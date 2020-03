Szpital MSWiA w Białymstoku drugim po Łomży do opieki nad pacjentami z koronawirusem w woj. podlaskim

Gdy w szpitalu w Łomży nie będzie już miejsc do opieki nad pacjentami z koronawirusem, szpital MSWiA w Białymstoku będzie drugim w województwie podlaskim do świadczenia tej opieki - wynika z informacji przedstawionych 18 marca przez wojewodę podlaskiego.

17 marca wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski ogłosił, że szpital MSWiA w Białymstoku będzie drugim w regionie po szpitalu wojewódzkim w Łomży jednoprofilowym (tzw. jednoimiennym) szpitalem zakaźnym wytypowanym do przyjmowania pacjentów z koronawirusem.

W internetowym oświadczeniu zamieszczonym 18 marca w mediach społecznościowych wojewoda wyjaśnił, że szpital MSWiA ma być w gotowości, w drugiej kolejności po szpitalu wojewódzkim w Łomży. Przekształcenie szpitala MSWiA ma się dokonać według odrębnych decyzji wojewody; ma być przyjęty harmonogram przekształcenia tego szpitala "do stanu gotowości" jako zakaźnego. Ma nie być ewakuacji pacjentów.

17 marca wieczorem w woj. podlaskim potwierdzono pierwszy przypadek chorego z koronawirusem. To mężczyzna z powiatu białostockiego "w sile wieku". Pacjent przebywa na oddziale zakaźnym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, jego stan szpital określa jako dobry, pacjent ma łagodne objawy choroby.

Wojewoda Bohdan Paszkowski tłumaczył w środę, dlaczego zdecydował o wyborze szpitala MSWiA jako drugiego do przekształcenia w zakaźny. "Ta decyzja była wydana w oparciu o przesłanki dotyczące potencjału tego szpitala" - mówił wojewoda.

Dodał, że szpitalem jednoimiennym nie mógł zostać Uniwersytecki Szpital Kliniczny (USK) w Białymstoku, bo to największy szpital w regionie i najbardziej specjalistyczny, który udziela świadczeń niedostępnych nigdzie indziej w regionie, niewskazana jest także ewakuacja pacjentów z tej placówki. "Chronimy ten szpital przed wyłączeniem" - mówił o szpitalu USK wojewoda.

W Łomży przeciwko przekształceniu jedynego szpitala w tym mieście w zakaźny protestują mieszkańcy, personel placówki podnosząc, że nie jest do tego przygotowany. We wtorek Rada Miejska Łomży zaapelowała do premiera, ministra zdrowia, wojewody o wycofanie się z tych decyzji.

O łomżyńskim szpitalu, który podlega samorządowi województwa podlaskiego, wojewoda mówił w środę, że ewakuowano z niego pacjentów do innych placówek. "W tej chwili szpital jest w stanie gotowości" - powiedział Paszkowski. Poinformował, że w nocy z wtorku na środę do szpitala dotarł transport z Agencji Rezerw Materiałowych z tysiącem kombinezonów ochronnych, maseczek i innych środków ochrony osobistej dla personelu medycznego.

Paszkowski przypomniał, że od dwóch dni w szpitalu w Łomży jest nowy dyrektor, który pracuje nad przygotowaniem szpitala do bycia zakaźnym. Wojewoda przypomniał również, że w poniedziałek w szpitalu w Łomży przebywała grupa konsultantów wojewódzkich, by "udzielić pomocy" personelowi szpitala przygotować się do nowych zadań.