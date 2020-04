Szczepionka przeciw COVID-19: pierwsze partie mogą być dostępne już na początku 2021 r.

Johnson & Johnson ogłosił wybór kandydata na szczepionkę przeciw COVID-19 spośród tych, nad którymi pracował od stycznia 2020. Spółka zakłada, że najpóźniej do września 2020 r. rozpoczną się badania kliniczne, a pierwsze partie szczepionki przeciw COVID-19 mogą być dopuszczone do interwencyjnego szczepienia już na początku 2021 roku.

Firma Johnson & Johnson nawiązała już współpracę z Departamentem Zdrowia i Opieki Społecznej USA. Zapowiedziała także znaczne poszerzenie zakresu współpracy między Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, a amerykańskim Urzędem ds. Zaawansowanych Badań i Rozwoju w Dziedzinie Biomedycyny (BARDA), dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie możliwości produkcyjnych szczepionki i dostarczenie ponad miliarda jej dawek na całym świecie w przyspieszonym trybie.

Prace nad szczepionką przeciw COVID-19 przyspieszyły. Pierwsze partie mają być gotowe na początku 2021 r.

Szczepionka przeciwko COVID-19: przełom w badaniach

Prace nad szczepionką firma Johnson & Johnson rozpoczęła w styczniu 2020 roku, gdy tylko wyizolowano sekwencję genetyczną koronawirusa SARS-CoV-2. Zespoły badawcze w Janssen, we współpracy ze szpitalem Beth Israel Deaconess Medical Center, będącym częścią Harvard Medical School, stworzyły i przetestowały wielu kandydatów na szczepionki przy użyciu technologii AdVac®. Dzięki współpracy z wieloma naukowcami z różnych instytucji akademickich prototypy szczepionek zostały następnie przetestowane w celu wskazania tych, które mają największe szanse na uzyskanie odpowiedzi immunologicznej w badaniach przedklinicznych.

Na tej podstawie spółka Johnson & Johnson zidentyfikowała wiodącego kandydata na szczepionkę przeciw COVID-19 (z dwoma kandydatami zapasowymi).

W ramach przyspieszonego harmonogramu spółka zamierza rozpocząć badania kliniczne I fazy we wrześniu 2020 r., a dane kliniczne dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności mają być dostępne do końca roku. Pozwoliłoby to na udostępnienie szczepionek do stosowania interwencyjnego na początku 2021 roku.

Spółka Johnson & Johnson i BARDA ściśle współpracują z globalnymi partnerami także w zakresie przeszukiwania biblioteki cząsteczek przeciwwirusowych firmy Janssen, aby przyspieszyć odkrycie możliwych metod leczenia COVID-19 - czytamy w komunikacie prasowym.

Trwają prace nad szczepionką na koronawirusa SARS-CoV-2