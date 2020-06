Statyna zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe, gdy jest regularnie przyjmowana

W leczeniu pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi, poza lekami hipotensyjnymi, ważną część farmakoterapii stanowią statyny. Dowiedziono ich dużej efektywności w zmniejszeniu ryzyka sercowo-naczyniowego poprzez obniżenie stężenia cholesterolu. Dlatego też ich stosowanie odgrywa kluczową rolę zarówno w prewencji pierwotnej, jak i wtórnej zdarzeń sercowo-naczyniowych. Żeby jednak terapia statynami była skuteczna, muszą one być regularnie przyjmowane.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Dowiedziono, że chorzy cechujący się niskim stopniem stosowania się do zaleceń przyjmowania statyn lub ci, którzy zaprzestali leczenia, mają zdecydowanie wyższe ryzyko sercowo-naczyniowe w porównaniu z osobami o wysokim stopniu stosowania się do przyjmowania statyn. O wysokim stopniu przestrzegania tych zaleceń świadczy wskaźnik posiadania (zażywania) statyny przez pacjenta powyżej 80 proc. dni w roku. A wykazano, że taka właśnie wartość tego wskaźnika przekłada się na zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Dlatego też celem badania, którego wyniki opublikowano niedawno na łamach „Journal of the American Heart Association”, była ocena trendu wytrwałości w wysokim stosowaniu się do zaleceń przyjmowania statyny.

Zobacz więcej Statyny: Zmiana stosowania się do zaleceń i wskaźnika posiadania leku na przestrzeni 7 lat obserwacji [INFOGRAFIKA]

Jednym z najbardziej interesujących zagadnień w omawianej pracy była ocena stopnia stosowania się do zaleceń terapii u chorych po przebytym zawale serca. Dane były zbierane metodą ankietową i dotyczyły lat 2007-2014. Autorzy wykazali, że częstość wysokiego stopnia stosowania się do zaleceń przyjmowania statyny (>80 proc.) wzrosła z 57,9 proc. w 2007 r. do 63,8 proc. w 2014 r. (ryc.). Ponadto stwierdzono wzrost wskaźnika posiadania leku z 73,1 proc. w 2007 r. do 76,2 proc. w 2014 r. (ryc.). W badaniu wyodrębniano szereg składowych, związanych z wyższym stopniem przestrzegania zaleceń przyjmowania statyny (tab.). Wyniki tego badania wskazują, że należy zwiększyć świadomość pacjentów odnośnie konieczności większego stosowania się do zaleceń, regularnego przyjmowania statyn i niezaprzestawania terapii. Jednym ze sposobów poprawy dotychczasowej sytuacji jest dokonywanie podczas wizyt lekarskich regularnej oceny stopnia przyjmowania statyn przez pacjenta. Ważne jest także przekazanie choremu informacji o zaletach stosowania statyn i zapoznanie go z ewentualnymi działaniami niepożądanymi. W codziennej praktyce należy zwrócić uwagę na pacjentów, których cechuje gorsze stosowanie się do zaleceń regularnego przyjmowania statyn. Zaburzenia gospodarki lipidowej bardzo często współistnieją z NT. Jednym ze sposobów poprawy stosowania się do zaleceń przyjmowania statyny jest jej połączenie z lekami hipotensyjnymi w preparacie złożonym. Obecnie dostępne jest między innymi połączenie atorwastatyny z lekami hipotensyjnymi w jednej tabletce. Podsumowując wyniki badania, trzeba stwierdzić, że w ciągu 7 lat obserwacji chorych po przebytym zawale serca nastąpiła u nich poprawa stopnia stosowania się do zaleceń przyjmowania statyny i zwiększył się wskaźnik posiadania leku. Nadal jednak wskaźnik ten był poniżej 80 proc. Dlatego też należy stale czynić starania, aby większa grupa chorych regularnie przyjmowała statyny. Czynniki związane z wyższym stosowaniem się do zaleceń przyjmowania statyn: płeć męska,

przebyty udar mózgu,

demencja,

depresja,

przyjmowanie leków hipolipemizujących innych niż statyny (wywiad),

nowo rozpoznana choroba wieńcowa,

częstsze przyjmowanie innych leków (wywiad).

Piśmiennictwo: Colantonio L.D., Rosenson R.S., Deng L. et al.: Adherence to Statin Therapy Among US Adults Between 2007 and 2014. J. Am. Heart Assoc. 2019, 8, 8: e010376. doi: 10.1161/JAHA.118.010376.

Źródło: Puls Medycyny Podpis: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz; dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. nadzw.; dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

W leczeniu pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi, poza lekami hipotensyjnymi, ważną część farmakoterapii stanowią statyny. Dowiedziono ich dużej efektywności w zmniejszeniu ryzyka sercowo-naczyniowego poprzez obniżenie stężenia cholesterolu. Dlatego też ich stosowanie odgrywa kluczową rolę zarówno w prewencji pierwotnej, jak i wtórnej zdarzeń sercowo-naczyniowych. Żeby jednak terapia statynami była skuteczna, muszą one być regularnie przyjmowane.

Dowiedziono, że chorzy cechujący się niskim stopniem stosowania się do zaleceń przyjmowania statyn lub ci, którzy zaprzestali leczenia, mają zdecydowanie wyższe ryzyko sercowo-naczyniowe w porównaniu z osobami o wysokim stopniu stosowania się do przyjmowania statyn. O wysokim stopniu przestrzegania tych zaleceń świadczy wskaźnik posiadania (zażywania) statyny przez pacjenta powyżej 80 proc. dni w roku. A wykazano, że taka właśnie wartość tego wskaźnika przekłada się na zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Dlatego też celem badania, którego wyniki opublikowano niedawno na łamach „Journal of...