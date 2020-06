System ochrony zdrowia w warunkach pandemii. Łatwo powiedzieć „odmrażamy!”, trudniej wykonać bez wytycznych

Jednym z kluczowych tematów dyskusji wokół organizacji systemu ochrony zdrowia jest jego ponowne, pełne uruchomienie i dalsze funkcjonowanie w warunkach nadal niewygaszonej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zadanie to, w ocenie ekspertów, wymagać będzie współpracy i jasnych wytycznych, które stałyby się gwarantem bezpieczeństwa dla pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych.

NFZ chce, by szpitale wracały do udzielania świadczeń zdrowotnych w nowych warunkach sanitarnych. Powrót do nowej rzeczywistości nie będzie jednak prosty z uwagi na wiele obaw pojawiających się ze strony pacjentów.

„Nowa rzeczywistość wymaga od podmiotów leczniczych wdrożenia nowych zasad bezpieczeństwa i wprowadzenia procedur mających je zagwarantować” — wskazała Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Jej zdaniem, wdrożenie jednolitych procedur i zaleceń sprawi, że pacjenci przestaną mieć obawy związane z korzystaniem z placówek ochrony zdrowia.

NFZ - zbrojne ramię Ministerstwa Zdrowia

„Od początku trwania pandemii Narodowy Fundusz Zdrowia stał się „zbrojnym ramieniem” Ministerstwa Zdrowia, wspierając organizacyjnie funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w tych warunkach. Próbowaliśmy zachęcić realizatorów świadczeń do ich udzielania za pośrednictwem środków łączności, odpowiadaliśmy za komunikację ze świadczeniodawcami, a także uruchomiliśmy na szerszą skalę infolinię dla pacjentów” — przypomniał Filip Nowak, zastępca prezesa NFZ do spraw operacyjnych. Zwrócił uwagę, że dzięki szybkim decyzjom funduszowi udało się wprowadzić finansowanie rozwiązań, które funkcjonują w skali całego kraju — chodzi m.in. o mobilne punkty pobierania wymazów, tzw. drive thru, oraz możliwość testowania w kierunku SARS-CoV-2 osób wybierających się do sanatoriów.

Według Filipa Nowaka, NFZ jest na etapie odmrażania systemu ochrony zdrowia. Kluczowym celem będzie zachęcenie pacjentów, którzy mieli zaplanowane świadczenia w trakcie epidemii i ich nie otrzymali, do skorzystania z możliwości oferowanych przez placówki i zgłaszania się na planowe zabiegi.

Szpitale wznawiają przyjęcia, reżim sanitarny trwa

Władysław Perchaluk, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego i jednocześnie dyrektor Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przyznał, że jego placówka nie mogła czekać z niektórymi procedurami do zakończenia pandemii. „Pięć tygodni temu uruchomiliśmy na nowo chirurgię onkologiczną, natomiast nieco ponad tydzień temu wznowiliśmy przyjęcia na zabiegi planowe m.in. w chirurgii ogólnej, okulistyce, ale również w pozostałych oddziałach zachowawczych, takich ja: interna z diabetologią czy hematologia” — poinformował Władysław Perchaluk.

Dyrektor zaznaczył jednak, że wszystkie czynności, prowadzące do wznowienia zamrożonej działalności, podejmowane są w trybie zaostrzonego reżimu sanitarnego. Ponadto na każdym oddziale jest przygotowana izolatka. Uruchomienie świadczeń planowych ułatwia bytomskiemu szpitalowi rozbudowana na Śląsku sieć laboratoriów covid-owych. „W przypadku konieczności pobrania wymazu od pacjenta podejrzewanego o zakażenie udaje się nam sprawnie uzyskać wiarygodne wyniki badań” — mówi dyr. Perchaluk. Przyznaje jednak, że pomimo gotowości placówek, pacjenci bardzo niechętnie pojawiają się w izbie przyjęć. „Obaw wśród pacjentów jest wiele, ale chcąc zagwarantować im pełne bezpieczeństwo, regularnie co 7-8 dni testujemy cały personel w kierunku zakażeń SARS-CoV-2” — podkreśla dyrektor bytomskiego szpitala.

Kto wie, jak bezpiecznie uruchomić oddział

Dyrektorzy szpitali nie kryją jednak obaw związanych z finansowaniem działalności placówek. „Zgodnie z zapowiedziami NFZ, od 1 czerwca fundusz chce rozliczać placówki z realizacji ryczałtu otrzymywanego w ramach sieci szpitali. Usłyszeliśmy również tutaj na Śląsku, który jest w najtrudniejszej sytuacji epidemicznej, że nie możemy liczyć na żadną taryfę ulgową i powinniśmy ruszać z procedurami planowymi. Z drugiej jednak strony, nie ma żadnych oficjalnych wytycznych NIZP-PZH dotyczących tego, jak placówki ochrony zdrowia powinny się „odmrażać”.

