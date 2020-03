Szpitale i oddziały onkologiczne cały czas leczą pacjentów

W związku z ogłoszonym zagrożeniem epidemicznym w Polsce z powodu koronawirusa SARS-CoV-2, 16 marca Polskie Towarzystwo Onkologiczne wydało ogólne wskazówki dla chorych na nowotwory odnoszące się do bezpieczeństwa ich terapii. Nie uspokoiło to jednak wszystkich pacjentów i ich rodzin. W mediach wciąż pojawiają się opisy dramatycznej sytuacji na oddziałach onkologicznych w Polsce, związane z pandemią koronawirusa. Jak obecnie wygląda praca tych oddziałów, przedstawił dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego i prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Sytuacja w większości szpitali onkologicznych w kraju wydaje się stabilna. Pacjenci przyjmowani są na planowe leczenie, cały czas przeprowadza się także zabiegi i operacje. Specjaliści podkreślają jednak, że pandemia COVID-19 rozwija się bardzo dynamicznie. To, w jaki sposób funkcjonuje dana placówka medyczna, zależy przede wszystkim od jej struktury organizacyjnej. Najlepsza sytuacja panuje w wyspecjalizowanych ośrodkach zajmujących się tylko leczeniem chorób nowotworowych, w tzw. centrach onkologii. Są to szpitale, w których istnieje znacznie mniejsze ryzyko zakażenia koronawirusem od pacjenta zgłaszającego się do szpitala niż w innych placówkach.

Zupełnie inaczej wygląda obecnie praca w szpitalach, gdzie oddziały onkologiczne są częścią większej struktury. W tych miejscach muszą być zachowywane szczególne środki ostrożności. Medycy muszą liczyć się z faktem, że każdy potencjalny chory, przyjmowany na oddział ratunkowy z objawami ciężkiej infekcji ze strony układu oddechowego, może chorować na COVID-19 i tym samym jest szczególnie niebezpieczny dla zdrowia i życia pacjentów onkologicznych.

Pacjenci poddani leczeniu przeciwnowotworowemu to grupa chorych szczególnie narażona na zakażenie koronawirusem. Osoby te mają obniżoną odporność, są często w wieku podeszłym, cierpią na wiele chorób towarzyszących.

Oddziały onkologiczne funkcjonują normalnie

W ostatnim czasie pojawiało się w mediach wiele informacji o problemach oddziałów onkologicznych w Polsce, m.in. o przepełnionych salach oraz niedoborach kadrowych. Jak szpitale onkologiczne radzą sobie z leczeniem pacjentów w obecnej sytuacji epidemicznej?

„Oddziały onkologiczne funkcjonują dziś normalnie. W mediach szerzą się informacje, jakoby pacjenci onkologiczni nie otrzymywali leczenia z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, ale to nieprawda. Wszyscy pacjenci, którzy przebywają w Dolnośląskim Centrum Onkologii, otrzymują potrzebne leczenie. Podobnie jest w innych szpitalach i na innych oddziałach onkologicznych. Wprawdzie działamy w osłabionym składzie, ponieważ część personelu medycznego, w związku z zamknięciem placówek oświatowych, musiała pozostać w domu i przejść na zasiłek opiekuńczy, ale nie oznacza to, że przy łóżkach pacjentów brakuje pielęgniarek czy lekarzy” - wyjaśnia dr hab. Adam Maciejczyk.

Krajowa Sieć Onkologiczna sprawdza się sytuacji kryzysowej

Wprowadzenie pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) to jeden z czynników, który przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa na oddziałach i w szpitalach onkologicznych. KSO łączy organizacyjnie jednostki zajmujące się w danym regionie diagnostyką i leczeniem nowotworów.

„Dzięki temu, że istnieją jednostki zajmujące się jedynie pacjentami onkologicznymi, w jednym miejscu skupiamy zarówno chorych, jak i najlepszych specjalistów zajmujących się leczeniem chorób nowotworowych. Daje nam to możliwość skuteczniejszej terapii, ale także pozwala w tej wyjątkowej sytuacji na wprowadzenie szczególnych zasad i środków ostrożności, mających na celu bezpieczeństwo pacjentów” - mówi dr hab. Adam Maciejczyk.

Podobne działania, decyzją ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, zostały podjęte w związku z leczeniem zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w odrębnych szpitalach zakaźnych. „Daje to gwarancję, że chorymi zajmują się wysokiej klasy specjaliści, a inni pacjenci przebywający na oddziałach szpitalnych są bezpieczni i dobrze zaopiekowani. Widać, że to rozwiązanie sprawdziło się w sytuacji kryzysowej, dlatego powinno jak najszybciej funkcjonować w całym kraju” - tłumaczy dr hab. Adam Maciejczyk

Specjalne środki ostrożności w szpitalach onkologicznych

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego zapewnia, że w szpitalach onkologicznych nie brakuje potrzebnego sprzętu, maseczek i fartuchów ochronnych. We wrocławskim szpitalu pomiar temperatury ciała wykonuje się wszystkim wchodzącym na oddział, także pacjentom rozpoczynającym leczenie i personelowi medycznemu.

„Zgodnie z zaleceniami PTO, a także po to, aby uspokoić naszych pacjentów i personel, wprowadziliśmy w szpitalu rutynowy pomiar temperatury. Musimy jednak pamiętać, że są to działania, które nigdy nie dadzą nam stuprocentowej pewności, że w szpitalu nie znajdzie się osoba zakażona koronawirusem. W tym momencie liczymy przede wszystkim na rozsądek i odpowiedzialność pacjentów oraz naszych pracowników - jeśli ktoś czuje się źle, powinien pozostać w domu” - zaznacza dr hab. Adam Maciejczyk.

Polskie Towarzystwo Onkologiczne zaleca również ograniczenie liczby odwiedzających oddział. Lekarze wskazują, aby pacjent kontaktował się z najbliższymi za pomocą telefonu lub Internetu. Jedynie w sytuacjach wyjątkowych bliscy chorego są wpuszczani na oddział.

Opieka paliatywna w czasach pandemii

W Internecie pojawiają się jednak dramatyczne wypowiedzi rodzin pacjentów przebywających na oddziałach paliatywnych. Czy chorzy umierają w samotności? Dr hab. Adam Maciejczyk przypomina, że w Polsce takich oddziałów jest mało, a rodziny chorych w stanie terminalnym często decydują się na sprawowanie opieki nad tymi bliskimi w domu.

„Opieka paliatywna to bardzo trudny temat. Chorzy w stanie terminalnym to osoby, którym nie jesteśmy w stanie zaproponować skutecznego leczenia. Tacy pacjenci wymagają bardzo szczególnej opieki, ale także otoczenia ich miłością i ciepłem w tym trudnym czasie. Personel medyczny stara się oczywiście pomóc im najlepiej jak potrafi, ale w żaden sposób nie zastąpi obecności rodzin czy bliskich. Pacjenci w stanie terminalnym otrzymują leczenie farmakologiczne w postaci leków przeciwbólowych. Są to środki, które mogą być im podawane również w domach” - dodaje prezes PTO.

Oddziały onkologiczne w Polsce prowadzą także domową opiekę, która w trudnym czasie jest wsparciem dla rodzin osób umierających na nowotwór, także teraz podczas pandemii koronawirusa.

Onkoinfolinia też działa

„Chorzy na nowotwór to szczególna grupa ryzyka, niezależnie od tego, czy na świecie panuje pandemia koronawirusa, grypa bądź odra. Rodziny tych pacjentów oraz personel medyczny zawsze muszą o tym pamiętać i stosować odpowiednie procedury podczas opieki nad chorymi. Sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 wymusza na nas środki ostrożności, ale nie może paraliżować pracy lekarzy ratujących życie chorych na inne schorzenia, w szczególności na nowotwory” - stwierdza dr hab. Adam Maciejczyk.

Specjalista dobitnie podkreśla, że oddziały onkologiczne w Polsce pracują normalnie, pacjenci przyjmowani są na planowe leczenie. Wykonywane są także zabiegi chirurgiczne.

„We Wrocławiu ograniczyliśmy jedynie pracę Specjalistycznej Przychodni DCO, do której zgłaszają się pacjenci po zakończonym leczeniu onkologicznym. Jeśli nasz pacjent ma wątpliwości, czy powinien pojawić się w szpitalu, chce uzyskać dodatkowe informacje o środkach bezpieczeństwa, może zadzwonić na specjalną infolinię. Z onkoinfolinii korzystają zresztą nie tylko nasi pacjenci. Dzwonią też inni zamieszkujący województwo, zaniepokojeni i starający się ustalić, co mają robić w tej trudnej sytuacji. Wszystkie informacje dotyczące numerów telefonów, adresów e-mail znajdują się na naszej stronie internetowej https://www.dco.com.pl/. Również na stronie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego https://pto.med.pl/ można znaleźć dokładne zalecenia dla pacjentów onkologicznych w związku z pandemią koronawirusa” - podsumowuje dr hab. Adam Maciejczyk.

