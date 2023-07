Start młodych naukowców w Polsce nie jest łatwy

Naukowa Fundacja Polpharmy już od 2001 r. działa bardzo prężnie i aktywnie, m.in. udzielając wsparcia młodemu pokoleniu naukowców. Mamy świadomość, że start dla nich nie jest w Polsce tak łatwy jak w innych krajach, chociażby ze względu na próg finansowy. Dlatego przyłączamy się do wszystkich inicjatyw i sami je też podejmujemy, w ramach których mogą oni mieć wsparcie ze strony naszej Fundacji - mówi Daniela Piotrowska, dyrektorka Naukowej Fundacji Polpharmy.

Daniela Piotrowska, dyrektorka Naukowej Fundacji Polpharmy. Fot. Archiwum

Świetnym przykładem jest Państwa wspaniały konkurs Supertalenty w Medycynie, którego jesteśmy partnerem, i bardzo się z tego cieszymy. Znakomite osoby, młode pokolenie, które wchodzi w świat, wprawdzie już specjaliści, ale bardzo młodzi. Mamy świadomość, że wspieramy tych ludzi i jest to bardzo miłe

To jest też tak, że Naukowa Fundacja Polpharmy realizuje wiele różnych aktywności. Od 2001 r. naszym sztandarowym projektem jest Konkurs na projekt badawczy. Wspieramy i przyznajemy granty dla wybranych, najistotniejszych projektów w medycynie i farmacji. Mamy też świadomość, że trzeba iść z duchem czasu. Początkowo projekty dotyczyły nauk podstawowych. Teraz skierowaliśmy się w stronę digitalizacji, a przede wszystkim skupiamy się na tzw. pacjentocentryzmie. Oznacza to, że pacjent jest dla nas najistotniejszym odbiorcą działań naszej Fundacji, też w dużej mierze w zakresie compliance, co jest niezwykle istotne.

Wracając do młodych — zawsze dobrze jest ich wspierać. I Naukowa Fundacja Polpharmy czuje się, mimo że ma już 22 lata, również młoda. Dlatego chcemy po prostu inwestować w tych, którzy mogą jeszcze coś na gruncie medycyny i farmacji zrobić i jesteśmy przekonani, że idzie to w dobrym kierunku.

