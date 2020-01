Szpital Okulistyczny w Warszawie czeka rozbudowa

Inwestycja potrwa 2 lata, a jej efektem będzie powiększenie powierzchni placówki o jedną czwartą. Szpital przy ul. Sierakowskiego zyska dodatkową kondygnację. „Rozbudowa istotnie przełoży się na poprawę warunków leczenia pacjentów oraz ułatwi kształcenie studentów” — mówi prof. Jacek P. Szaflik, dyrektor Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie.

Obecnie szpital, który swoją dzielność rozpoczął w 2000 r., mieści się w budynku o łącznej powierzchni ponad 3 tys. m kw. Obejmuje część wcześniej istniejącego obiektu, wchodzącego w skład Szpitala Praskiego w Warszawie oraz nową część, która została wybudowana w latach 1997-1998. Placówka jest bazą dla Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zobacz więcej Od lewej: prof. Mirosław Wielgoś, Jerzy Werle oraz prof. Jacek Szaflik.

W SPKSO prowadzone jest leczenie zachowawcze oraz wykonywane są zabiegi operacyjne. Szpital dysponuje: 52-łóżkowym oddziałem okulistycznym zlokalizowanym na I piętrze budynku oraz blokiem operacyjnym wyposażonym w trzy jednostanowiskowe, klimatyzowane sale operacyjne z pełnym zapleczem, 3-łóżkową salę zwiększonego nadzoru pooperacyjnego i centralną sterylizację.

„Z roku na rok liczba pacjentów znacząco rośnie. Wykonujemy operacje: usunięcia zaćmy, przeciwjaskrowe, w obrębie tylnego odcinka gałki ocznej (operacje witreoretinalne i zewnątrzgałkowe) oraz wybrane rodzaje operacji okuloplastycznych. Od początku naszej działalności priorytetem są zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem schorzeń rogówki, które stanowią istotny kierunek rozwoju. Od wielu lat nasz szpital przoduje w Polsce pod względem liczby wykonywanych przeszczepów rogówki - średnio blisko 200 rocznie” - wylicza prof. Jacek P. Szaflik.

Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego WUM, mieszcząca się w szpitalu, to jeden z nielicznych ośrodków w Polsce wykonujących przeszczepy warstwowe tylne rogówki metodą DSAEK (Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty), będące modyfikacją zabiegu DSEK. Obecnie uważa się, że ta wersja zabiegu daje najlepsze wyniki. Jest ona stosowana w większości krajów rozwiniętych, jako tzw. złoty standard w leczeniu schorzeń dotyczących głębokich warstw rogówki. Od 2008 r. w SPKSO leczy się schorzenia błony naczyniowej i siatkówki metodą doszklistkowych iniekcji anty-VEGF. Co roku wykonywanych jest ok. dwóch tysięcy takich iniekcji.

„Zakres i liczba świadczonych usług stale się poszerzają, stąd potrzeba rozbudowy szpitala. Dzięki tej inwestycji warunki leczenia pacjentów istotnie się poprawią” - dodaje dyrektor szpitala.

Inwestycja będzie kosztować kilkadziesiąt milionów złotych. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Pierwszym etapem prac będzie adaptacja budynku dawnego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej, gdzie będzie tymczasowo działał Szpital Okulistyczny.

„Planowana przeprowadzka do tymczasowej siedziby odbędzie się w połowie 2020 roku, zaś zakończenie całej inwestycji zaplanowane jest na drugą połowę 2022 roku” - zapowiada prof. Jacek P. Szaflik.

