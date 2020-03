Telemedi.co szuka emerytowanych lekarzy, którzy mogą udzielać porad w związku z epidemią COVID-19

Platforma telemedyczna Telemedi.co szuka emerytowanych lekarzy, którzy w czasie epidemii COVID-19 chcieliby udzielać pacjentom porad przez telefon. Podobna inicjatywa działa w Lombardii - regionie Włoch z największą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Platforma telemedyczna Telemedi.co szuka emerytowanych lekarzy, którzy mogą bezpłatnie udzielać porad online w związku z epidemią COVID-19. Inicjatywa skierowana jest do medyków na emeryturze, którzy nie mogą pracować w placówkach medycznych, bo są w grupie ryzyka, a chcą pomagać za darmo. Platforma umożliwia udzielanie porad pacjentom za darmo przez telefon.

"We Włoszech powstała taka elektorniczna komunikacja pomiędzy lekarzami i pacjentami w kwarantannie lub tymi, którzy mają objawy i nie wiedzą co robić, mają atak paniki. Zamiast jechać do szpitala, krok po kroku są prowadzeni przez lekarza przez telefon. Zajmują się tym bardzo doświadczeni lekarze" - wyjaśnia Magdalena Bukowska, jedna z inicjatorek akcji.

Chodzi m.in. o najbardziej podstawowe porady, co zrobić, gdy podejrzewa się u siebie zakażenie koronawirusem, jak odróżnić przeziębienie czy grypę od infekcji nowym patogenem.

"Uczymy się od Włochów. Każdy z lekarzy, który się zgłosi, dostanie od nas pomoc, jak korzystać z platformy. Zapraszamy wszystkich lekarzy na emeryturze. Chcielibyśmy, aby lekarz był dostępny w ciągu dnia, tak długo jak może - godzinę, dwie, a może pięć, jeśli chce" - dodaje Magdalena Bukowska.

Chętni lekarze mogą zgłaszać się pod adresem probono.telemedi.co