwań związanych z wysoce specjalistycznym leczeniem, jakim jest jednoczasowa radiochemioterapia. Od lat obserwujemy, że nawet duże ośrodki akademickie w kraju mają problem z dostępem do radioterapii, a tym samym do możliwości wielodyscyplinarnego leczenia. Wiemy, że postęp w leczeniu pacjentów z nowotworami złośliwymi, poprawienie odsetka przeżyć wieloletnich oraz wyleczalności chorych są możliwe tylko dzięki postępowaniu wielodyscyplinarnemu. Ośrodki, które mają dostęp do leczenia systemowego, radioterapeutycznego, chirurgicznego radykalnego, gwarantują najlepsze efekty terapii i dają szansę nawet na całkowite wyleczenie z choroby nowotworowej” — wskzuje prof. Ramlau.

Według prof. Sergiusza Nawrockiego, jednym z czynników, które mogłyby wpłynąć na rozwiązanie problemu braku dostępu do jednoczasowej radiochemioterapii, jest zmiana sposobu jej wyceny przez płatnika. Warto zastanowić się nad wyższą wyceną leczenia skojarzonego w porównaniu z leczeniem sekwencyjnym, tak aby bodziec finansowy zachęcał placówki do stosowania jednoczasowej radiochemioterapii.

Skojarzenie chemioterapii z immunoterapią

Metodą leczenia, o której także wiele mówiono podczas tegorocznego kongresu ASCO, jest immunochemioterapia, dotychczas stosowana u chorych na zaawansowanego raka płuca z ekspresją liganda PDL-1 powyżej 50 proc. Wyniki badania KEYNOTE-189 pokazują, że jest ona skuteczna u znacznie szerszej grupy chorych i powinna być wprowadzona już w pierwszej linii leczenia.

„Immunoterapia jako samodzielna metoda leczenia daje bardzo dobre efekty w podgrupach chorych, którzy muszą spełniać określone kryteria. U chorych na raka płuca z wysoką ekspresją liganda PDL-1 stosowanie leków immunokompetentnych w monoterapii w pierwszej linii leczenia daje bardzo dobre efekty. Okazuje się jednak, że skojarzenie chemioterapii z immunoterapią w pierwszej linii leczenia w dość szerokiej grupie chorych na niedrobnokomórkowego niepłaskonabłonkowego raka płuca (ok. 20-25 proc.) pozwala — w jeszcze niezrozumiały dla nas sposób — uzyskać znacznie lepsze wyniki leczenia niż w przypadku monoterapii. Możliwe, że efekt chemioterapii zastosowanej jednoczasowo z leczeniem immunokompenentnym ma charakter immunomodulujący. Zatem chory nie musi mieć wysokiej ekspresji liganda PDL-1, aby skutecznie reagować na leczenie immunokompetentne” — wyjaśnia prof. Nawrocki.

Jak zauważa specjalista, wyniki badań wskazują, że chemioimmunoterapia ma znacznie lepsze działanie na początku leczenia niż samodzielna immunoterapia, po której zastosowano sekwencyjną chemioterapię lub odwrotnie. Prezentowane podczas tegorocznego ASCO zaktualizowane wyniki badania KEYNOTE-189 (publikowane w 2018 r.) pokazują spektakularny efekt zastosowania jednoczasowej chemioimmunoterapii w pierwszej linii leczenia.

