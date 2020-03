Starzenie się społeczeństwa zwiększa ryzyko zgonu z powodu chorób serca

Starzenie się społeczeństwa ma związek z ryzykiem sercowo-naczyniowym, w tym częstością i liczbą zgonów z powodu chorób serca. Tej kwestii poświęcono interesujące opracowanie na łamach "JAMA Cardiology".

W latach 2011-2017 populacja osób w wieku 65 lat i więcej w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się o 23 proc. - z 41,4 mln do 50,9 mln. W tym samym czasie populacja osób w wieku poniżej 65 lat uległa zmniejszeniu o 1,7 proc. Szacuje się, że w USA w 2030 r. będzie 73,1 mln osób w wieku 65 lat i więcej (wzrost o 44 proc. w latach 2017-2030). Tak duże przemiany w strukturze ludności pociągają za sobą również zmiany w obrazie ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Starzenie się społeczeństwa ma związek z liczbą zgonów z powodu chorób serca

Autorzy analizy wskazują, że przyrost populacji osób po 65. roku życia jest szybszy niż tempo zmniejszania się ryzyka zgonu z powodu chorób serca. Pomimo zmniejszenia się, skorygowanego względem wieku, ryzyka zgonu o 5 proc. w latach 2011-2017, w tym samym czasie liczba zgonów z powodu chorób serca zwiększyła się o 8,5 proc. Interesująca jest analiza trendów w odniesieniu do poszczególnych chorób serca.

W przypadku choroby wieńcowej zmniejszeniu uległa zarówno umieralność, jak i liczba zgonów z powodu tej choroby. Natomiast w odniesieniu do niewydolności serca (jako przyczyny zgonu) zwiększyła się zarówno umieralność (o prawie 21 proc. w obrębie całej populacji), jak i liczba zgonów (o 38 proc.). Podobne trendy obserwowano, gdy analizowano niewydolność serca jako czynnik współistniejący (odpowiednio 8 i 24 proc.). Na znaczenie obserwowanych tendencji umieralności i liczby zgonów z powodu chorób serca ma wpływ fakt, że 80 proc. zgonów z powodu chorób serca dotyczy osób w wieku 65 lat i więcej.

Starzenie się społeczeństwa - w Polsce do 2050 r. liczba osób w wieku 65 lat i więcej zwiększy się o 5,4 mln

Wyniki tej analizy warto odnieść do sytuacji demograficznej Polski. Pod koniec 2013 r. liczba osób w wieku 65 lat i więcej wynosiła w Polsce 5,7 mln (14,7 proc. całej populacji) i na przestrzeni lat 1989-2013 uległa zwiększeniu o prawie 1,9 mln. Prognoza przygotowana przez Główny Urząd Statystyczny zakłada, że do 2050 r. liczba osób w wieku 65 lat i więcej zwiększy się o 5,4 mln.

Przebieg zmian w liczebności populacji osób w wieku 65 lat i więcej pokrywa się z występowaniem w Polsce wyżów i niżów urodzeń w II połowie ubiegłego stulecia. Od 2015 r. obserwowany jest istotny wzrost liczebności populacji w wieku 65 lat i więcej w związku z "zasilaniem" jej przez bardzo liczne roczniki wyżu urodzeń z lat 50. XX w. Ponowne znaczne zwiększenie liczebności tej grupy czeka nas po 2035 r. (wyż demograficzny z lat 1970-1985). Na liczniejszą populację osób w wieku 65 lat i więcej ma również wpływ zwiększenie się długości życia.

Starzenie się społeczeństwa zwiększa obciążenie społeczne i ekonomiczne z powodu chorób serca

Wyniki analizy pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych wskazują, że pomimo istotnego postępu w prewencji i leczeniu chorób serca, starzenie się populacji działa przeciwstawnie, zwiększając obciążenie społeczne i ekonomiczne chorobowością i śmiertelnością z powodu chorób serca. Dotyczy to również zwiększenia częstości występowania nadciśnienia tętniczego, które należy do wiodących czynników ryzyka rozwoju niewydolności serca.

Biorąc pod uwagę trendy zmian w strukturze populacji Polski, te niekorzystne zjawiska dotyczą również naszego kraju.

