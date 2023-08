Szpitalny system jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek – będą szkolenia online dla personelu medycznego

Ministerstwo Zdrowia podjęło działania mające na celu poprawę jakości i efektywności realizowanych procedur i procesów w obszarze dawstwa. W ich ramach MZ realizuje szkolenia we współpracy z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT”.

Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt zatytułowany „Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek poprzez opracowanie i wdrożenie szpitalnego systemu jakości dawstwa i standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji szpitalnych koordynatorów dawstwa i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi”. Projekt o wartości 5 900 000 zł współfinansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

MZ zrealizuje szkolenia wspólnie z POLTRANSPLANT

Główną intencją projektu jest zwiększenie liczby identyfikowanych i kwalifikowanych zmarłych dawców narządów i tkanek, w szczególności tkanek oka, m.in. w oddziałach intensywnej terapii i oddziałach udarowych na terenie całego kraju. Jednocześnie celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności koordynatorów transplantacyjnych, a także kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi.

Opracowanie oraz wdrożenie szpitalnego systemu jakości dawstwa narządów i tkanek obejmuje również cykl szkoleń dla personelu medycznego zaangażowanego w donację oraz dla kadry zarządzającej. Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie internetowej zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach w ramach ww. projektu z zakresu standardów szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek oraz ich wdrożenia. MZ realizuje szkolenia we współpracy z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT”.

Szkolenia odbędą się w terminie od 31 sierpnia 2023 r. do 27 września 2023 r.

Wszelkie informacje oraz link do rekrutacji z wyborem terminu szkolenia są dostępne pod adresem: www.systemjakoscidawstwa.pl

Cel działań MZ to zwiększenie liczby dawców

Jak czytamy na stronie internetowej Systemu Jakości Dawstwa: „Mając na względzie wyzwania związane z pozyskiwaniem narządów i tkanek do przeszczepienia przez podmioty lecznicze Ministerstwo Zdrowia podjęło działania mające na celu poprawę jakości i efektywności realizowanych procedur i procesów w obszarze dawstwa, w tym poprzez wprowadzenie spójnego standardu dotyczącego dawstwa narządów i tkanek. Opracowanie oraz wdrożenie szpitalnego systemu jakości dawstwa narządów i tkanek obejmuje również cykl szkoleń dla personelu medycznego zaangażowanego w donację oraz dla kadry zarządzającej. Przewidziane jest także wprowadzenie akredytacji dla podmiotów leczniczych, które wdrożą system. Celem akredytacji jest unifikacja i harmonizacja szpitalnych systemów jakości w kontekście dawstwa narządów i tkanek, co przyczyni się do zwiększenia liczby wykonywanych przeszczepień.”

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Systemu Jakości Dawstwa, cele podejmowanych działań projakościowych to:

zwiększenie liczby dawców narządów i tkanek, w tym tkanek oka, poprzez poprawę możliwości identyfikacji i kwalifikacji potencjalnych dawców zmarłych,

poprawa jakości i dostępności świadczeń transplantacyjnych poprzez zwiększenie liczby dostępnych do przeszczepiania narządów i tkanek.

Kluczowym elementem realizowanych działań projakościowych w procesie pozyskiwania dawców jest stałe podnoszenie wiedzy i rozwijanie umiejętności koordynatorów donacyjnych i transplantacyjnych, a także personelu medycznego zaangażowanego w procesy identyfikacji i kwalifikacji potencjalnych dawców. Skuteczne wdrożenie systemu przyniesie również korzyści w zakresie promocji dawstwa w oddziałach szpitalnych – czytamy na stronie internetowej SJD.

Celem szkolenia jest przede wszystkim zwiększenie liczby identyfikowanych i kwalifikowanych do pobrania dawców narządów i tkanek, równocześnie kładąc nacisk na szkolenie kluczowego personelu odpowiedzialnego za te procesy.

Kto może wziąć udział w szkoleniach online

Zgodnie z regulaminem szkolenia, uczestnikami szkoleń online mogą być:

pracownicy podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego, wykazujący się najwyższą aktywnością donacyjną lub potencjałem w zakresie dawstwa,

inni specjaliści zaangażowani w proces dawstwa narządów i tkanek, tj. Koordynatorzy transplantacyjni, konsultanci wojewódzcy,

kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi,

pracownicy Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” i Ministerstwa Zdrowia.

