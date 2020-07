Student z WUM laureatem polskiej edycji konkursu dla młodych naukowców EUCYS 2020

Sebastian Machera – student pierwszego roku kierunku lekarskiego WUM oraz biotechnologii PW otrzymał pierwszą nagrodę podczas tegorocznej Polskiej Edycji Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EU Contest for Young Scientists, EUCYS) - poinformował Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Sebastian Machera został nagrodzony za projekt z dziedziny chemii pt. „Elektrochemiczny immunosensor do wykrywania ludzkiej sercowej troponiny T oparty o bakteriofagi M13 wyselekcjonowane metodą phage display”.

"Opracowywany sensor będzie mógł być wykorzystany do szybszej i efektywniejszej diagnostyki pacjentów dotkniętych zawałem serca. Zdaniem laureata rozwijanie technologii bezznacznikowych czujników, może przyczynić się do znaczącego obniżenia kosztów i uproszczenia procedur medycznych, a w efekcie poprawić jakość świadczonych usług medycznych. Projekt jest realizowany we współpracy z Instytutem Chemii Fizycznej PAN. (...) EUCYS składa się z dwóch etapów: eliminacji krajowych odbywających się każdego roku wiosną oraz finałów europejskich organizowanych jesienią w jednym z miast europejskich" - informuje uczelnia.

Młodzi naukowcy z Polski mogą brać udział w eliminacjach do konkursu od 1995 r. Jest on przeznaczony dla osób z przedziału wiekowego od 14 do 21 lat. W rywalizacji startują młodzi ludzie z kilkudziesięciu krajów.

