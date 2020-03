Szpital w Raciborzu w całości czasowo przekształcony w placówkę zakaźną

Szpital Rejonowy w Raciborzu w województwie śląskim, gdzie już teraz leczonych jest pięcioro pacjentów zakażonych koronawirusem, będzie w całości przekształcony w szpital zakaźny - poinformowała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. W raciborskiej placówce przebywa dziś ponad 200 pacjentów, stopniowo będą oni przewożeni do innych szpitali w regionie.

Decyzja o czasowym przekształceniu szpitala w Raciborzu w szpital zakaźny jest następstwem decyzji ministra zdrowia, który zobowiązał wojewodów do takich działań. Chodzi o to, by w każdym regionie był co najmniej jeden szpital zakaźny, w całości przeznaczony na potrzeby pacjentów z koronawirusem.

Stopniowe przenoszenie pacjentów

Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody śląskiego zastrzegła, że przygotowania do przekształcenia raciborskiego szpitala potrwają kilka dni. Chorzy będą przenoszeni stopniowo.

"Priorytetem będzie tu bezpieczeństwo i dobro pacjentów" - podkreśliła.

Przekształcenie szpitala ma potrwać maksymalnie do poniedziałku (16 marca).

Służby wojewody śląskiego oceniają, że placówka jest dobrze przygotowana do roli szpitala zakaźnego.

Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu należy do największych lecznic w subregionie zachodnim woj. śląskiego. Świadczy usługi medyczne m.in. na oddziałach wewnętrznych, a także chirurgii, geriatrii, neurologii, oddziale ginekologiczno-położniczym, neonatologii, pediatrii, ortopedii, okulistyce, otolaryngologii, pulmonologii oraz na oddziale obserwacyjno-zakaźnym, gdzie aktualnie przebywa 5 osób zakażonych koronawirusem. To jedyny oddział zakaźny na tym terenie.

Stan czterech zarażonych pacjentów jest dobry; jedna pacjentka jest w stanie poważnym. Wszyscy zakażeni to mieszkańcy Rybnika. Ogółem w woj. śląskim potwierdzono dotąd 11 zakażeń. Pacjenci przebywają, oprócz Raciborza, w placówkach w Cieszynie, Zawierciu i Chorzowie.

Powstaje sieć szpitali jednoimiennych zakaźnych

Jak informował wcześniej minister zdrowia Łukasz Szumowski, sieć szpitali jednoimiennych zakaźnych jest w trakcie organizacji. W całym kraju przekształconych będzie 19 szpitali - co najmniej jeden taki szpital będzie w każdym województwie. Od poniedziałku wszystkie mają być w gotowości i będą mogły hospitalizować zakażonych koronawirusem.

"Te szpitale będą do poniedziałku w gotowości na przyjmowanie chorych, zarażonych koronawirusem. W każdym województwie co najmniej jeden szpital, w niektórych województwach, tam, gdzie jest większa liczba ludności, tych szpitali będzie więcej" - mówił minister na konferencji prasowej.

Jak zaznaczył, taki szpital ma też możliwość leczenia chorych na różne inne schorzenia.

"Pacjenci wymagają działań różnych, choćby mogą mieć urazy, złamania itd. Musi być tam sala operacyjna i sala zabiegowa" - wyjaśnił.

Takie szpitale - jak informował - mają też obowiązek zabezpieczyć miejsca, izby i sale porodowe dla zarażonych kobiet w ciąży. Zaznaczył, że w każdym szpitalu ma być co najmniej 10 procent łóżek respiratorowych, gdzie można będzie pomóc pacjentom w najcięższym stanie.

