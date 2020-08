Terapia podskórna bezpieczniejsza w dobie pandemii COVID-19

Dlaczego podanie preparatów leczniczych w formie podskórnej ma istotne znaczenie dla chorych na chłoniaki, w szczególności w czasie pandemii?

Podanie leków stosowanych w leczeniu przeciwnowotworowym w formie podskórnej jest korzystne dla pacjenta i dla systemu opieki zdrowotnej. Skuteczność terapii podskórnej jest taka sama jak postaci dożylnej, natomiast czas wlewu jest znacznie krótszy. Podskórna forma podania leku jest znacznie wygodniejsza zarówno dla personelu medycznego, jak i dla pacjenta, co ma realny wpływ na jakość życia chorego. Decydując się na formę podskórną, skracamy czas pobytu pacjenta w szpitalu, przez co jest on mniej narażony na kontakt z innymi pacjentami przebywającymi na oddziale, a także z personelem medycznym. Wydaje się to szczególnie istotne w dobie pandemii COVID-19. Taka forma terapii wpływa również na zmniejszenie nakładu pracy personelu medycznego, a krótszy czas pobytu chorego w jednostce hematologicznej umożliwia zastosowanie leczenia u większej liczby chorych. Pandemia, z którą cały czas się zmagamy, pokazała, że jest to opcja leczenia, która jest potrzebna i przyczynia się do poprawy jakości życia chorych oraz usprawnia pracę placówek medycznych.

Obecnie pacjenci hematoonkologiczni mają możliwość wyboru terapii wspólnie z lekarzem. W jaki sposób dostępność do różnych form leczenia wpływa na ich sytuację społeczno-zawodową i zdrowotną?

Patrząc na dostępne formy terapii w Polsce, powiedzenie, że pacjenci mogą dokonać wyboru, jest stwierdzeniem na wyrost. Oczywiście, chorzy mogą wybierać pomiędzy formą dożylną lub podskórną i, jak mówiłam, ta druga jest dla nich wygodniejsza. Pacjent najczęściej nie musi rezygnować z pracy w dniu podania leku, a krótszy czas pobytu w placówce medycznej zmniejsza obecnie ryzyko zakażenia koronawirusem, ale także innymi bakteriami i wirusami, z którymi może zetknąć się podczas hospitalizacji. Obecnie terapia podskórna jest dostępna dla chorych leczonych w ramach programu lekowego i mamy nadzieję, że w przyszłości będzie to utrzymane. W Polsce brakuje jednak dostępu do leków, które są zarejestrowane przez Europejską Agencję Leków (EMA) i bardzo potrzebne chorym. Terapia doustna — z powodzeniem stosowana w wielu krajach europejskich — w Polsce nie jest w pełni dostępna i nie wszystkie leki przeciwnowotworowe są ujęte w programie lekowym. Dlatego wydaje się, że wybór terapii w przypadku nowotworów układu chłonnego jest w naszym kraju dosyć ograniczony.

Leki podawane doustnie, zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia, w czasie pandemii mogą być wydawane nawet na 6 miesięcy. Pół roku bez kontroli lekarza to — w moim przekonaniu — dla pacjentów chorujących na chłoniaka zbyt długi okres, ale wydanie leków na 3 miesiące i kontrola stanu zdrowia w miejscu zamieszkania wydają się do zrealizowania. Taki system, jak ten funkcjonujący w czasie pandemii, bardzo poprawia komfort życia pacjentów. Osoby te często mieszkają poza miastem, w którym działa jednostka hematologiczna. Wielokrotnie muszą do niej dojeżdżać nawet kilkadziesiąt kilometrów, wielu z nich korzysta ze zbiorowej komunikacji, co zwiększa w obecnym czasie ryzyko zakażenia koronawirusem.

O kim mowa

Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus jest specjalistą chorób wewnętrznych, hematologii i onkologii klinicznej, kierownikiem Oddziału Chorób Układu Chłonnego w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, prezesem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.