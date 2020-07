Telemedycyna w praktyce z Comarch MedCall – co warto wiedzieć?

Comarch MedCall to rozwiązanie, które umożliwia lekarzowi i pacjentowi sprawną i bezpieczną komunikację w formie wideokonsultacji. Na co zwrócić szczególną uwagę podczas pracy z nowym rozwiązaniem?

Jak wskazują twórcy systemu, Comarch MedCall jest prosty w obsłudze, nie wymaga instalowania skomplikowanego oprogramowania, a przede wszystkim – zapewnia ciągłość realizacji świadczeń medycznych drogą zdalną, bezpieczeństwo danych zdrowotnych i sprawną organizację samych wideokonsultacji.

Comarch MedCall zapewnia komfort i elastyczność lekarzowi i jego pacjentom, którzy mają możliwość kontaktu z lekarzem niezależnie od miejsca pobytu.

Dokumentacja i weryfikacja

Zanim lekarz rozpocznie pracę z nowym narzędziem, musi pamiętać o dwóch podstawowych sprawach: każda wideokonsultacja (podobnie jak standardowa wizyta) musi zostać odpowiednio udokumentowana. Drugą kluczową kwestią jest rzetelna weryfikacja tożsamości pacjenta i zwrócenie mu uwagi na fakt, że rozmowa o jego stanie zdrowia powinna odbywać się w warunkach umożliwiających dyskrecję.

„Poproś o podanie numeru PESEL i zweryfikuj jego poprawność z dokumentacją medyczną. Jeśli pacjent jest pierwszorazowy, poproś go o podanie kompletu danych potrzebnych do założenia dokumentacji medycznej. Jeżeli korzystasz z opcji wideo, poproś pacjenta o pokazanie dokumentu tożsamości do kamerki. Jeżeli pacjent przy osobistej wizycie zostawił swój telefon do kontaktu, zaleć mu, aby kontaktował się z tobą z tego numeru” – radzą autorzy poradnika „Podstawowe zasady udzielania świadczeń telemedycznych”.

Pułapki tele- i wideokonsultacji

Comarch MedCall został stworzony z myślą o specjalistach z obszaru psychiatrii, medycyny rodzinnej oraz placówkach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Skuteczna i klarowna komunikacja z pacjentem jest ważna podczas standardowej wizyty, ale w trakcie wideokonsultacji jej rola jest jeszcze większa.

„Koniecznie trzeba upewnić się na początku, czy pacjent poprawnie słyszy świadczeniodawcę i czy świadczeniodawca dokładnie rozumie to, co mówi pacjent. Osoba wykonująca zawód medyczny powinna w zwięzły i zrozumiały sposób zakomunikować pacjentowi, na czym polega specyfika danego świadczenia telemedycznego. Ważne jest upewnienie się, że pacjent zrozumiał postawione rozpoznanie oraz zalecenia – warto np. poprosić, by powtórzył najważniejsze otrzymane informacje” – czytamy w poradniku „Podstawowe zasady udzielania świadczeń telemedycznych”.

Podczas wideokonsultacji z Comarch MedCall lekarz oprócz rozmowy, może poprosić o udostępnienie wyników badań oraz dokumentacji medycznej dzięki integracji z Comarch HealthNote – mobilną książeczką zdrowia.

Należy dodać, że tak jak podczas tradycyjnej wizyty lekarz podczas konsultacji zdalnych ma możliwość wystawienia pacjentowi e-recepty czy e-zwolnienia.

