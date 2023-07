Te same kwalifikacje, o prawie 2 tys. zł niższe wynagrodzenie. Pielęgniarki z Krakowa mają dość

Dwa Szpitale Kliniczne w Krakowie - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy i Szpital Uniwersytecki - mają ten sam organ tworzący - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Jednak w pierwszej z wymienionych placówek magister pielęgniarstwa ze specjalizacją od 1 lipca zarabia 8 200 zł, a w drugiej już tylko 6 474 zł - piszą pielęgniarki i położne ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

"Objęcie funkcji Dyrektora Szpitala Dziecięcego przez prof. dr. hab. Wojciecha Cyrula przyniosło zmianę standardów w zakresie zarządzania, a w szczególności zarządzania zasobami ludzkimi. W czerwcu wprowadzony został także nowy regulamin wynagradzania, który w sposób przejrzysty ustala warunki wynagradzania pracowników. W odniesieniu do grupy pielęgniarek i położnych najlepiej obrazuje to porównanie ze standardami stosowanymi w Szpitalu Uniwersyteckim“ - czytamy w oświadczeniu pielęgniarek ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Ten sam organ tworzący, różne zarobki pielęgniarek

Jak podają pielęgniarki i położne ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie “ukształtowanie wynagrodzeń zasadniczych jest na poziomie wartości minimalnych przy odmowie uznania grupy najwyższej 2. (mgr + spec.) oraz zakwalifikowanie tytułu mgr do grupy 6. (najniższej). W konsekwencji od 1 lipca magister pielęgniarstwa ze specjalizacją zarabia tam 6 474 zł.

Z kolei w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym “ukształtowanie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych jest powyżej wartości minimalnych przewidzianych w stawie z 8 czerwca 2017 r., zarówno w 2022 r., jak i w 2023 r.” W tej placówce magister pielęgniarstwa ze specjalizacją zarabia 8 200 zł - czytamy w oświadczeniu.

Wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych

Dodatkowe świadczenia pieniężne dla pielęgniarek i położnych

Również kwestia dodatkowych świadczeń pieniężnych dla pielęgniarek i położnych wygląda inaczej w omawianych placówkach. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym jest dodatek za posiadanie 2 specjalizacji + 5 proc. wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek zakładowy za 10 lub więcej lat pracy. W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie takich dodatków nie ma. Jest tylko dodatek specjalny, który “może być przyznawany - w uznaniowej wysokości, uznaniowo wskazanym pracownikom przez uznaniowo określony czas”.

Podnoszenie kwalifikacji przez pielęgniarki i położne

Jednocześnie w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie dyrekcja uznaje podnoszenie kwalifikacji przez pielęgniarki i położne za priorytet. Zachęca do tego, ułatwia to oraz uzależnia wynagrodzenie od poziomu wykształcenia. Natomiast w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie od pielęgniarek i położnych w SU formalnie wymaga jedynie prawa wykonywania zawodu. Co więcej - jak wskazują pielęgniarki i położne z tej placówki:

dyrekcja nie uznaje wykształcenia na poziomie mgr + specjalizacja, bo na żadnym stanowisku nie jest to w SU wymagane.

wykształcenie magisterskie jest traktowane na równi z licencjatem i wykształceniem średnim.

specjalizacja jej i awans na stanowisko specjalistki zależy od decyzji pracodawcy

Ponadto w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie jest dofinasowanie podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki i położne. Pokrywane są także koszty studiów licencjackich na Uniwersytecie Jagiellońskim dla pielęgniarek i położnych z USD. W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie nie ma takiej opcji.

Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie zachęca do pracy za mniejsze zarobki. “Będą tylko dwie grupy w zakresie kształtowania wynagrodzeń pielęgniarek i położnych: 5. i 6.”

Jednocześnie władze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zachęcają absolwentów pielęgniarstwa do podejmowania pracy w NSSU przy ul. Jakubowskiego 2 na stanowisku pielęgniarki operacyjnej/instrumentariuszki. Jak piszą pielęgniarki i położne z tego ośrodka, władze oferują absolwentom „możliwość rozwoju w najlepszym, najnowszym i najnowocześniej wyposażonym Szpitalu w Polsce, stanowiącym bazę dydaktyczną i naukową Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego”, a na Centralnym Bloku Operacyjnym „możliwość współpracy z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami z różnych dziedzin (…)”.

Jednocześnie - zaznaczają pielęgniarki i położne w swoim oświadczeniu - przekaz Dyrekcji od lipca 2022 r. (powtórzony w czerwcu 2023 r.) jest niezmienny:

“W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie będą tylko dwie grupy w zakresie kształtowania wynagrodzeń pielęgniarek i położnych: 5. i 6. Specjalizacja będzie wymagana tylko w odniesieniu do pielęgniarek zatrudnionych na stanowisku pielęgniarki specjalistki. W odniesieniu do pozostałych pielęgniarek i położnych zatrudnionych na innych stanowiskach będą one zakwalifikowane do grupy najniższej 6 (także osoby z wykształceniem magisterskim). W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie od pielęgniarek i położnych wymaga się jedynie prawa wykonywania zawodu. Żadna z pielęgniarek i położnych w Szpitalu Uniwersyteckim nie będzie zakwalifikowana do grupy 2. nie ma stanowisk, na których byłby wymagany tytuł magistra i specjalizacja”.

Źródło: Oświadczenie pielęgniarek i położnych ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

