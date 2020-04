Szczepienia przeciwko gruźlicy a COVID-19. Kolejny projekt z dofinansowaniem Agencji Badań Medycznych

Dzięki dofinansowaniu Agencji Badań Medycznych, w ramach szybkiej ścieżki, wpierającej opracowanie skutecznych metod diagnostyki i leczenia koronawirusa, zespół naukowców pod kierownictwem dr n. med. Hanny Czajki zbada wpływ szczepień przeciwko gruźlicy na zapadalność i przebieg zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Badanie zostanie przeprowadzone przez zespół naukowców z Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Szpitala św. Ludwika i Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie, Szpitala Bielańskiego i Szpitala Praskiego w Warszawie.

Zobacz także Czy szczepionka przeciw gruźlicy chroni pośrednio także przed koronawirusem SARS-CoV-2?

Weźmie w nim udział tysiąc pracowników ochrony zdrowia w Polsce. Zebrany od uczestników materiał biologiczny oraz obserwacja stanu ich zdrowia pozwoli ocenić, czy wykonywane powszechnie szczepienia przeciw gruźlicy szczepionką BCG-10 mogą mieć wpływ na zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz przebieg choroby COVID-19.

Uzyskane podczas badania dane pomogą ustalić, czy szczepionka przeciw gruźlicy produkowana i stosowana od lat w Polsce, wzbudza odpowiedź immunologiczną pozwalającą na zwalczanie zakażeń wirusowych, w tym także SARS-CoV-2 w sytuacji pandemii. Szczepionka podana w ramach projektu nigdy dotąd nie była badana pod tym kątem.

Nawet 50 milionów złotych na walkę z koronawirusem

Do Agencji Badań Medycznych spływają kolejne pomysły naukowców dotyczące szybkich testów, terapii i szczepionki przeciwko koronawirusowi. Każdy wniosek ma szansę na dofinansowanie nawet do 5 milionów zł. Na wsparcie badań klinicznych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie COVID-19, ABM przeznaczy nawet 50 milionów zł, a jeśli zaistnieje taka potrzeba, to budżet ten zostanie zwiększony.

Dotychczas, w ramach tzw. szybkiej ścieżki, ukierunkowanej na przeciwdziałanie COVID-19, prezes ABM wydał pozytywną rekomendację dla projektów przygotowanych przez badaczy z Uniwersytetu Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Zespół badaczy z Uniwersytetu Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Mazura przeprowadzi badania dotyczące zastosowania osocza ozdrowieńców w terapii chorych na COVID-19 wraz z metabolomiczną i laboratoryjną oceną postępu terapii osoczem. Projekt zakłada, że osoby, które wyzdrowiały z COVID-19 wytworzyły przeciwciała, które neutralizują wirusa.

Celem badania zaproponowanego przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Marcina Moniuszki, jest natomiast opracowanie szybkiego testu diagnostycznego umożliwiającego identyfikację osób z wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19. Test diagnostyczny przygotowany zostanie w postaci aplikacji wspierającej decyzje, przeznaczonej do użytku dla lekarzy zajmujących się pacjentami z COVID-19.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie Agencji Badań Medycznych.