Supertalenty w Medycynie 2020 - skład jury

W tym roku laureatów konkursu Supertalenty 2020, organizowanego przez redakcję "Pulsu Medycyny", wybierze 10-osobowe jury. Do kapituły konkursu zaprosiliśmy specjalistów z różnych dziedzin medycyny.

Supertalenty w Medycynie to prestiżowy konkurs organizowany przez "Puls Medycyny" od 2012 roku. Ideą przewodnią plebiscytu jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia lekarzy, którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą wpływać na zmiany w polskiej medycynie w najbliższych latach. Co ważne, kandydaci do tytułu „Supertalent w Medycynie” nie mogą mieć więcej niż 39 lat.

Kandydaci będą oceniani w trzech kategoriach:

osiągnięcia naukowe (m.in. granty, stypendia, publikacje, nagrody);

zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej (m.in. działalność charytatywna, związkowa, w stowarzyszeniach);

perspektywy dalszego rozwoju (szanse na wpływy w polskiej medycynie i ochronie zdrowia w najbliższych latach).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu. 10 laureatów konkursu wyłoni kapituła, w skład której wchodzą: