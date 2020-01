Terapia mobilizująca układ odpornościowy do walki z rakiem płuca

„Wyniki badania KEYNOTE-24 nad pembrolizumabem stały się kamieniem milowym w leczeniu raka płuca. Po raz pierwszy wykazano, że w podgrupie chorych z wysokim poziomem ekspresji receptora PD-L1 immunoterapia przynosi lepsze efekty niż chemioterapia. Zapewnia lepszą jakość życia, jest mniej toksyczna i wydłuża przeżycie” — mówi dr Alfredo Addeo, onkolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Genewie (Szwajcaria).

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Rak płuca, nowotwór o najbardziej niekorzystnym rokowaniu, cechujący się wysoką śmiertelnością, powoli zaczyna stawać się chorobą przewlekłą. Jak do tego doszło?

Zobacz więcej Dr Alfredo Addeo

Przełom był możliwy dzięki opracowaniu nowych leków. Onkoimmunoterapia opiera się na zupełnie innych mechanizmach działania niż chemioterapia. Nie zwalcza samego nowotworu, lecz mobilizuje układ odpornościowy do walki z nim. Nie możemy stwierdzić, że metoda ta okazuje się skuteczna u wszystkich chorych, bo tak nie jest. Istnieje jednak grupa pacjentów, którzy świetnie na nią odpowiadają. W tych przypadkach możemy mówić o przekształceniu raka płuca w chorobę przewlekłą. Nie wiem, czy powinniśmy używać tego słowa, ale wydaje się, że niektórych chorych z tej grupy można wręcz wyleczyć. Odsetek 5-letniego przeżycia całkowitego wzrósł z 5 proc. prawdopodobnie do 20 proc., co oznacza, że 1 na 5 pacjentów ze stwierdzonym przerzutowym rakiem płuca może po 5 latach wciąż pozostawać przy życiu. Jest to wynik zdumiewający, możliwy dzięki terapii o zupełnie nowym mechanizmie działania, która okazuje się skuteczniejsza. Niestety, prawdą jest również, że nie działa ona we wszystkich przypadkach. Musimy więc pracować i szukać dalej efektywnych terapii.

Trzy lata temu przedstawiono wyniki badania KEYNOTE-24 nad pembrolizumabem. Jak to badanie wpłynęło na praktykę kliniczną?

Powiedziałbym, że stało się kamieniem milowym. Po raz pierwszy wykazano, że w podgrupie chorych z bardzo wysokim poziomem ekspresji receptora PD-L1 immunoterapia przynosi lepsze efekty niż chemioterapia. Zapewnia lepszą jakość życia, jest mniej toksyczna i wydłuża przeżycie. Odkrycie to radykalnie zmieniło podejście do leczenia raka płuca, a myślę, że i życie wielu chorych.

Kolejne badanie, KEYNOTE-189, obejmowało pacjentów z niepłaskonabłonkowym rakiem płuca. Co wiemy dziś o terapii skojarzonej, składającej się z klasycznej chemioterapii i immunoterapii, stosowanej u chorych z takim rozpoznaniem w pierwszej linii leczenia?

Mówiąc o immunoterapii w raku płuca, mamy obecnie na myśli stosowanie pembrolizumabu. Prowadzono różne badania dotyczące immunoterapii w raku płuca, jednak najlepsze rezultaty uzyskano właśnie w badaniu KEYNOTE-189. Wiemy, że skojarzenie chemio- i immunoterapii jest skuteczniejsze niż sama chemioterapia. Lepsze wyniki odnoszą się do przeżycia całkowitego, przeżycia wolnego od progresji choroby oraz odsetka pozytywnych odpowiedzi.

Obserwuje się też niewielki wzrost toksyczności — w końcu pacjenci wciąż otrzymują standardową chemioterapię. Jednak temu niewielkiemu wzrostowi toksyczności towarzyszy niezwykłe zwiększenie czasu przeżycia całkowitego. W efekcie praktyka kliniczna zmieniła się w całej Europie. W Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach jest to już terapia standardowa. Jeśli tylko stan pacjenta pozwala na zastosowanie chemioterapii, umożliwia również wprowadzenie skojarzenia chemioterapii i pembrolizumabu. Nie ma żadnego powodu, dla którego taki chory nie miałby otrzymać najlepszego dostępnego leczenia.

A jakie informacje na temat korzyści z leczenia skojarzonego pembrolizumabem i chemioterapią wynikają z badania KEYNOTE-407?

Badania 407 i 189 są podobne, różnią się populacją biorących w nich udział pacjentów. Jedno dotyczyło gruczolakoraka płaskonabłonkowego, drugie — raka niepłaskonabłonkowego. Korzyści wykazano w obu grupach chorych. Wyższość leczenia skojarzonego nad samą chemioterapią obserwowano u chorych z wysoką ekspresją PD-L1, ale także u pacjentów z niską ekspresją tego receptora, w granicach 1-49, a nawet przy wartościach mniejszych niż 1. Z badań tych wynika, że przy leczeniu skojarzonym prawdopodobnie występuje efekt synergii. Nie znamy dokładnie przyczyny, ale wiemy, że skojarzenie chemioterapii z pembrolizumabem przynosi lepsze efekty niż sama chemioterapia.

Którzy chorzy najlepiej kwalifikują się do stosowania leczenia skojarzonego?

Wszyscy. Jeśli stan pacjenta pozwala na zastosowanie chemioterapii, pozwala również na użycie chemioterapii w skojarzeniu z pembrolizumabem. Chory przyjmujący chemioterapię w skojarzeniu z tym lekiem mają większe szanse na dłuższe przeżycie.

A jakie zdarzenia niepożądane wiążą się z takim leczeniem? Czy są one częstsze lub cięższe niż w przypadku samej chemioterapii?

Wciąż mamy do czynienia z działaniami niepożądanymi chemioterapii, która stanowi podstawę leczenia. Dodatkowo pojawiają się zdarzenia niepożądane o podłożu immunologicznym, których częstość występowania nie jest duża. W postaci ciężkiej dotykają one mniej niż 5 proc. pacjentów. Są to głównie: zapalenie tarczycy, zapalenie jelita grubego, niezakaźne zapalenie płuc. Leczenie mobilizuje bowiem układ odpornościowy, a zbytnie nasilenie tego procesu może prowadzić do agresji przeciwko gospodarzowi. W związku z tym mogą wystąpić choroby, o których wspomniałem, a nawet zapalenie wyrostków stawowych. Wszystkie te działania niepożądane, jeśli pozostajemy świadomi ich ryzyka, podlegają łatwemu lub względnie łatwemu leczeniu.

I ostatnie, choć wcale nie najmniej ważne: czy rak płuca zostanie w końcu pokonany?

To bardzo istotne pytanie. Myślę, że najważniejsza metoda walki z tą chorobą to zaprzestanie palenia, niepalenie w ogóle. Mimo wszelkiego dostępnego leczenia, najlepszy sposób na pokonanie raka płuca, na obniżenie jego ryzyka, to szerokie propagowanie niepalenia tytoniu, jak najszybszego zaprzestania palenia, ponieważ to ono stanowi główną przyczynę tego nowotworu. Niejedyną, ale najważniejszą.

O kim mowa

dr Alfredo Addeo jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) oraz grupy ds. czerniaka i raka płuc w European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC).