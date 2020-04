Szczepienia w aptekach to szansa na upowszechnienie profilaktyki i oszczędności dla systemu [OPINIA]

Warto również podkreślić, że w państwach, gdzie udostępniono szczepienia w aptekach, odnotowano nawet 10-procentowy wzrost wyszczepialności przeciw grypie. Stało się tak m.in. dzięki aktywnej postawie farmaceutów - mówi dr n. farm. Piotr Merks, adiunkt na Wydziale Medycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wykonywanie szczepień przeciw grypie w aptece to bardzo dobry pomysł, który od lat jest realizowany w wielu państwach. Biorąc pod uwagę liczbę osób co roku zapadających na grypę — w szczególności z grup ryzyka — szeroko dostępne szczepienia wykonywane w aptekach mają szansę upowszechnić profilaktykę i odwrócić ten niekorzystny trend. Szczepienia w ogólnodostępnych aptekach mogą również zagwarantować lepszą dostępność immunizacji dla tych osób, które „żyją szybciej”. Mam tu na myśli osoby pracujące, które nie chcą czekać w kolejkach do lekarzy. Eksperci zajmujący się farmakoekonomiką i finansowaniem systemów ochrony zdrowia zwracają również uwagę na fakt, że szczepienia realizowane w aptekach są korzystne finansowo dla państwa i systemu ochrony zdrowia z uwagi na budowanie świadomości społecznej wśród pacjentów, np. z grup ryzyka.

Dr n. farm. Piotr Merks, adiunkt na Wydziale Medycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

Warto również podkreślić, że w państwach, gdzie udostępniono szczepienia w aptekach, odnotowano nawet 10-procentowy wzrost wyszczepialności przeciw grypie. Stało się tak m.in. dzięki aktywnej postawie farmaceutów, którzy rozmawiając ze swoimi pacjentami, upowszechniali również wiedzę na temat znaczenia szczepień przeciw sezonowej grypie. Dodatkowo, apteki są miejscami edukacji społecznej i walki z ruchem antyszczepionkowym, który obecnie zagraża zdrowiu całej populacji nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. W celu implementacji takiej usługi bardzo ważna jest praca z grupami eksperckimi z wielu środowisk medycznych.

