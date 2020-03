Szybki test na koronawirusa ma być dostępny od kwietnia

Szybki test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 ma być dostępny od kwietnia 2020 r., najpierw w Niemczech, a później w innych krajach. Jego dokładność wynosi 95 proc. - przekonują twórcy testu na łamach dziennika "Handelsblatt".

Szybkie testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 to nowy rodzaj testów, który został opracowany przez niemiecką firmę Bosch Healtcare Solutions we współpracy z brytyjskim Randox Laboratories. Jego twórcy przekonują, że może on pomóc placówkom medycznym w szybkim diagnozowaniu i przyczynić się do powstrzymania pandemii koronawirusa.

Niemiecka firma opracowała szybki test na koronawirusa SARS-CoV-2, który ma być dostępny od kwietnia br.

Szybki test na koronawirusa SARS-CoV-2: wynik do 2,5 godziny

W pełni zautomatyzowany, molekularny test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 powstał w ciągu 6 tygodni. Odznacza się on wysoką dokładnością, sięgającą 95 proc. Jednak jego twórcy podkreślają że główną zaletą nowej technologii jest krótki czas oczekiwania na wynik - do 2,5 godziny. Obecnie na uzyskanie wyniku testu na koronawirusa trzeba czekać nawet 2,5 dnia.

Jaka jest różnica miedzy nowym szybkim testem na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 a innymi testami COVID-19, których wynik jest dostępny w kilka minut? Te ostatnie testy wykrywają jedynie przeciwciała. Opracowany przez niemieckich specjalistów test umożliwia wykrycie DNA wirusa - czytamy na stornie producenta testu.

Aktualnie stosowane testy wymagają przetransportowania do laboratorium. W przypadku szybkich testów na koronawirusa z Niemiec nie będzie takiej konieczności, gdyż będą one mogły być przeprowadzane w miejscu leczenia.

Testy składaj się z dwóch elementów: analizatora Bosch Vivalytic i testowych wkładów Vivalytic. Próbkę do testu pobiera się z nosa lub gardła pacjenta za pomocą wacika i umieszcza we wkładzie. Po włożeniu próbki pacjenta do wkładu, jest ona wkładana do analizatora Vivalytic.

Do przeprowadzenia testów nie jest wymagany łańcuch odczynników, co pozwala na szybką ocenę próbki.

Twórcy testu podkreślają, że umożliwi on natychmiastową identyfikację i izolację zakażonych osób, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii i szybciej przerwać łańcuch infekcji.

Co więcej, test pozwala przebadać pojedynczą próbkę nie tylko pod kątem COVID-19, ale także pod kątem 9 innych chorób układu oddechowego, w tym grypy, które mogą dawać podobne objawy kliniczne co zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2."Szczególną cechą testu Bosch jest to, że oferuje diagnostykę różnicową, co oszczędza lekarzom dodatkowego czasu potrzebnego na dalsze testy" - podkreśla Marc Meier, prezes Bosch Healthcare Solutions GmbH.

Testy będą kompatybilne z urządzeniem analitycznym "Vivalytic", produkowanym przez firmę Bosch. Jej przedstawiciele podkreślają, że urządzenie "Vivalytic" jest łatwe i intuicyjne w obsłudze. Nie wymaga dodatkowego przeszkolenia personelu, więc nawet personel szpitalny bez specjalnego doświadczenia laboratoryjnego może go obsługiwać.

Jeden kartusz potrzebny do przeprowadzenia testu ma kosztować pomiędzy 50 a 100 euro. Samo urządzenie analityczne kosztuje ok. 15 tys. euro - podał "Handelsblatt".

"W Niemczech przeprowadza się ok. pół miliona testów na obecność COVID-19" - powiedział Christian Drosten, wirusolog ze szpitala Charité w Berlinie. "Mamy tak mało zgonów, bo przeprowadzamy ekstremalnie dużo diagnostyki laboratoryjnej" - tak ekspert wytłumaczył o wiele niższą umieralność wśród zakażonych pacjentów na terenie Niemiec.

