Szczepionka przeciw rotawirusom na liście szczepień obowiązkowych. Jest projekt rozporządzenia MZ

Do konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który przewiduje, że szczepienia przeciw rotawirusom będą obowiązkowe i obejmą dzieci urodzone po 31 grudnia 2020 r.

26 sierpnia 2020 r. na stornie RCL pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Wprowadza on zmianę w zakresie rozszerzenia zakresu obowiązkowych szczepień ochronnych przez objęcie populacji dzieci od 1 stycznia 2021 r. szczepieniami przeciwko zakażeniom wywołanym przez rotawirusy.

Zgodnie z założeniami projektu ministra zdrowia, szczepienia przeciw rotawirusom mają być obowiązkowe dla wszystkich niemowląt.

Szczepienia przeciw rotawirusom mają być objęte refundacją

Projekt rozporządzenia ma na celu rozszerzenie obowiązkowych szczepień ochronnych przez objęcie dzieci po ukończeniu 6. tygodnia życia do ukończenia 24. tygodnia życia szczepieniem przeciwko zakażeniom wywołanym przez rotawirusy.

"Rozszerzenie w tym zakresie programu szczepień ochronnych było od lat postulowane przez ekspertów. Znajduje to wyraz w rekomendacjach Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym oraz Zespole do Spraw Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia" - czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

"Należy wskazać, że szczepienie przeciwko rotawirusom jest bardzo efektywną metodą zapobiegania biegunkom rotawirusowym zapewniającą spadek liczby hospitalizacji nawet o 94 proc. i zmniejszenie częstości występowania biegunek rotawirusowych w całej populacji również osób nieszczepionych o 74 proc." - zaznaczyli projektodawcy.

"Należy zatem wskazać, że wprowadzenie szczepień populacyjnych w tym zakresie spowoduje istotną redukcję zachorowań w grupie szczepionej oraz przyczyni się do zmniejszenia zakażeń wewnątrzszpitalnych" - podkreślili.

Szczepienia przeciw rotawirusom przyniosą oszczędności

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia zwrócono uwagę, że wprowadzenie szczepień ochronnych, w przyjętych założeniach, którymi zostanie objęte co najmniej 86 proc. populacji, spowoduje spadek poniesionych kosztów leczenia z tytułu chorób, które mogą być wywołane przez rotawirusy, tylko w grupie dzieci do 6. roku życia o ponad 60 mln zł.

"Należy wskazać, że ten szacunek chociaż nie uwzględnia efektu populacyjnego, czyli zmniejszenia zachorowań w innych grupach wiekowych, oraz nie odnosi się do zmniejszenia kosztów innych nakładów i zobowiązań (np. redukcji obciążenia pracą pracowników podstawowej opieki zdrowotnej, a w wyniku tego zwiększenia dostępności do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej; zmniejszenie absencji pracowników wywołanej zwolnieniami lekarskimi), to i tak jest większy niż nakłady, które będą poniesione na zakup szczepionek" - czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

