System no-fault? Nie dla systemu ochrony zdrowia

Procedowana w Sejmie ustawa Covidowa nazywana również tarczą antykryzysową 4.0 wywołała niemałe poruszenie w środowisku lekarskim. Wszystko za sprawą zmian, jakie wprowadza w Kodeksie karnym, a w szczególności w zapisie artykułu 37a.

Nowe brzmienie artykułu 37a Kodeksu karnego sprawia, że wiele czynów, które dotychczas były zagrożone grzywną , ograniczeniem lub pozbawieniem wolności na czyny, za popełnienie których ma grozić wyłącznie kara pozbawienia wolności. Ma to dotyczyć większości czynów zabronionych, za które dotychczas groziło do 8 lat pozbawienia wolności, w tym również przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka lub dokonanie aborcji.

Rozwiązanie to w sposób szczególny zaniepokoiło lekarzy. Bartek Fiałek, lekarz rezydent i przedstawiciel OZZL, nie kryz zdziwienia. "Szanowny Panie Ministrze, szanowne Ministerstwo Zdrowia, dlaczego mówicie Państwo (słusznie) o konieczności wprowadzenia systemu no-fault do ochrony zdrowia, a nowa tzw. ustawa COVID-owa (Tarcza Antykryzysowa 4.0) wprowadza zaostrzenie kar za nieumyślny błąd medyczny?"- pyta w popularnym serwisie społecznościowym.- " Niedługo nie będziemy ratować obywateli Polski, a siebie przed więzieniem. Wszyscy doceniają dokonania pracowników ochrony zdrowia, a w Polsce zaostrza się prawo. Tak dziękuje się nam za walkę na pierwszej linii frontu. To kolejna zmiana, która spowoduje odpływ polskie kadry lekarskiej poza granice kraju"- dodaje.

Natomiast lekarz Jakub Kosikowski, były rzecznik Porozumienia Rezydentów OZZL, wskazując, że tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadzają karę bezwzględnego pozbawienia wolności za nieumyślne spowodowanie śmierci np. w wyniku błędu w sztuce lekarskiej, nie wpłynie pozytywnie na morale kadr medycznych.

"Gratuluję, właśnie tego oczekują teraz przedsiębiorcy i bezrobotni W sumie nie zdziwię się, jak zabraknie w Polsce lekarzy, oby tak dalej"- kwituje.



Karniści o zmianach w prawie

Eksperci z Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego Fundacji oraz Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w specjalnie przygotowanej opinii wskazali, że zmiany przyjęte w nowelizacji Kodeksu karnego są rażąco niezgodne z zapisami Konstytucji RP. Uchwalone w przepisach zmiany godzą również w zasady równości wobec prawa, proporcjonalności, konieczności i przydatności zaostrzenia represji karnej. Co więcej naruszają prawo do obrony i zasadę określoności znamion czynu zabronionego pod groźbą kary. Prawnicy zajmujący się prawem karnym zwrócili również uwagę, że nowe zapisy uprzywilejowują sprawców poważniejszych czynów względem osób, które popełniły czyny mniej szkodliwe społecznie. W efekcie ich zdaniem są niesprawiedliwe i rażąco niespójne co do konsekwencji dotyczących wymiaru kary.