Zamieszczane na stronie Ministerstwa Zdrowia wytyczne nie obejmują wszystkich zakresów, a te standardy, które są wydawane przez towarzystwa naukowe, niestety, często się wykluczają. Przykładem niech będą wytyczne wydane przez chirurgów, które różnią się od wytycznych wydanych przez środowisko anestezjologów, a przecież lekarze ci pracują wspólnie w ramach jednego zespołu przy jednym pacjencie” — zauważa dyr. Perchaluk. Ten dualizm, jak dodaje, nie jest dobrym rozwiązaniem, a finalna i spójna wersja wytycznych powinna zostać przygotowana dla wszystkich zakresów przez ministerstwo, GIS i NIZP-PZH.

Podobnego zdania jest prof. Jarosław Fedorowski, prezydent Polskiej Federacji Szpitali, potwierdzając, że najczęściej zgłaszanym, ogromnym problemem dla dyrektorów szpitali jest brak jednolitych wytycznych związanych z bezpiecznym uruchamianiem poszczególnych oddziałów czy świadczeń. „Obecnie przygotowywane wytyczne przez poszczególne towarzystwa i konsultantów są niejednorodne. Zdarza się, że część rekomendacji i wytycznych wręcz wyklucza się” — stwierdza prof. Fedorowski.

Dyr. Perchaluk sądzi, że po pandemii COVID-19 szpitale długo będą borykać się z problemami finansowymi. „Już teraz część śląskich szpitali powiatowych (stan na 16 czerwca), należących do naszej organizacji, przekazało nam informację, że z powodu pandemii koronawirusa odnotowały stratę na poziomie 156 mln zł. Wynika ona m.in. z braku możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych, a także z poniesionych wydatków na wdrożenie różnego rodzaju procedur i zakup środków ochrony osobistej dla personelu i samych pacjentów” — wylicza dyrektor bytomskiej placówki.

System ochrony zdrowia nie będzie taki sam

Jak zauważa prof. Marcin Czech, kierownik Zakładu Farmakoekonomiki oraz Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, musimy pamiętać, że między zamrożeniem systemu ochrony zdrowia a jego ponownym odmrożeniem nie można postawić znaku równości, nawet jeśli to pierwsze nie przebiegło bezproblemowo.

„To był trudny czas. Na początku pandemii wszystkie szpitale miały poważne problemy z zaopatrzeniem w środki ochrony osobistej, były wielkie starania o to, by je znaleźć, a dodatkowo zadbać o wypracowanie właściwych procedur. Zamrożenie nie było więc proste” — wskazuje były wiceminister zdrowia. Jak zatem zabrać się za przywracanie działalności placówek leczniczych? Zdaniem Marcina Czecha, w tej kwestii nie możemy sobie pozwolić na całkowitą dowolność.

„Przede wszystkim odmrażanie będzie musiało następować według bardzo ściśle określonych reguł. Z pewnością konieczne będzie utrzymanie i pilnowanie reżimu sanitarnego. W popandemicznym systemie ochrony zdrowia będziemy zmuszeni zadbać o lepsze monitorowanie i zwiększenie bezpieczeństwa związanego z profilaktyką chorób zakaźnych” — ocenia prof. Czech. Przyznaje jednocześnie, że wszyscy musimy pogodzić się z myślą, iż prędko nie uda nam się pozbyć koronawirusa z systemu. Pewną nadzieją na to będzie pojawienie się szczepionki, pozwalającej na zbudowanie odporności w społeczeństwie, lub opracowanie schematu leczenia, zapewniającego lżejszy przebieg COVID-19.

Więcej e-wizyt

„Wypracowane w pierwszej fazie pandemii rozwiązania — np. e-wizyty — powinni zostać utrzymane. Powinniśmy stworzyć system hybrydowy, w którym z jednej strony pacjent miałby zapewnione osobiste konsultacje lekarskie tam, gdzie jest to niezbędne, natomiast w obszarach, gdzie jest taka możliwość — utrzymane zostałyby teleporady. Wydaje się, że przy zachowaniu dbałości o wyznaczone procedury, testowaniu i zabezpieczaniu się przeciwepidemicznym jesteśmy w stanie uchronić się przed większością przypadków. Placówki ochrony zdrowia już wkrótce staną się bezpieczniejszymi miejscami niż sale weselne, ciasne windy górnicze czy środki komunikacji zbiorowej, w których podróżują duże grupy osób” — ocenia Marcin Czech.

Jego zdaniem, w popandemicznym systemie ochrony zdrowia wzrośnie znaczenie lepszego zabezpieczenia epidemiologicznego, jak również rola epidemiologów, odpowiadających za kontrolę zakażeń wewnątrzszpitalnych.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Marcin Szulwiński, prezes Grupy Nowy Szpital: Środowisko oczekuje stabilizacji i niewprowadzania rewolucyjnych rozwiązań [OPINIA]