Teleporady w diabetologii

Niemal każdego dnia pojawiają się nowe doniesienia naukowe na temat choroby COVID-19, wywołanej przez wirus SARS-CoV-2. Czy pacjenci z cukrzycą są bardziej narażeni na zakażenie nowym koronawirusem i cięższy przebieg infekcji? O czym osoby z cukrzycą powinny szczególnie pamiętać w czasie pandemii?

Faktycznie, od ok. 1,5 miesiąca obserwujemy eksplozję publikacji naukowych na temat COVID-19. W świetle obecnych doniesień nie wydaje się, żeby chorzy na cukrzycę byli grupą bardziej narażoną na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Natomiast mamy dane z Chin, Włoch, Niemiec i Stanów Zjednoczonych, że 20, a nawet 30 proc. pacjentów na oddziałach intensywnej terapii, którzy mają ciężki przebieg zakażenia COVID-19, to chorzy na cukrzycę. Dlatego pacjenci z cukrzycą powinni starannie przestrzegać zaleceń dotyczących higieny dnia codziennego, dezynfekcji rąk i izolacji.

Przy czym należy zaznaczyć, że bazujemy na ogólnych danych, ponieważ we wszystkich publikacjach odnotowano tylko sam fakt współwystępowania cukrzycy. Nie wymieniono natomiast, jaki to typ choroby, ile lat pacjent się z nią boryka ani czym jest leczony — lekami doustnymi czy także insuliną. Wiemy też, że ciężej chorują i częściej umierają pacjenci w wieku mocno zaawansowanym, zwłaszcza po 80. roku życia. W tej populacji, w zależności od danych, jedna trzecia, a nawet połowa osób ma cukrzycę, podobnie zresztą jak nadciśnienie tętnicze, które jest najczęstszą chorobą współistniejącą u osób z COVID-19. Cięższy przebieg zakażenia jest bardziej prawdopodobny u osób, które mają cukrzycę i zaawansowane powikłania naczyniowe, są po zawale czy udarze. W takim przypadku COVID-19, jak zresztą każda infekcja, pogarsza rokowanie.



Wydaje się zatem, że dobre wyrównanie glikemii może mieć istotne znaczenie dla przebiegu zakażenia…

Jak najbardziej. U pacjenta, który przewlekle doświadcza hiperglikemii, dochodzi do nasilenia subklinicznego stanu zapalnego w organizmie. To destabilizuje układ odpornościowy i na pewno utrudnia klasyczną reakcję organizmu na patogen, jakim jest wirus czy bakteria. Pacjenci, którzy mają przewlekle wysoki poziom glikemii, będą gorzej bronić się przed wirusem SARS-CoV-2.



Jaką rolę w dobrej kontroli choroby odgrywają agoniści GLP-1, leki od niedawna refundowane w Polsce?

Refundacja analogów GLP-1 w styczniu 2020 r. była podyktowana niezbitymi dowodami naukowymi na skuteczność tych leków nie tylko u osób z zaawansowanymi powikłaniami cukrzycy, chorobami układu krążenia czy niewydolnością nerek, ale także u pacjentów, u których istnieje ryzyko rozwoju późnych powikłań, czyli u tych z wieloletnią cukrzycą. Stosowanie analogów GLP-1 u pacjentów, którzy z cukrzycą zmagają się od 10 lat lub dłużej, zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe, ryzyko zgonu, hamuje też postęp nefropatii, prowadzącej do niewydolności nerek.

Dzięki refundacji agonistów GLP-1 mamy do dyspozycji leki, które oprócz obniżania stężenia glukozy, mają także istotną wartość dodaną. W ubiegłym roku okazało się, że ta wartość dodana dotyczy nie tylko chorych po zawale serca, ale także tych pacjentów, u których jeszcze nie stwierdzono choroby układu krążenia, ale istnieją czynniki ryzyka jej wystąpienia. Nowe leki są wolne od ryzyka powodowania niedocukrzeń, zmniejszają ryzyko hospitalizacji, więc w dłuższej perspektywie to może się przełożyć na zmniejszenie wydatków w ochronie zdrowia.

Należy też pamiętać, że terapia z użyciem analogów GLP-1 pozwala uniknąć insulinoterapii. A zatem, obiektywnie rzecz biorąc, wpływ tych nowych leków na budżet refundacji powinien być neutralny. Nawet jeżeli trochę więcej środków zostanie wydanych początkowo, w perspektywie np. 5 lat przyniesie to korzyści finansowe. Mniej bowiem chorych będzie trafiało do szpitala, ponieważ np. nie pojawią się u nich niedocukrzenia, które występują po insulinie, albo zmniejszy się ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca czy nerek. A patrząc z dzisiejszej perspektywy, analogi GLP-1, których stosowanie wiąże się u większości chorych z redukcją masy ciała, mogą też być lekami pomocnymi ograniczeniu „kwarantannowego” przyrostu masy ciała. W warunkach narodowej kwarantanny mamy przecież mniejsze możliwości do aktywności fizycznej, a zarazem więcej jemy, przebywając ciągle w domu.

Obecna sytuacja sprawiła, że w wielu sytuacjach tradycyjna porada ambulatoryjna stała się niemożliwa. Jak sprawdzają się teleporady w diabetologii? I co może zrobić lekarz, by dobrze przygotować się do takiej konsultacji?

Cukrzyca jest chorobą, w której lekarze w dużym stopniu bazują na wynikach badań laboratoryjnych. Bardzo często pacjent przychodzi do poradni diabetologicznej nie dlatego, że się źle czuje, ale by zweryfikować wyrównanie cukrzycy poprzez oznaczenie glikemii, hemoglobiny glikowanej. To parametry, które wymagają oceny co kilka miesięcy, najrzadziej raz na pół roku. Dzięki temu, że mamy możliwość odbycia teleporady, ten system nadal działa. Ponieważ możemy wystawiać e-recepty albo e-zlecenia, np. na sprzęt do pomp insulinowych, to w zasadzie taka e-wizyta jest równie wartościowa, jak tradycyjna. A badania pokazują, że może nawet być bardziej długofalowo korzystna (np. u kobiet z cukrzycą ciążową) niż wizyta tradycyjna.

Paradoksalnie pomaga fakt, że cukrzyca jest chorobą nieuleczalną i diabetolodzy mają ze swoimi pacjentami kontakt przez wiele lat, a co za tym idzie — dobrze ich znają. Problem pojawia się, gdy musimy pacjenta zbadać fizykalnie. Ale gdy np. wymaga oceny zmiana na skórze, możemy do pewnego stopnia polegać na przesłanych przez pacjenta zdjęciach. Myślę, że obecna sytuacja to potężny bodziec do rozwoju telemedycyny. Może za jakiś czas do lamusa odejdą widoki zatłoczonych poczekalni, bo po prostu część wizyt lekarskich będziemy realizować zdalnie.

O kim mowa

Dr hab. n. med. Leszek Czupryniak jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych i diabetologii, kierownikiem Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego WUM w Warszawie.