„Wydaje się, że omówiona terapia u pacjentów bez mutacji ALK-1, EGFR, ROS-1 jest idealnym postępowaniem, ponieważ dwukrotnie przedłuża czas do progresji choroby. Z punktu widzenia praktyka, najistotniejsze jest, że leczenie to jest skuteczne bez względu na obecność ekspresji PDL-1, która dotychczas służyła nam do selekcji chorych do immunoterapii w pierwszej linii. Oznacza to, że chory, u którego nie stwierdzamy tej ekspresji, odnosi istotny zysk z leczenia, utrzymujący się w kolejnych liniach terapii. Okazuje się, że chorzy, którzy na początku leczenia otrzymywali chemioimmunoterapię, lepiej odpowiadają na terapię w kolejnych liniach. Zysk z leczenia skojarzonego odnoszą także chorzy z przerzutami do narządów, a więc w przypadkach cechujących się dotąd brakiem odpowiedzi na samodzielną immunoterapię. Chorzy z przerzutami do wątroby czy do mózgu odnoszą wyraźną korzyść z leczenia rozpoczętego od chemioimmunoterapii w porównaniu z pacjentami otrzymującymi leczenie sekwencyjne w pierwszej linii” — wskazuje prof. Nawrocki.

Jak zaznacza ekspert, wydaje się zatem zasadne rozszerzenie wskazań do stosowania immunoterapii w skojarzeniu z chemioterapią w grupie chorych na niepłaskonabłonkowego raka płuca w pierwszej linii na chorych niezależnie od ekspresji liganda PDL-1.

Prof. Ramlau dodaje, że włączenie leków immunokompetentnych w połączeniu z chemioterapią do pierwszej linii leczenia to wyzwanie chwili. Jest to standard leczenia obowiązujący w wielu krajach Unii Europejskiej, a także zalecenie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. „Naszym celem i wyzwaniem jest zapewnienie chorym wysokoefektywnego leczenia, a co za tym idzie stworzenie u części z nich sytuacji, gdy będziemy mogli mówić o raku płuca jako o chorobie przewlekłej” — podsumowuje prof. Ramlau.

Na pytanie w tym kontekście o możliwe zmiany na wrześniowej liście terapii refundowanych, wiceminister Miłkowski odpowiedział, że do resortu zdrowia w ostatnim czasie wpłynęło wiele wniosków o refundację nowych cząsteczek lub rozszerzenie wskazań do stosowania dostępnych już w programach lekowych terapii. Niestety, nie wszystkie z wnioskowanych terapii będą mogły zostać sfinansowane ze środków publicznych, a część decyzji dotyczących refundacji poszczególnych leków jeszcze nie zapadła.

Początek walki z czerniakiem to edukacja i profilaktyka

Dostęp w ostatnich latach do nowoczesnego leczenia dla chorych na zaawansowanego czerniaka znacząco poprawił ich rokowania. Jeszcze kilka lat temu pięcioletni czas przeżycia udawało się uzyskać zaledwie u 3-4 proc. tych pacjentów, dziś nawet u 30-40 proc.

„W leczeniu chorych na czerniaka istotny postęp dokonał się w momencie wprowadzenia terapii immunokompetentnych, a także ukierunkowanych molekularnie. W przypadku tej jednostki chorobowej bardzo istotne dla rokowań pacjenta jest wczesne jej wykrycie, ponieważ niemal każdy wczesny czerniak jest chorobą w pełni uleczalną. Największe znaczenie ma profilaktyka pierwotna oraz wtórna. Pierwotna obejmuje działania zmniejszające ryzyko zachorowania.

Czynniki ryzyka zachorowania na czerniaka są dość dobrze zdefiniowane. Są to nadmierna i nieprawidłowa ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe. W tym obszarze bardzo ważna jest szeroko rozumiana edukacja społeczeństwa. Trzeba informować o tych czynnikach od najmłodszych lat oraz promować właściwe wzorce zachowań.

Rosnące trendy zachorowalności, które w ostatnich czasach w największym stopniu dotyczą populacji młodych kobiet, są w istotny sposób powiązane z ekspozycją na wspomiane czynniki ryzyka. Edukacja społeczna i profilaktyka pierwotna znacząco wpływają na ograniczenie liczby zachorowań.

Profilaktyka wtórna oznacza wczesne rozpoznawanie. W tym przypadku edukacja też jest niezwykle ważna. Bardziej świadome społeczeństwo częściej korzysta z badań, a to umożliwia wykrywania choroby we wczesnym stadium. W Polsce nadal często rozpoznajemy czerniaka w stadium miejscowego zaawansowania lub w stadium uogólnienia. W takich przypadkach wyniki leczenia są zdecydowanie gorsze niż w przypadku rozpoznania choroby we wczesnym stadium.

Nowoczesne leczenie znacząco poprawia przeżycia chorych z zaawansowanym czerniakiem, jednak nie pozwala na wyrównanie szans na długie życie” — wyjaśnia dr Barbara Radecka.

Pilne potrzeby chorych na czerniaka

W ocenie tej specjalistki, w zakresie zaawansowanego czerniaka dostępne są terapie immunologiczne i ukierunkowane molekularnie. Wyzwaniem pozostaje ich stosowanie w pooperacyjnym leczeniu chorych na czerniaki miejscowo zaawansowane. Takie terapie są obecnie realizowane w Polsce na podstawie wniosków o ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL). Procedury te, ze względu na wymagane formalności, są czasochłonne, a w związku z tym długo trwa oczekiwanie na decyzję o rozpoczęciu leczenia.

„Każdy wniosek o dostęp do terapii, który jest rozpatrywany po raz pierwszy, zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). W tym celu AOTMiT pozyskuje opinie kilku niezależnych ekspertów i potrzebuje czasu, aby one spłynęły. W przypadku pierwszorazowych wniosków pacjenci muszą niekiedy czekać dwa miesiące i dłużej na odpowiedź. Chcielibyśmy, aby proces ten toczył się szybciej. Czekamy na to, aby takie leczenie w przypadku czerniaka III stopnia, jako leczenie pooperacyjne, również było objęte programem lekowym” — wskazuje dr Radecka.

Leczenie adiuwantowe znacząco poprawia wyniki. Korzyści z terapii uzupełniającej — w postaci wydłużenia czasu wolnego od nawrotu choroby oraz ogólnego czasu przeżycia — odnosi kilkanaście procent chorych. „Obecnie korzyść z terapii uzupełniającej zabieg chirurgiczny w zaawansowanym czerniaku jest bardzo dobrze udokumentowana” — dodaje ekspertka. Jej zdaniem, dostęp do terapii uzupełniającej leczenie operacyjne jest jedną z najpilniejszych potrzeb pacjentów z czerniakiem.

Do resortu zdrowia wpłynęło kilka wniosków refundacyjnych, m.in. dotyczących terapii adiuwantowej w czerniaku. Według wiceministra Miłkowskiego, decyzja w tej sprawie jeszcze nie została podjęta.

RDTL nie spełnia oczekiwań pacjentów i lekarzy

Chorzy, którzy nie mogą otrzymać leczenia w ramach programu lekowego w Polsce, mogliby skorzystać z ratunkowego dostępu do technologii lekowych. W ocenie prof. Ramlaua, ten system jest wciąż niedoskonały, o czym świadczy czas, jaki upływa od momentu złożenia wniosku do otrzymania odpowiedzi płatnika, który niejednokrotnie wynosi 2-3 miesiące. Według eksperta, zbyt długi czas oczekiwania sprawia, że chorzy przestają być kandydatami do wnioskowanej metody leczenia lub umierają.

„Ratunkowy dostęp do technologii lekowych z założenia miał być skierowany do wąskiej grupy pacjentów — podkreśla wiceminister Miłkowski. — Doświadczenia pokazują jednak, że potrzebę korzystania z jego zasobów zgłasza znacznie szersza grupa chorych”. Jak wyjaśnił, RDTL miał trafiać do pacjentów, dla których w programach lekowych nie ma dostępnych już możliwości terapii. Nie może on być zatem udostępniany w pierwszej linii leczenia danego nowotworu, w przypadku którego w programach lekowych dostępnych jest wiele opcji terapeutycznych.

